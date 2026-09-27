“Мени йўқ қилишга уринaётган каналлар бор” — Роналду танқидчиларга жавоб берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналду ўзига қарши қаратилган танқидларни бир неча йилдан бери эшитиб келаётганини ва уларга кўникиб қолганини билдирди.
- Футболчи айрим телеканаллар ва танқидчиларнинг унга қарши чиқишларини милтиқдан отилган ўққа қиёслаб, уларнинг ўзига таъсир ўтказа олмаслигини таъкидлади.
Португалия терма жамоаси сардори Криштиану Роналду ўзини танқид қилаётганларга муносабат билдириб, бундай муносабатларга анча йиллардан бери ўрганиб қолганини айтди. Футболчи айрим телеканаллар ва танқидчиларнинг унга қарши чиқишларини милтиқдан отилган ўққа қиёслади. Бу ҳақда 23 сентябрь куни A Bola ва бошқа спорт нашрлари хабар берди.
Роналду Португалия Футбол саммитида сўзга чиқиб, мамлакатда унга нисбатан илиқ муносабатни ҳис қилаётганини таъкидлаган.
“Айрим каналлар мени бир неча йилдан бери ҳужум қилиб, йўқ қилишга уринаётганини тушунаман. Аммо уларнинг имконияти йўқ. Бунинг учун милтиқ керак, ҳатто шунда ҳам мен ўқдан қочиб кетаман”, деган Роналду.
41 ёшли футболчи танқидларга аллақачон кўникиб қолганини ҳам айтган. Унинг таъкидлашича, уни ёқтирмайдиган одамларнинг фикри фаолиятига жиддий таъсир қилмайди.
Роналдунинг сўзларига кўра, у стадионларда португалиялик мухлисларнинг қўллаб-қувватловини ҳис қилади ва бу муносабат айрим танқидчиларнинг фикри туфайли ўзгармайди.
Роналду 24 сентябрь куни Уэльсга қарши Миллатлар лигаси учрашувида Португалия сафида майдонга тушди. Ўйинда Жоау Феликс гол урди ва Португалия 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Роналдунинг иккинчи бўлимда урган голи эса офсайд сабаб бекор қилинди.
Айни пайтда Роналду Португалия терма жамоаси тарихидаги энг сермаҳсул футболчи бўлиб, миллий жамоа сафида 146 та гол урган. У 2003 йилдан буён терма жамоа сафида тўп тепиб келмоқда. У 2016 йил Европа чемпионатида, шунингдек, 2019 ва 2025 йилларда Миллатлар лигасида Португалия билан чемпион бўлган.
Роналду ҳозирда фаолиятидаги 1000-гол чегарасига ҳам яқинлашиб бормоқда. У 23 сентябрь ҳолатига кўра клуб ва терма жамоа сафида жами 979 та гол урганини маълум қилган.
Изоҳлар 0
…