“Мени йўқ қилишга уринaётган каналлар бор” — Роналду танқидчиларга жавоб берди

·23·Спорт
“Мени йўқ қилишга уринaётган каналлар бор” — Роналду танқидчиларга жавоб берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналду ўзига қарши қаратилган танқидларни бир неча йилдан бери эшитиб келаётганини ва уларга кўникиб қолганини билдирди.
  • Футболчи айрим телеканаллар ва танқидчиларнинг унга қарши чиқишларини милтиқдан отилган ўққа қиёслаб, уларнинг ўзига таъсир ўтказа олмаслигини таъкидлади.

Португалия терма жамоаси сардори Криштиану Роналду ўзини танқид қилаётганларга муносабат билдириб, бундай муносабатларга анча йиллардан бери ўрганиб қолганини айтди. Футболчи айрим телеканаллар ва танқидчиларнинг унга қарши чиқишларини милтиқдан отилган ўққа қиёслади. Бу ҳақда 23 сентябрь куни A Bola ва бошқа спорт нашрлари хабар берди.

Роналду Португалия Футбол саммитида сўзга чиқиб, мамлакатда унга нисбатан илиқ муносабатни ҳис қилаётганини таъкидлаган.

“Айрим каналлар мени бир неча йилдан бери ҳужум қилиб, йўқ қилишга уринаётганини тушунаман. Аммо уларнинг имконияти йўқ. Бунинг учун милтиқ керак, ҳатто шунда ҳам мен ўқдан қочиб кетаман”, деган Роналду.

41 ёшли футболчи танқидларга аллақачон кўникиб қолганини ҳам айтган. Унинг таъкидлашича, уни ёқтирмайдиган одамларнинг фикри фаолиятига жиддий таъсир қилмайди.

Роналдунинг сўзларига кўра, у стадионларда португалиялик мухлисларнинг қўллаб-қувватловини ҳис қилади ва бу муносабат айрим танқидчиларнинг фикри туфайли ўзгармайди.

Роналду 24 сентябрь куни Уэльсга қарши Миллатлар лигаси учрашувида Португалия сафида майдонга тушди. Ўйинда Жоау Феликс гол урди ва Португалия 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Роналдунинг иккинчи бўлимда урган голи эса офсайд сабаб бекор қилинди.

Айни пайтда Роналду Португалия терма жамоаси тарихидаги энг сермаҳсул футболчи бўлиб, миллий жамоа сафида 146 та гол урган. У 2003 йилдан буён терма жамоа сафида тўп тепиб келмоқда. У 2016 йил Европа чемпионатида, шунингдек, 2019 ва 2025 йилларда Миллатлар лигасида Португалия билан чемпион бўлган.

Роналду ҳозирда фаолиятидаги 1000-гол чегарасига ҳам яқинлашиб бормоқда. У 23 сентябрь ҳолатига кўра клуб ва терма жамоа сафида жами 979 та гол урганини маълум қилган.

Криштиану РоналдуПортугалия терма жамоасиA BolaМиллатлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хорхе Жезус Криштиану Роналдуни нима учун алмаштирганини тушунтирдиХорхе Жезус Криштиану Роналдуни нима учун алмаштирганини тушунтирди25 сентябр 13:52Криштиану Роналду голидан маҳрум бўлган ўйинда Португалия Уелсни мағлуб этдиКриштиану Роналду голидан маҳрум бўлган ўйинда Португалия Уелсни мағлуб этди25 сентябр 02:18Эрлинг Холанд Роналдудан ўзиб кетди ва Норвегия ғалабасини таъминладиЭрлинг Холанд Роналдудан ўзиб кетди ва Норвегия ғалабасини таъминлади25 сентябр 01:54Крейг Беллами Криштиану Роналду ҳақида: Мингта гол — бу шунчаки ақраздаКрейг Беллами Криштиану Роналду ҳақида: Мингта гол — бу шунчаки ақразда24 сентябр 10:54Криштиану Роналду танқидарга эътибор бермай, 1000-голини нишонлашни мақсад қилдиКриштиану Роналду танқидарга эътибор бермай, 1000-голини нишонлашни мақсад қилди24 сентябр 09:12Хорхе Жезус Криштиану Роналду ҳақида нима дедиХорхе Жезус Криштиану Роналду ҳақида нима деди24 сентябр 09:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди