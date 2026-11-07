“Башакшеҳир” Измирда камбэк қайд этиб, муҳим сафар ғалабасига эришди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркия Суперлигасининг 11-турида «Башакшеҳир» клуби сафарда «Гёзтепе» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
- Учрашувнинг 18-дақиқасида Хуан ҳисобни очган бўлса, Деви Зелке 22-дақиқада мувозанатни тиклади ва Эдин Виска 83-дақиқада ғалаба голини киритди.
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов баҳсда 86 дақиқа ҳаракат қилган бўлса, Аббосбек Файзуллаев захирада қолдирилди.
Туркия Суперлигасининг 11-тури доирасида Истанбулнинг «Башакшеҳир» клуби сафарда «Гёзтепе» майдонида меҳмон бўлиб, мураккаб кечган баҳсда 2:1 ҳисобида иродали ғалабани расмийлаштирди.
Ўзбекистонлик футбол ихлосмандларининг диққат марказида бўлган ушбу учрашувда миллий терма жамоа сардори Элдор Шомуродов истанбулликларнинг бошланғич таркибида майдонга тушди, яна бир истеъдодли ярим ҳимоячимиз Аббосбек Файзуллаев эса бу галги ўйинни захира ўриндиғида ўтказди.
Тезкор жавоб ва Висканинг ҳал қилувчи зарбаси: Баҳс қандай ўтди?
Измирдаги учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб юқори суръат ва кескин курашлар остида кечди:
«Гёзтепе»нинг тезкор голи: Учрашувнинг 18-дақиқасида мезбонлар сафида Хуан дарвозани ишғол қилиб, ҳисобни очди ва истанбулликларни ортда қолишга мажбур этди — 1:0;
Зелкедан мувозанат: «Башакшеҳир» рақибнинг бу зарбасига жуда тез жавоб қайтарди. Орадан атиги 4 дақиқа ўтиб, 22-дақиқада германиялик тажрибали ҳужумчи Дэви Зелке мувозанатни тиклади — 1:1;
83-дақиқадаги ғалаба голи: Иккинчи бўлимда захирадан ўйинга қўшилган жамоа етакчиси Эдин Виска 83-дақиқада ўз маҳоратини кўрсатиб, истанбулликларга қимматли ғалабани тақдим этган тўпни киритди — 1:2.
Шомуродов 86 дақиқа майдонда, Файзуллаев захирада
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларининг мазкур ўйиндаги иштироки қуйидагича кўриниш олди:
Шомуродовнинг ишончли ҳаракати: Ҳужум чизиғида фаоллик кўрсатган Элдор Шомуродов рақиб мудофаасига жиддий босим ўтказди ва мураббий қарорига кўра 86-дақиқада тактик алмаштирилиб, ўз ўрнини ҳимоячи Опокуга бўшатиб берди;
Файзуллаевга дам берилди: Жамоанинг ҳужумкор ярим ҳимоячиси Аббосбек Файзуллаев қайдномага киритилган бўлса-да, бу баҳсда майдонга туширилмади ва захирада қолдирилди.
Турнир жадвали: «Башакшеҳир» юқорилашда давом этмоқда
Измирдаги муҳим ғалаба истанбулликларнинг чемпионатдаги мавқеини анча яхшилади:
7-поғонага кўтарилиш: Қийин кечган баҳсда 3 очкони нақд қилган «Истанбул Башакшеҳир» ўз очколари сонини 17 тага етказиб, турнир жадвалида 7-ўринга кўтарилиб олди;
«Гёзтепе»нинг чекиниши: Ўз майдонида устунликни бой берган мезбонлар 15 очко билан жадвалнинг 10-поғонасига тушиб қолди.
Изоҳлар 0
…