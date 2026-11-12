Фабио Каннаваро Россия билан ўйиндан кейинги матбуот анжуманида нималар деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий жамоаси Россия терма жамоасига қарши ўртоқлик учрашувида 2:0 ҳисобида олдинда бориб, якунда 2:3 ҳисобида мағлубиятга учради.
- Бош мураббий Фабио Каннаваро жамоа 2:0 ҳисобидан кейин ўйин темпини тушириб юборгани ва ҳимоядаги, хусусан стандарт вазиятлардаги хатолар мағлубиятга сабаб бўлганини таъкидлади.
- Мутахассис муаммо тактик схемада эмас, балки кучли рақибларга қарши ўйинни назорат қилишда тажриба етишмаганида эканлигини қайд этди.
Россия терма жамоасига қарши кечган ва ақл бовар қилмайдиган драматик тарзда 2:3 ҳисобидаги мағлубият билан якунланган ўртоқлик учрашувидан сўнг, Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро матбуот анжуманида иштирок этди. Таниқли мутахассис ўйиндаги хатолар, ҳисобдаги устунликнинг бой берилиши ва жамоанинг камчиликлари ҳақида очиқ фикр билдирди.
«Футбол – фақат чиройли ўйиндан иборат эмас»
Учрашув давомида вакилларимиз 2:0 ҳисобида олдинда бориб, якунда мағлубиятга учраганига тўхталар экан, Каннаваро жамоа ўйин темпини тушириб юборганини таъкидлади.
«Агарда жамоа юқори прессинг орқали ўйин намойиш этса, марказий ҳимоячилар билан ҳам шу тарзда ҳаракат қилишга тўғри келади. Ҳимоядаги асосий хатоимиз асосан стандарт вазиятларда жарима майдончасида содир бўлмоқда. Умуман олганда яхши ўйин ўтказдик. 2:0 ҳисобида олдинда бораётганимизда темпни бироз туширдик. Ҳакам ўйин якунланганини билдирувчи ҳуштагини чалмагунча футбол ўйнаш керак. Футбол шунақа шафқатсиз. Яхши ўйин билан ҳам мағлубиятга учраш мумкин», — деди бош мураббий.
Матбуот анжуманининг асосий мавзулари
Мураббийнинг фикрлари ва хулосалари
Асосий хато
2:0 ҳисобидан кейин темпнинг тушиши ва тўхтаб қолиниши
Ҳимоядаги муаммолар
Стандарт вазиятлардаги камчиликлар ва узун паслардаги хатолар
Тажриба масаласи
Кучли рақибларга қарши ўйинни назорат қилишда тажриба етишмади
Кластер ва тизим
Келажакда 3 та марказий ҳимоячи схемасига ҳам қайтиш мумкинлиги
«Муаммо тизимда эмас, тажриба етишмаганида»
Журналистларнинг ҳимоя чизиғидаги тактик ўзгаришлар ва 3-4-3 схемасига қайтиш ҳақидаги саволларига жавоб бераркан, италиялик мутахассис мағлубият сабаби фақат схемада эмаслигини кўрсатиб ўтди.
«Албатта, сўнгги 10 дақиқада 3 та ҳимоячи билан ўйнаш мумкин. Аммо муаммо тизимда эмас. Бу ерда бизга тажриба етишмади ва баҳсни назорат қила олмадик. Узун пасларда кўп хато қилдик», — деди Каннаваро.
Шунингдек, у бундай кучли рақибларга қарши баҳсларда энг аввало ўз шахсиятини кўрсатиш, майдонда қўрқмасдан футбол намойиш этиш кераклигини қўшимча қилди. Бош мураббий ўйинни яна бир бор чуқур таҳлил қилиб, зарур хулосалар чиқаришини маълум қилди.
Сизнингча, Фабио Каннаваро бошчилигидаги миллий жамоамиз келажакдаги расмий ўйинларда бу каби хатоларни такрорламаслик учун нималарни ўзгартириши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…