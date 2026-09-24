Крейг Беллами Криштиану Роналду ҳақида: Мингта гол — бу шунчаки ақразда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Уелс терма жамоаси бош мураббийи Крейг Беллами Криштиану Роналдунинг мингта гол уриш мақсадини қўллаб-қувватлаб, уни футбол тарихидаги буюк афсоналардан бири деб атади.
- Беллами, шунингдек, Роналду ҳимоячилар учун қандай жиддий муаммо туғдиришини яхши тушунишини таъкидлади.
- Уелсликлар устози Португалия терма жамоасининг янги бош мураббийи Жорже Жезузни жамоанинг салоҳиятини очиб бера оладиган моҳир тактик деб ҳисоблайди.
Уелс терма жамоаси бош мураббийи Крейг Беллами Лиссабондаги „Эстадио Жосе Алваладе“ стадионида бўлиб ўтадиган UEFA Миллатлар лигаси баҳси олдидан Португал терма жамоаси сардори Криштиану Роналду ҳақида юқори фикрларни билдирди. Мутахассис португалиялик тажрибали ҳужумчининг узоқ йиллик фаолиятига қойил қолганини яширмади ва унинг фаолиятидаги голлар сонини 1000 тага етказиш ҳақидаги мақсадини қўллаб-қувватлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Уелсликлар устози Роналдуни футбол тарихидаги буюк афсоналардан бири деб атаб, унинг мероси асрлар давомида эсланишини таъкидлади. Шу билан бирга, Беллами ҳазиломуз тарзда Криштиану ўзининг навбатдаги рекордларини айнан уларнинг ўйинидан кейин давом эттириши кераклигини айтди. Ушбу учрашув футбол оламида катта қизиқиш уйғонмоқда.
Футболчилик давридаги қарама-қаршиликларМураббий ўзининг футболчилик фаолияти даврида Англия Премер-лигасида Криштиану Роналдуга қарши бир неча бор майдонга тушган. Ливерпул, Нюкасл Юнайтед, Блекберн Роверс ва Вест Хем Юнайтед сафида тўп сурган Беллами португалиялик ҳужумчига қарши беш маротаба ўйнаган.
Уларнинг энг эсда қоларли тўқнашувларидан бири 2008–2009-йилги мавсумга тўғри келади. Ошкора устунлик кузатилган ўша баҳсда Роналду „Олд Траффорд“ стадионида дубл қайд этиб, Манчестер Юнайтеднинг Вест Хем устидан 2:0 ҳисобида ғалаба қозонишини таъминлаган эди.
Ҳимоядаги бошқотирма ва мингталик марраЛиверпул сафида Шимоли-ғарбий дерби каби ўта муросасиз учрашувларда қатнашган Беллами Роналду ҳимоячилар учун қандай жиддий муаммо туғдиришини яхши тушунади. Шунинг учун ҳам у португалиялик ҳужумчининг улкан маррасига алоҳида тўхталиб ўтди.
„Биз мингта гол ҳақида гапиряпмиз. Ростданми? Ким ҳам мингта гол ура олади?“ — дея ҳайратини яширмади Беллами. У сўзида давом этиб, „Бу шунчаки ақразда, умид қиламанки, у бу маррага етиб боради, лекин эртага бизга қарши ўйинда эмас. Ҳаммаси биздан кейин бошлансин“, дея ҳазил қилди.
Португалиядаги мураббийлар штабидаги ўзгаришларУелс бош мураббийи, шунингдек, Португалия терма жамоасидаги мураббийлик ўзгаришларига ҳам эътибор қаратди. У янги тайинланган бош мураббий Жорже Жезузни жамоанинг жаҳон миқёсидаги салоҳиятини очиб бера оладиган моҳир тактик деб атади.
Белламининг фикрича, тажрибали мутахассис Португалия терма жамоасининг иқтидорли таркибига айнан етишмаётган тартиб-интизом ва структурани олиб кера олади. UEFA Миллатлар лигаси доирасидаги мазкур учрашув икки жамоа учун ҳам муҳим синов бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…