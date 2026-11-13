«Жисмоний томондан бўш келдик»: Элдор Шомуродов Россия билан ўйиндаги мағлубият ҳақида

1 дақиқа ўқиш76
«Жисмоний томондан бўш келдик»: Элдор Шомуродов Россия билан ўйиндаги мағлубият ҳақида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида Россия терма жамоасига қарши ўтказилган ўртоқлик учрашуви Ўзбекистон миллий жамоасининг 2:3 ҳисобидаги мағлубияти билан якунланди.
  • Жамоа сардори Элдор Шомуродов мағлубиятга ўйин давомида сезилган жисмоний чарчоқ ва айрим паллалардаги бўш келишлар сабаб бўлганини таъкидлади.
  • Шунингдек, у терма жамоага янги жалб этилган ёш футболчиларнинг бир-бирини ҳис этиши ва мослашуви учун вақт кераклигини қайд этди.

Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида Россия терма жамоасига қарши кечган ўртоқлик учрашуви (2:3) миллий жамоамиз учун катта тажриба, шу билан бирга жиддий хулосалар учун асос бўлди. Дастлаб 2:0 ҳисобида олдинда бориб, якунда устунликни бой берган вакилларимизнинг ўйини кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди.

Учрашувдан сўнг Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори ва тарихий тўпурари Элдор Шомуродов журналистларнинг саволларига жавоб берар экан, мағлубият сабаблари, чарчоқ ва жамоадаги янгиланиш жараёнларига тўхталиб ўтди.

«Айрим паллаларда жисмоний томондан бўш келдик»

Тажрибали ҳужумчи жамоада ўзига бино қўйиш ёки ортиқча хотиржамлик бўлмаганини, бироқ айрим жисмоний қийинчиликлар сезилганини алоҳида таъкидлади:

«Ўзимизга ортиқча ишониб юбордик, деб айта олмайман. Лекин, айрим паллаларда жисмоний томондан бўш келдик, ҳозир бироз чарчоқ ҳам бор, деб ўйлайман. Камчилик ҳаммада бўлади. Менимча, шу камчиликларни бартараф этиш учун шунчаки кўпроқ меҳнат қилишимиз керак», — деди Шомуродов.

Шомуродовнинг фикрлари

Асосий таҳлил ва хулосалар

Жисмоний ҳолат

Ўйин давомида чарчоқ аломатлари ва айрим паллаларда бўш келишлар сезилган

Таркиб ва ёшлар

Терма жамоага янги ёш футболчилар келиб қўшилгани ва уларга мослашув вақти кераклиги

Мақсад ва меҳнат

Камчиликларни бартараф этиш учун фақат кўпроқ машғулот қилиш зарур

Сардорлик мақоми

98 та ўйин ва 47 та гол билан миллий жамоа тарихидаги энг яхши тўпурар

«Ёш футболчилар билан бир-бирини ҳис этиш учун вақт керак»

Шунингдек, сардор жамоадаги таркибий ўзгаришлар ва вақт танқислиги муҳим омил эканига эътибор қаратди. Унинг сўзларига кўра, ҳозирги пайтда терма жамоага кўплаб янги ва ёш футболчилар жалб этилган бўлиб, уларнинг майдонда бир-бирини тўлиқ тушуниб кетиши учун маълум муддат талаб қилинади.

Эслатиб ўтамиз, 31 ёшли форвард Элдор Шомуродов Ўзбекистон миллий терма жамоаси тарихидаги энг зўр тўпурар ҳисобланади. У халқаро миқёсда 98 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасини 47 маротаба ишғол қилган.

Сизнингча, Элдор Шомуродов таъкидлаганидек, ёш футболчиларнинг мослашув жараёни ва жисмоний чарчоқ келажакдаги расмий ўйинларда ўз таъсирини кўрсатмаслиги учун мураббийлар штаби қандай чоралар кўриши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари