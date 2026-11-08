«Гёзтепе» мағлуб этилган ўйинда экспертлар Шомуродовнинг ўйинини қандай баҳолади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркия Суперлигасининг 11-турида «Истанбул Башакшеҳир» сафарда «Гёзтепе» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов баҳсда асосий таркибда майдонга тушиб, 86 дақиқа ҳаракат қилди ва Флашскоре портали томонидан 6,7 балл билан баҳоланди.
- Учрашувда яна бир ўзбекистонлик футболчи Аббосбек Файзуллаев захира ўриндиғида қолди.
Туркия Суперлигасининг 11-турида Ўзбекистон миллий терма жамоаси етакчилари тўп сураётган «Истанбул Башакшеҳир» сафарда «Гёзтепе» меҳмони бўлиб, кескин кечган тўқнашувда 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
Мазкур баҳсда миллий терма жамоамиз сардори Элдор Шомуродов истанбулликларнинг асосий таркибида майдонга тушган бўлса, яна бир истеъдодли футболчимиз Аббосбек Файзуллаев учрашувни тўлиқ захира ўриндиғида кузатиш билан чекланди.
Тезкор жавоб ва 83-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба
Измирдаги учрашув мезбонларнинг кескин ҳужумлари билан бошланди:
«Гёзтепе» ҳисобни очди: Ўйиннинг 18-дақиқасида майдон эгаларининг фаол ҳаракатлари самара бериб, Жуан дарвозани ишғол қилди — 1:0;
Зелькедан тезкор мувозанат: «Башакшеҳир» ортда қолишга узоқ вақт йўл қўймади. Орадан атиги тўрт дақиқа ўтиб, 22-дақиқада германиялик ҳужумчи Дэви Зельке ҳисобни тенглаштирди — 1:1;
Вишчанинг ғалаба тўпи: Баҳснинг асосий вақти якунланиши арафасида, 83-дақиқада тажрибали Эдин Вишча рақиб посбонини ожиз қолдириб, «Башакшеҳир» учун муҳим уч очкони таъминлаган гол муаллифига айланди.
Шомуродовнинг ўйини, баҳоси ва кейинги рақиб
Ўзбекистон миллий жамоаси аъзоларининг иштироки ва статистик кўрсаткичлари қуйидагича кўриниш олди:
Шомуродов 86 дақиқа ҳаракат қилди: Истанбулликларнинг асосий тўпурари сифатида бошланғич таркибда майдонга чиққан Шомуродов бу гал рақиб дарвозасини ишғол эта олмади ва 86-дақиқада захирага олинди;
Flashscore портали баҳоси: Нуфузли статистик платформа экспертлари ўзбекистонлик ҳужумчининг ҳаракатларини 6,7 балл билан баҳолади. Бу кўрсаткич меҳмонларнинг асосий таркибида ҳаракат қилган футболчилар орасида учинчи энг паст баҳо бўлди;
Жадвалдаги вазият ва кейинги беллашув: Қўлга киритилган ғалабадан сўнг «Истанбул Башакшеҳир» жамғарган очколари сонини 17 тага етказди («Гёзтепе» 15 очкода қолди). Кейинги турда жамоа Туркия чемпионати дебютанти «Чорум» клубига қарши майдонга тушади.
Изоҳлар 0
…