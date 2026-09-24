Бир кунда 5 та олтин, 16 та медаль: Осиё ўйинларида Ўзбекистоннинг олтин бешинчи куни
Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарлари мезбонлик қилаётган ХХ ёзги Осиё ўйинларининг 24 сентябрь санасидаги бешинчи беллашувлар куни Ўзбекистон спорти тарихига ҳақиқий «олтин ва рекордлар куни» сифатида муҳрланди. Миллий делегациямиз вакиллари мусобақанинг бир куни ичида фантастик натижа қайд этиб, ғазнамизга нақ 5 та олтин, 8 та кумуш ва 3 та бронза — жами 16 та медални қўшиб қўйди! Ушбу беқиёс ғалабалар тўлқини сув спортидан бошланиб, гимнастика ареналари, мерганлик заллари, қиличбозлик йўлакчалари ҳамда енгил атлетика секторларигача ёйилди.
Хусусан, Шоҳсанам Шерзодова (каноэ) ва Нурматов/Сафаралиев жуфтлиги (академик эшкак) сувдаги мутлақ гегемонликни кўрсатган бўлса, Владимир Свечников ўқ отишда 32 йиллик танаффусни мусобақа рекорди билан синдирди, Ўткирбек Жўраев дастакли отда 14.733 балл билан Осиё шоҳига айланди, Шарифа Давронова эса уч хатлаб сакрашда шахсий рекордини янгилаб, икки карра қитъа чемпиони бўлди. Шу тариқа, бешинчи кун якунларига кўра, Ўзбекистон делегацияси ҳисобидаги умумий медаллар сони 6 та олтин, 12 та кумуш ва 8 та бронзага (жами 26 та медаль) етди.
Хўш, бир кунда 16 та медаль қўлга киритилиши ортида қайси спорт мактабларининг инқилобий ютуғи ётибди, қайси йўналишлар мутлақ етакчиликни таъминлади ва делегациямиз умумжамоа ҳисобида қандай стратегик сакрашни амалга оширмоқда?
«5 та олтин, 32 йиллик рекорд ва жами 26 та медаль»: 24 сентябрь кунининг 5 та асосий нуқтаси
Осиё ўйинларининг бешинчи кунидан энг муҳим статистик ва таҳлилий фактлар:
Бир кунда 16 та медаль: Ўзбекистон атлетлари 24 сентябрда 5 олтин, 8 кумуш ва 3 бронзани қўлга киритиб, кун қаҳрамонларига айланди;
5 нафар янги Осиё чемпиони: Шерзодова, Нурматов/Сафаралиев дуэти, Свечников, Жўраев ва Давронова қитъанинг олий шоҳсупасига кўтарилди;
Сув спортидаги мислсиз бенефис: Академик, каноэ ва байдаркада эшкак эшувчиларимизнинг ўзлари бир кунда 2 та олтин, 7 та кумуш ва 3 та бронза олиб келди;
Тарихий рекордлар кетма-кетлиги: Свечников ўқ отишда Осиё ўйинлари рекордини (244,3 балл), Давронова эса 14.35 метр билан фаолиятидаги мутлақ рекордни ўрнатди;
Умумжамоа ғазнасида 26 та медаль: Бешинчи кун якунига келиб терма жамоамиз жами 6 олтин, 12 кумуш ва 8 бронза билан Осиёнинг кучли жамоалари сафида мустаҳкамланди.
«Аичи-Нагоя-2026»: 24 сентябрь қаҳрамонлари ва қўлга киритилган медаллар тўлиқ реестри
Бешинчи кун давомида шоҳсупани забт этган спортчиларимиз ва уларнинг йўналишлари таснифи:
Медаль даражаси
Спортчи / Экипаж аъзолари
Спорт тури ва мусобақа йўналиши
ОЛТИН (5 та)
Шоҳсанам Шерзодова
Каноэда эшкак эшиш
ОЛТИН
Шаҳзод Нурматов / Собиржон Сафаралиев
Академик эшкак эшиш (Lm2x)
ОЛТИН
Владимир Свечников
Ўқ отиш (10 м пневматик тўппонча, янги рекорд)
ОЛТИН
Ўткирбек Жўраев
Спорт гимнастикаси (Дастакли от, 14.733 балл)
ОЛТИН
Шарифа Давронова
Енгил атлетика (Уч хатлаб сакраш, 14.35 м рекорд)
КУМУШ (8 та)
Шаҳбоз Холмурзаев
Академик эшкак эшиш (яккалик)
КУМУШ
Меҳрожбек Маматқулов / Павел Сорин
Академик эшкак эшиш (жуфтлик)
КУМУШ
Р. Сатторова / М. Сергеева / А. Аксёнова / А. Сметуллаева
Академик эшкак эшиш (тўртлик)
КУМУШ
Артур Гулиев / Владлен Денисов
Каноэда эшкак эшиш (жуфтлик)
КУМУШ
Академик эшкак эшиш (аёллар яккалик)
КУМУШ
Анна Аксёнова / Айдана Сметуллаева
Академик эшкак эшиш (аёллар жуфтлик)
КУМУШ
Ф. Каримов / Д. Худойбердиев / М. Голубев / А. Турдиев
Академик эшкак эшиш (эркаклар тўртлик)
КУМУШ
Зайнаб Дайибекова
Қиличбозлик (Сабля аёллар яккалик)
БРОНЗА (3 та)
Алишер Турдиев / Максим Голубев
Академик эшкак эшиш (жуфтлик)
БРОНЗА
Арина Танатмишева / Екатерина Шубина
Байдаркада эшкак эшиш (жуфтлик)
БРОНЗА
Ш. Холмурзаев / Д. Давронов / М. Маматқулов / П. Сорин
Академик эшкак эшиш (тўртлик)
Спорт экспертизаси ва таҳлил: Нега бешинчи кун ўзбек спорти учун бурилиш нуқтаси бўлди?
Халқаро спорт таҳлилчилари ва мутахассисларнинг хулосалари:
«Бир кунда 12 та сув медали» феномени: Ўзбекистон эшкак эшиш (академик, каноэ, байдарка) федерациясининг Нагоядаги иштироки чинакам сенсацияга айланди; вакилларимиз яккалик, жуфтлик ва тўртлик экипажлари билан деярли ҳар бир финал дастурида шоҳсупага кўтарилди ва қитъада Хитой ҳамда Япония билан тенгма-тенг курашувчи ягона куч эканини исботлади;
Турли спорт турларидаги баланс: Муваффақият фақат яккакураш ёки қайсидир битта йўналиш билан чекланиб қолмади; гимнастика, ўқ отиш ва енгил атлетика каби юксак техник ва интеллектуал маҳорат талаб қилувчи олимпия турларида олтинлар олиниши — мамлакатда спорт тизими комплекс ривожланаётганини кўрсатади;
Медаллар сифати ва кўламининг кенгайиши: 6 та олтин, 12 та кумуш ва 8 та бронза — кумушларнинг кўплиги келгуси баҳсларда олтинлар сонини янада кескин ошириш учун улкан потенциал захира борлигини англатади; финалга чиқиш маданияти шаклланди;
Бошқа спортчиларга руҳий заряд: Олдинда кураш, дзюдо, бокс ва таэквондо каби миллий «медаль фабрикаларимиз» бўлган беллашувлар кутиб турибди; бешинчи кундаги ушбу медаллар ёмғири бутун делегация аъзоларига қўшимча ишонч ва ғолиблик руҳини сингдирди.
«Аичи-Нагоя-2026» мусобақасининг бешинчи куни Ўзбекистон спорт делегациясининг қитъа элитасидаги мутлақ кучини бутун дунёга яна бир бор намойиш этди.
Сизнингча, бир кунда 5 та олтин ва жами 16 та медаль жамғарган спортчиларимиз мусобақа якунига қадар Ўзбекистонни Осиёнинг кучли нечталигига олиб чиқа олади? Бугунги кун қаҳрамонларидан қай бирининг (Давронова, Свечников, Жўраев ёки эшкак эшувчиларимиз) ғалабаси сизни кўпроқ тўлқинлантирди? Ўз фикр-мулоҳазаларингиз ва чемпионларимизга йўлланган табрикларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий ғурур улашувчи ушбу тарихий мақолани барча спорт ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…