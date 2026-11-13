«Жисмоний томондан бўш келдик»: Элдор Шомуродов Россия билан ўйиндаги мағлубият ҳақида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида Россия терма жамоасига қарши ўтказилган ўртоқлик учрашуви Ўзбекистон миллий жамоасининг 2:3 ҳисобидаги мағлубияти билан якунланди.
- Жамоа сардори Элдор Шомуродов мағлубиятга ўйин давомида сезилган жисмоний чарчоқ ва айрим паллалардаги бўш келишлар сабаб бўлганини таъкидлади.
- Шунингдек, у терма жамоага янги жалб этилган ёш футболчиларнинг бир-бирини ҳис этиши ва мослашуви учун вақт кераклигини қайд этди.
Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида Россия терма жамоасига қарши кечган ўртоқлик учрашуви (2:3) миллий жамоамиз учун катта тажриба, шу билан бирга жиддий хулосалар учун асос бўлди. Дастлаб 2:0 ҳисобида олдинда бориб, якунда устунликни бой берган вакилларимизнинг ўйини кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди.
Учрашувдан сўнг Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори ва тарихий тўпурари Элдор Шомуродов журналистларнинг саволларига жавоб берар экан, мағлубият сабаблари, чарчоқ ва жамоадаги янгиланиш жараёнларига тўхталиб ўтди.
«Айрим паллаларда жисмоний томондан бўш келдик»
Тажрибали ҳужумчи жамоада ўзига бино қўйиш ёки ортиқча хотиржамлик бўлмаганини, бироқ айрим жисмоний қийинчиликлар сезилганини алоҳида таъкидлади:
«Ўзимизга ортиқча ишониб юбордик, деб айта олмайман. Лекин, айрим паллаларда жисмоний томондан бўш келдик, ҳозир бироз чарчоқ ҳам бор, деб ўйлайман. Камчилик ҳаммада бўлади. Менимча, шу камчиликларни бартараф этиш учун шунчаки кўпроқ меҳнат қилишимиз керак», — деди Шомуродов.
Шомуродовнинг фикрлари
Асосий таҳлил ва хулосалар
Жисмоний ҳолат
Ўйин давомида чарчоқ аломатлари ва айрим паллаларда бўш келишлар сезилган
Таркиб ва ёшлар
Терма жамоага янги ёш футболчилар келиб қўшилгани ва уларга мослашув вақти кераклиги
Мақсад ва меҳнат
Камчиликларни бартараф этиш учун фақат кўпроқ машғулот қилиш зарур
Сардорлик мақоми
98 та ўйин ва 47 та гол билан миллий жамоа тарихидаги энг яхши тўпурар
«Ёш футболчилар билан бир-бирини ҳис этиш учун вақт керак»
Шунингдек, сардор жамоадаги таркибий ўзгаришлар ва вақт танқислиги муҳим омил эканига эътибор қаратди. Унинг сўзларига кўра, ҳозирги пайтда терма жамоага кўплаб янги ва ёш футболчилар жалб этилган бўлиб, уларнинг майдонда бир-бирини тўлиқ тушуниб кетиши учун маълум муддат талаб қилинади.
Эслатиб ўтамиз, 31 ёшли форвард Элдор Шомуродов Ўзбекистон миллий терма жамоаси тарихидаги энг зўр тўпурар ҳисобланади. У халқаро миқёсда 98 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасини 47 маротаба ишғол қилган.
Сизнингча, Элдор Шомуродов таъкидлаганидек, ёш футболчиларнинг мослашув жараёни ва жисмоний чарчоқ келажакдаги расмий ўйинларда ўз таъсирини кўрсатмаслиги учун мураббийлар штаби қандай чоралар кўриши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…