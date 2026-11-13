Россияга қарши мағлубият қимматга тушди: Ўзбекистон терма жамоаси ФИФА рейтингида пасайди

1 дақиқа ўқиш100
Россияга қарши мағлубият қимматга тушди: Ўзбекистон терма жамоаси ФИФА рейтингида пасайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Россия терма жамоасидан учралган мағлубият Ўзбекистон миллий жамоасининг FIFA рейтингидаги ўрнига салбий таъсир кўрсатди.
  • Фабио Каннаваро шогирдлари 2:3 ҳисобидаги мағлубият сабабли 3,86 очко йўқотиб, 59-ўриндан 61-поғонага тушиб кетди ва умумий кўрсаткичи 1412,75 баллни ташкил этди.
  • Валерий Карпин бошқарувидаги Россия терма жамоаси эса 3,86 очко қўшиб олиб, 1541,31 балл билан 35-ўриндаги мавқеини сақлаб қолди.

Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида Россия терма жамоасига қарши кечган драматик ва муросасиз ўртоқлик учрашувидан сўнг ФИФАнинг дастлабки жаҳон рейтинги янгиланди. Мазкур баҳс натижаси иккала жамоанинг рейтинг очколари ва ўринларига бевосита ўзгартириш киритди.

Ўзбекистон ва Россия жамоаларининг кўрсаткичлари қандай ўзгарди?

Фабио Каннаваро шогирдлари Россия билан ўйинда 2:0 ҳисобида олдинда бориб, якунда 2:3 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйганидан хабаримиз бор. Ушбу мағлубият туфайли миллий жамоамиз умумий онлайн рейтингда 59-ўриндан 61-поғонага тушиб кетди:

  • Ўзбекистон: Россияга қарши ўйинда 3,86 рейтинг очкосини йўқотди ва ҳозирги умумий кўрсаткичи 1412,75 баллни ташкил этмоқда.

  • Россия: Валерий Карпин бошқарувидаги жамоа эса ўз ҳисобига 3,86 рейтинг очкосини қўшиб олди. Уларнинг умумий кўрсаткичи 1537,45 баллдан 1541,31 баллга етди.

Шунга қарамай, россияликлар умумий рейтингда 35-қатордаги ўрнида қолди ва бир поғона юқорида жойлашган Швециядан атиги 2,49 очкога орқада қолмоқда.

Терма жамоа

Аввалги ўрин

Янги ўрин

Рейтинг очколари

Ўзгариш

Ўзбекистон

59-ўрин

61-ўрин

1412,75 балл

-3,86 очко (2 поғона пастга)

Россия

35-ўрин

35-ўрин

1541,31 балл

+3,86 очко (ўрни сақланиб қолди)

Олдинда Саудия Арабистонига қарши муҳим синов

Эслатиб ўтамиз, 12 ноябрь куни бўлиб ўтган беллашувда мезбонлар ҳисобда олдинда бораётган бўлса-да, 70-дақиқадан сўнг Николай Комличенко (дубль) ва Алексей Миранчук киритган голлар эвазига меҳмонлар иродали ғалабага эришишган эди.

Ўзбекистон терма жамоаси мазкур мағлубиятдан керакли хулосалар чиқариб, навбатдаги ўртоқлик учрашувига тайёргарлик кўрмоқда. Вакилларимиз 17 ноябрь куни Қатар пойтахти Доҳа шаҳридаги «Жассим бин Ҳамад» стадионида Саудия Арабистонига қарши майдонга тушишади. Учрашув Тошкент вақти билан соат 20:30 да старт олади.

Сизнингча, миллий жамоамиз Саудия Арабистонига қарши бўладиган навбатдаги баҳсда ўз ўйинини тиклаб, рейтинг очколарини бой бериб қўймасликка эриша оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари