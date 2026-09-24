Крейг Беллами Криштиану Роналду ҳақида: Мингта гол — бу шунчаки ақразда

·38·Спорт
Крейг Беллами Криштиану Роналду ҳақида: Мингта гол — бу шунчаки ақразда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Уелс терма жамоаси бош мураббийи Крейг Беллами Криштиану Роналдунинг мингта гол уриш мақсадини қўллаб-қувватлаб, уни футбол тарихидаги буюк афсоналардан бири деб атади.
  • Беллами, шунингдек, Роналду ҳимоячилар учун қандай жиддий муаммо туғдиришини яхши тушунишини таъкидлади.
  • Уелсликлар устози Португалия терма жамоасининг янги бош мураббийи Жорже Жезузни жамоанинг салоҳиятини очиб бера оладиган моҳир тактик деб ҳисоблайди.

Уелс терма жамоаси бош мураббийи Крейг Беллами Лиссабондаги „Эстадио Жосе Алваладе“ стадионида бўлиб ўтадиган UEFA Миллатлар лигаси баҳси олдидан Португал терма жамоаси сардори Криштиану Роналду ҳақида юқори фикрларни билдирди. Мутахассис португалиялик тажрибали ҳужумчининг узоқ йиллик фаолиятига қойил қолганини яширмади ва унинг фаолиятидаги голлар сонини 1000 тага етказиш ҳақидаги мақсадини қўллаб-қувватлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Уелсликлар устози Роналдуни футбол тарихидаги буюк афсоналардан бири деб атаб, унинг мероси асрлар давомида эсланишини таъкидлади. Шу билан бирга, Беллами ҳазиломуз тарзда Криштиану ўзининг навбатдаги рекордларини айнан уларнинг ўйинидан кейин давом эттириши кераклигини айтди. Ушбу учрашув футбол оламида катта қизиқиш уйғонмоқда.

Футболчилик давридаги қарама-қаршиликлар

Мураббий ўзининг футболчилик фаолияти даврида Англия Премер-лигасида Криштиану Роналдуга қарши бир неча бор майдонга тушган. Ливерпул, Нюкасл Юнайтед, Блекберн Роверс ва Вест Хем Юнайтед сафида тўп сурган Беллами португалиялик ҳужумчига қарши беш маротаба ўйнаган.

Уларнинг энг эсда қоларли тўқнашувларидан бири 2008–2009-йилги мавсумга тўғри келади. Ошкора устунлик кузатилган ўша баҳсда Роналду „Олд Траффорд“ стадионида дубл қайд этиб, Манчестер Юнайтеднинг Вест Хем устидан 2:0 ҳисобида ғалаба қозонишини таъминлаган эди.

Ҳимоядаги бошқотирма ва мингталик марра

Ливерпул сафида Шимоли-ғарбий дерби каби ўта муросасиз учрашувларда қатнашган Беллами Роналду ҳимоячилар учун қандай жиддий муаммо туғдиришини яхши тушунади. Шунинг учун ҳам у португалиялик ҳужумчининг улкан маррасига алоҳида тўхталиб ўтди.

„Биз мингта гол ҳақида гапиряпмиз. Ростданми? Ким ҳам мингта гол ура олади?“ — дея ҳайратини яширмади Беллами. У сўзида давом этиб, „Бу шунчаки ақразда, умид қиламанки, у бу маррага етиб боради, лекин эртага бизга қарши ўйинда эмас. Ҳаммаси биздан кейин бошлансин“, дея ҳазил қилди.

Португалиядаги мураббийлар штабидаги ўзгаришлар

Уелс бош мураббийи, шунингдек, Португалия терма жамоасидаги мураббийлик ўзгаришларига ҳам эътибор қаратди. У янги тайинланган бош мураббий Жорже Жезузни жамоанинг жаҳон миқёсидаги салоҳиятини очиб бера оладиган моҳир тактик деб атади.

Белламининг фикрича, тажрибали мутахассис Португалия терма жамоасининг иқтидорли таркибига айнан етишмаётган тартиб-интизом ва структурани олиб кера олади. UEFA Миллатлар лигаси доирасидаги мазкур учрашув икки жамоа учун ҳам муҳим синов бўлиши кутилмоқда.

Криштиану РоналдуКрейг БелламиУелсПортугалияМиллатлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду танқидарга эътибор бермай, 1000-голини нишонлашни мақсад қилдиКриштиану Роналду танқидарга эътибор бермай, 1000-голини нишонлашни мақсад қилдиБугун 09:12Хорхе Жезус Криштиану Роналду ҳақида нима дедиХорхе Жезус Криштиану Роналду ҳақида нима дедиБугун 09:17Криштиану Роналду: Мендан қутулмоқчи бўлишди, аммо мен тўхтамайманКриштиану Роналду: Мендан қутулмоқчи бўлишди, аммо мен тўхтамайманКеча 23:35Жорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайдиЖорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайди19 сентябр 09:35Хорхе Хесус Португалия термасидаги илк таркибини эълон қилдиХорхе Хесус Португалия термасидаги илк таркибини эълон қилди18 сентябр 17:12Гарет Бейл Британия футболи тарихидаги энг зўрмиГарет Бейл Британия футболи тарихидаги энг зўрми4 август 23:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?