6 ўйинда 6 та гол! Нури Шаҳин Элдор Шомуродовнинг сермаҳсуллиги сирини очди

·9·Спорт
6 ўйинда 6 та гол! Нури Шаҳин Элдор Шомуродовнинг сермаҳсуллиги сирини очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Элдор Шомуродов Туркия чемпионатининг дастлабки 6 турида 6 та гол уриб, янги мавсумни ажойиб тарзда бошлади.
  • "Истанбул Башакшеҳир" бош мураббийи Нури Шаҳин, Жаҳон чемпионатидан сўнг қисқа таътил олганига қарамай, Шомуродовнинг жисмоний ва психологик жиҳатдан юқори формада эканлигини таъкидлади.
  • Шаҳиннинг сўзларига кўра, Шомуродов доимо ривожланиб боради ва жамоа учун майдонда ҳам, майдон ташқарисида ҳам муҳим футболчи ҳисобланади.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов янги мавсумни ҳам фантастик даражада бошлади. Туркия чемпионатининг дастлабки 6 турида 6 та гол уриб улгурган 31 ёшли ҳужумчи ҳақида «Истанбул Башакшеҳир» бош мураббийи Нури Шаҳин ҳайратланарли фикрларни билдирди.

Туркиялик мутахассис тажрибали форварднинг ёзда АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида ўтган Жаҳон чемпионатидан кейин деярли таътилсиз қолганига қарамай, ҳайратланарли даражада барқарор ўйин намойиш этаётганига эътибор қаратди.

«Элдор — ўзига хос шахс»: Нури Шаҳиннинг эътирофи

«Истанбул Башакшеҳир» устози ўзбекистонлик ҳужумчининг профессионаллигини алоҳида мақтади:

«Баъзан баёнотларимизда эҳтиёткор бўлишимиз керак. Чунки Шомуродов Жаҳон чемпионатидан кейин жуда қисқа таътил олди. Мен футболчиларимга нисбатан адолатсиз бўлишни истамайман. Мундиалдан кейин дарҳол юқори натижалар кўрсатиш жисмоний ва психологик жиҳатдан осон эмас — айрим футболчиларимиз ҳали ҳам бу муаммо билан курашмоқда.

Элдор эса — ўзига хос шахс. У доимо ривожланиб бормоқда. Биз унга қанчалик дам беришга ҳаракат қилмайлик, у майдонда доимо шундай фидойи бўлган, доимо муваффақиятга эришган. Шу сабабли биз унга тўлиқ ҳаракат эркинлигини берамиз. Элдор жамоамиз учун майдонда ҳам, майдон ташқарисида ҳам ниҳоятда муҳим professional футболчидир», — деди Нури Шаҳин.

«Рома»нинг хатоси, «Башакшеҳир»нинг омади

Шомуродовнинг Туркияга кўчиб ўтиши фаолиятидаги энг муваффақиятли қадамлардан бири бўлди. Турк клуби дастлаб уни «Рома»дан 3 миллион еврога бир йилга ижарага олган ва ёзда трансфер ҳуқуқини тўлиқ сотиб олган эди.

Элдор дебют мавсумидаёқ 22 та гол билан Туркия чемпионати тўпурари бўлиб, жамоасининг кучли бешликдан жой олишига бош сабабчи бўлганди.

Шомуродовнинг «Истанбул Башакшеҳир»даги статистикаси:

  • Ўйинлар сони: 52 та

  • Голлар: 29 та

  • Голли узатмалар: 6 та

Клублар ва терма жамоадаги умумий натижалар

Фаолияти давомида «Машъал», «Бунёдкор», «Ростов», «Женоа», «Специя», «Кальяри» ва «Рома» шарафини ҳимоя қилган Элдор Шомуродов клублар миқёсида жами 396 та учрашувда майдонга тушиб, 93 та гол ва 44 та ассист қайд этди.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси тарихидаги мутлақ тўпурар сифатида ҳам унинг кўрсаткичлари ҳайратланарли:

  • 96 та баҳс

  • 47 та гол

  • 14 та голли пас

Сардор янги мавсумда ҳам ўз формасининг энг чўққисида эканини исботлашда давом этмоқда.

Элдор ШомуродовИстанбул БашакшеҳирТуркия чемпионатыЎзбекистон миллий терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Элдор Шомуродов Туркия Суперлигасида «Олтин бутса» учун даҳшатли пойгага қўшилди!Элдор Шомуродов Туркия Суперлигасида «Олтин бутса» учун даҳшатли пойгага қўшилди!Кеча 14:46Элдор Шомуродовдан бенефис ва дубль!: Унинг кечаги самарали ўйини қандай баҳоланди?Элдор Шомуродовдан бенефис ва дубль!: Унинг кечаги самарали ўйини қандай баҳоланди?20 сентябр 18:48«Башакшеҳир»нинг «Генчлербирлиги»га қарши асосий таркиби эълон қилинди«Башакшеҳир»нинг «Генчлербирлиги»га қарши асосий таркиби эълон қилинди19 сентябр 21:35Шомуродовдан дубль, Норчаевдан гол: Фарғонада Эрон 3:1 ҳисобида тор-мор этилди (видео)Шомуродовдан дубль, Норчаевдан гол: Фарғонада Эрон 3:1 ҳисобида тор-мор этилди (видео)24 сентябр 21:07Шомуродов учун 15 млн евро: «Трабзонспор» режаси очилдиШомуродов учун 15 млн евро: «Трабзонспор» режаси очилди5 август 14:59Ўзбекистон футболи фахри Элдор Шомуродов 31 ёшни қарши олдиЎзбекистон футболи фахри Элдор Шомуродов 31 ёшни қарши олди30 июн 12:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди