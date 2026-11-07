“Башакшеҳир” Измирда камбэк қайд этиб, муҳим сафар ғалабасига эришди

·55·Спорт
“Башакшеҳир” Измирда камбэк қайд этиб, муҳим сафар ғалабасига эришди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркия Суперлигасининг 11-турида «Башакшеҳир» клуби сафарда «Гёзтепе» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
  • Учрашувнинг 18-дақиқасида Хуан ҳисобни очган бўлса, Деви Зелке 22-дақиқада мувозанатни тиклади ва Эдин Виска 83-дақиқада ғалаба голини киритди.
  • Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов баҳсда 86 дақиқа ҳаракат қилган бўлса, Аббосбек Файзуллаев захирада қолдирилди.

Туркия Суперлигасининг 11-тури доирасида Истанбулнинг «Башакшеҳир» клуби сафарда «Гёзтепе» майдонида меҳмон бўлиб, мураккаб кечган баҳсда 2:1 ҳисобида иродали ғалабани расмийлаштирди.

Ўзбекистонлик футбол ихлосмандларининг диққат марказида бўлган ушбу учрашувда миллий терма жамоа сардори Элдор Шомуродов истанбулликларнинг бошланғич таркибида майдонга тушди, яна бир истеъдодли ярим ҳимоячимиз Аббосбек Файзуллаев эса бу галги ўйинни захира ўриндиғида ўтказди.

Тезкор жавоб ва Висканинг ҳал қилувчи зарбаси: Баҳс қандай ўтди?

Измирдаги учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб юқори суръат ва кескин курашлар остида кечди:

  • «Гёзтепе»нинг тезкор голи: Учрашувнинг 18-дақиқасида мезбонлар сафида Хуан дарвозани ишғол қилиб, ҳисобни очди ва истанбулликларни ортда қолишга мажбур этди — 1:0;

  • Зелкедан мувозанат: «Башакшеҳир» рақибнинг бу зарбасига жуда тез жавоб қайтарди. Орадан атиги 4 дақиқа ўтиб, 22-дақиқада германиялик тажрибали ҳужумчи Дэви Зелке мувозанатни тиклади — 1:1;

  • 83-дақиқадаги ғалаба голи: Иккинчи бўлимда захирадан ўйинга қўшилган жамоа етакчиси Эдин Виска 83-дақиқада ўз маҳоратини кўрсатиб, истанбулликларга қимматли ғалабани тақдим этган тўпни киритди — 1:2.

Шомуродов 86 дақиқа майдонда, Файзуллаев захирада

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларининг мазкур ўйиндаги иштироки қуйидагича кўриниш олди:

  • Шомуродовнинг ишончли ҳаракати: Ҳужум чизиғида фаоллик кўрсатган Элдор Шомуродов рақиб мудофаасига жиддий босим ўтказди ва мураббий қарорига кўра 86-дақиқада тактик алмаштирилиб, ўз ўрнини ҳимоячи Опокуга бўшатиб берди;

  • Файзуллаевга дам берилди: Жамоанинг ҳужумкор ярим ҳимоячиси Аббосбек Файзуллаев қайдномага киритилган бўлса-да, бу баҳсда майдонга туширилмади ва захирада қолдирилди.

Турнир жадвали: «Башакшеҳир» юқорилашда давом этмоқда

Измирдаги муҳим ғалаба истанбулликларнинг чемпионатдаги мавқеини анча яхшилади:

  • 7-поғонага кўтарилиш: Қийин кечган баҳсда 3 очкони нақд қилган «Истанбул Башакшеҳир» ўз очколари сонини 17 тага етказиб, турнир жадвалида 7-ўринга кўтарилиб олди;

  • «Гёзтепе»нинг чекиниши: Ўз майдонида устунликни бой берган мезбонлар 15 очко билан жадвалнинг 10-поғонасига тушиб қолди.

Элдор ШомуродовАббосбек ФайзуллаевИстанбул БашакшеҳирТуркия Суперлигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Олтин бутса” пойгаси авжида: Шомуродов Салоҳга етиб олди, Осимхен ва Орбан пешқадам“Олтин бутса” пойгаси авжида: Шомуродов Салоҳга етиб олди, Осимхен ва Орбан пешқадам1 ноябр 22:52“Башакшеҳир”нинг 7 голли триллерида Шомуродов ва Файзуллаевга неча балл берилди?“Башакшеҳир”нинг 7 голли триллерида Шомуродов ва Файзуллаевга неча балл берилди?1 ноябр 22:40Шомуродов ва Файзуллаевдан голлар шоуси: “Башакшеҳир” 5:2 ҳисобида ғалаба қилди (видео)Шомуродов ва Файзуллаевдан голлар шоуси: “Башакшеҳир” 5:2 ҳисобида ғалаба қилди (видео)1 ноябр 20:22Шомуродов асосий таркибда: “Истанбул Башакшеҳир” бугун “Самсунспор”ни қабул қиладиШомуродов асосий таркибда: “Истанбул Башакшеҳир” бугун “Самсунспор”ни қабул қилади1 ноябр 17:23“Башакшеҳир” мағлубияти ортидан: Халқаро таҳлил портали Шомуродовга неча балл қўйди?“Башакшеҳир” мағлубияти ортидан: Халқаро таҳлил портали Шомуродовга неча балл қўйди?27 октябр 14:30Элдор Шомуродов захирага олинган заҳоти “Башакшеҳир” 2 та гол ўтказиб юбордиЭлдор Шомуродов захирага олинган заҳоти “Башакшеҳир” 2 та гол ўтказиб юборди27 октябр 10:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди