«Гёзтепе» мағлуб этилган ўйинда экспертлар Шомуродовнинг ўйинини қандай баҳолади?

·37·Спорт
«Гёзтепе» мағлуб этилган ўйинда экспертлар Шомуродовнинг ўйинини қандай баҳолади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркия Суперлигасининг 11-турида «Истанбул Башакшеҳир» сафарда «Гёзтепе» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
  • Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов баҳсда асосий таркибда майдонга тушиб, 86 дақиқа ҳаракат қилди ва Флашскоре портали томонидан 6,7 балл билан баҳоланди.
  • Учрашувда яна бир ўзбекистонлик футболчи Аббосбек Файзуллаев захира ўриндиғида қолди.

Туркия Суперлигасининг 11-турида Ўзбекистон миллий терма жамоаси етакчилари тўп сураётган «Истанбул Башакшеҳир» сафарда «Гёзтепе» меҳмони бўлиб, кескин кечган тўқнашувда 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришди.

Мазкур баҳсда миллий терма жамоамиз сардори Элдор Шомуродов истанбулликларнинг асосий таркибида майдонга тушган бўлса, яна бир истеъдодли футболчимиз Аббосбек Файзуллаев учрашувни тўлиқ захира ўриндиғида кузатиш билан чекланди.

Тезкор жавоб ва 83-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба

Измирдаги учрашув мезбонларнинг кескин ҳужумлари билан бошланди:

  • «Гёзтепе» ҳисобни очди: Ўйиннинг 18-дақиқасида майдон эгаларининг фаол ҳаракатлари самара бериб, Жуан дарвозани ишғол қилди — 1:0;

  • Зелькедан тезкор мувозанат: «Башакшеҳир» ортда қолишга узоқ вақт йўл қўймади. Орадан атиги тўрт дақиқа ўтиб, 22-дақиқада германиялик ҳужумчи Дэви Зельке ҳисобни тенглаштирди — 1:1;

  • Вишчанинг ғалаба тўпи: Баҳснинг асосий вақти якунланиши арафасида, 83-дақиқада тажрибали Эдин Вишча рақиб посбонини ожиз қолдириб, «Башакшеҳир» учун муҳим уч очкони таъминлаган гол муаллифига айланди.

Шомуродовнинг ўйини, баҳоси ва кейинги рақиб

Ўзбекистон миллий жамоаси аъзоларининг иштироки ва статистик кўрсаткичлари қуйидагича кўриниш олди:

  • Шомуродов 86 дақиқа ҳаракат қилди: Истанбулликларнинг асосий тўпурари сифатида бошланғич таркибда майдонга чиққан Шомуродов бу гал рақиб дарвозасини ишғол эта олмади ва 86-дақиқада захирага олинди;

  • Flashscore портали баҳоси: Нуфузли статистик платформа экспертлари ўзбекистонлик ҳужумчининг ҳаракатларини 6,7 балл билан баҳолади. Бу кўрсаткич меҳмонларнинг асосий таркибида ҳаракат қилган футболчилар орасида учинчи энг паст баҳо бўлди;

  • Жадвалдаги вазият ва кейинги беллашув: Қўлга киритилган ғалабадан сўнг «Истанбул Башакшеҳир» жамғарган очколари сонини 17 тага етказди («Гёзтепе» 15 очкода қолди). Кейинги турда жамоа Туркия чемпионати дебютанти «Чорум» клубига қарши майдонга тушади.

Туркия СуперлигасиИстанбул БашакшеҳирЭлдор ШомуродовАббосбек Файзуллаев
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Башакшеҳир” Измирда камбэк қайд этиб, муҳим сафар ғалабасига эришди“Башакшеҳир” Измирда камбэк қайд этиб, муҳим сафар ғалабасига эришдиКеча 23:18“Олтин бутса” пойгаси авжида: Шомуродов Салоҳга етиб олди, Осимхен ва Орбан пешқадам“Олтин бутса” пойгаси авжида: Шомуродов Салоҳга етиб олди, Осимхен ва Орбан пешқадам1 ноябр 22:52“Башакшеҳир”нинг 7 голли триллерида Шомуродов ва Файзуллаевга неча балл берилди?“Башакшеҳир”нинг 7 голли триллерида Шомуродов ва Файзуллаевга неча балл берилди?1 ноябр 22:40Шомуродов ва Файзуллаевдан голлар шоуси: “Башакшеҳир” 5:2 ҳисобида ғалаба қилди (видео)Шомуродов ва Файзуллаевдан голлар шоуси: “Башакшеҳир” 5:2 ҳисобида ғалаба қилди (видео)1 ноябр 20:22Шомуродов асосий таркибда: “Истанбул Башакшеҳир” бугун “Самсунспор”ни қабул қиладиШомуродов асосий таркибда: “Истанбул Башакшеҳир” бугун “Самсунспор”ни қабул қилади1 ноябр 17:23“Башакшеҳир” мағлубияти ортидан: Халқаро таҳлил портали Шомуродовга неча балл қўйди?“Башакшеҳир” мағлубияти ортидан: Халқаро таҳлил портали Шомуродовга неча балл қўйди?27 октябр 14:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди