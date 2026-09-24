Бир кунда 5 та олтин, 16 та медаль: Осиё ўйинларида Ўзбекистоннинг олтин бешинчи куни

·7·Спорт
Бир кунда 5 та олтин, 16 та медаль: Осиё ўйинларида Ўзбекистоннинг олтин бешинчи куни

Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарлари мезбонлик қилаётган ХХ ёзги Осиё ўйинларининг 24 сентябрь санасидаги бешинчи беллашувлар куни Ўзбекистон спорти тарихига ҳақиқий «олтин ва рекордлар куни» сифатида муҳрланди. Миллий делегациямиз вакиллари мусобақанинг бир куни ичида фантастик натижа қайд этиб, ғазнамизга нақ 5 та олтин, 8 та кумуш ва 3 та бронза — жами 16 та медални қўшиб қўйди! Ушбу беқиёс ғалабалар тўлқини сув спортидан бошланиб, гимнастика ареналари, мерганлик заллари, қиличбозлик йўлакчалари ҳамда енгил атлетика секторларигача ёйилди.

Хусусан, Шоҳсанам Шерзодова (каноэ) ва Нурматов/Сафаралиев жуфтлиги (академик эшкак) сувдаги мутлақ гегемонликни кўрсатган бўлса, Владимир Свечников ўқ отишда 32 йиллик танаффусни мусобақа рекорди билан синдирди, Ўткирбек Жўраев дастакли отда 14.733 балл билан Осиё шоҳига айланди, Шарифа Давронова эса уч хатлаб сакрашда шахсий рекордини янгилаб, икки карра қитъа чемпиони бўлди. Шу тариқа, бешинчи кун якунларига кўра, Ўзбекистон делегацияси ҳисобидаги умумий медаллар сони 6 та олтин, 12 та кумуш ва 8 та бронзага (жами 26 та медаль) етди.

Хўш, бир кунда 16 та медаль қўлга киритилиши ортида қайси спорт мактабларининг инқилобий ютуғи ётибди, қайси йўналишлар мутлақ етакчиликни таъминлади ва делегациямиз умумжамоа ҳисобида қандай стратегик сакрашни амалга оширмоқда?

«5 та олтин, 32 йиллик рекорд ва жами 26 та медаль»: 24 сентябрь кунининг 5 та асосий нуқтаси

Осиё ўйинларининг бешинчи кунидан энг муҳим статистик ва таҳлилий фактлар:

  • Бир кунда 16 та медаль: Ўзбекистон атлетлари 24 сентябрда 5 олтин, 8 кумуш ва 3 бронзани қўлга киритиб, кун қаҳрамонларига айланди;

  • 5 нафар янги Осиё чемпиони: Шерзодова, Нурматов/Сафаралиев дуэти, Свечников, Жўраев ва Давронова қитъанинг олий шоҳсупасига кўтарилди;

  • Сув спортидаги мислсиз бенефис: Академик, каноэ ва байдаркада эшкак эшувчиларимизнинг ўзлари бир кунда 2 та олтин, 7 та кумуш ва 3 та бронза олиб келди;

  • Тарихий рекордлар кетма-кетлиги: Свечников ўқ отишда Осиё ўйинлари рекордини (244,3 балл), Давронова эса 14.35 метр билан фаолиятидаги мутлақ рекордни ўрнатди;

  • Умумжамоа ғазнасида 26 та медаль: Бешинчи кун якунига келиб терма жамоамиз жами 6 олтин, 12 кумуш ва 8 бронза билан Осиёнинг кучли жамоалари сафида мустаҳкамланди.

«Аичи-Нагоя-2026»: 24 сентябрь қаҳрамонлари ва қўлга киритилган медаллар тўлиқ реестри

Бешинчи кун давомида шоҳсупани забт этган спортчиларимиз ва уларнинг йўналишлари таснифи:

Медаль даражаси

Спортчи / Экипаж аъзолари

Спорт тури ва мусобақа йўналиши

ОЛТИН (5 та)

Шоҳсанам Шерзодова

Каноэда эшкак эшиш

ОЛТИН

Шаҳзод Нурматов / Собиржон Сафаралиев

Академик эшкак эшиш (Lm2x)

ОЛТИН

Владимир Свечников

Ўқ отиш (10 м пневматик тўппонча, янги рекорд)

ОЛТИН

Ўткирбек Жўраев

Спорт гимнастикаси (Дастакли от, 14.733 балл)

ОЛТИН

Шарифа Давронова

Енгил атлетика (Уч хатлаб сакраш, 14.35 м рекорд)

КУМУШ (8 та)

Шаҳбоз Холмурзаев

Академик эшкак эшиш (яккалик)

КУМУШ

Меҳрожбек Маматқулов / Павел Сорин

Академик эшкак эшиш (жуфтлик)

КУМУШ

Р. Сатторова / М. Сергеева / А. Аксёнова / А. Сметуллаева

Академик эшкак эшиш (тўртлик)

КУМУШ

Артур Гулиев / Владлен Денисов

Каноэда эшкак эшиш (жуфтлик)

КУМУШ

Анна Пракатен

Академик эшкак эшиш (аёллар яккалик)

КУМУШ

Анна Аксёнова / Айдана Сметуллаева

Академик эшкак эшиш (аёллар жуфтлик)

КУМУШ

Ф. Каримов / Д. Худойбердиев / М. Голубев / А. Турдиев

Академик эшкак эшиш (эркаклар тўртлик)

КУМУШ

Зайнаб Дайибекова

Қиличбозлик (Сабля аёллар яккалик)

БРОНЗА (3 та)

Алишер Турдиев / Максим Голубев

Академик эшкак эшиш (жуфтлик)

БРОНЗА

Арина Танатмишева / Екатерина Шубина

Байдаркада эшкак эшиш (жуфтлик)

БРОНЗА

Ш. Холмурзаев / Д. Давронов / М. Маматқулов / П. Сорин

Академик эшкак эшиш (тўртлик)

Спорт экспертизаси ва таҳлил: Нега бешинчи кун ўзбек спорти учун бурилиш нуқтаси бўлди?

Халқаро спорт таҳлилчилари ва мутахассисларнинг хулосалари:

  • «Бир кунда 12 та сув медали» феномени: Ўзбекистон эшкак эшиш (академик, каноэ, байдарка) федерациясининг Нагоядаги иштироки чинакам сенсацияга айланди; вакилларимиз яккалик, жуфтлик ва тўртлик экипажлари билан деярли ҳар бир финал дастурида шоҳсупага кўтарилди ва қитъада Хитой ҳамда Япония билан тенгма-тенг курашувчи ягона куч эканини исботлади;

  • Турли спорт турларидаги баланс: Муваффақият фақат яккакураш ёки қайсидир битта йўналиш билан чекланиб қолмади; гимнастика, ўқ отиш ва енгил атлетика каби юксак техник ва интеллектуал маҳорат талаб қилувчи олимпия турларида олтинлар олиниши — мамлакатда спорт тизими комплекс ривожланаётганини кўрсатади;

  • Медаллар сифати ва кўламининг кенгайиши: 6 та олтин, 12 та кумуш ва 8 та бронза — кумушларнинг кўплиги келгуси баҳсларда олтинлар сонини янада кескин ошириш учун улкан потенциал захира борлигини англатади; финалга чиқиш маданияти шаклланди;

  • Бошқа спортчиларга руҳий заряд: Олдинда кураш, дзюдо, бокс ва таэквондо каби миллий «медаль фабрикаларимиз» бўлган беллашувлар кутиб турибди; бешинчи кундаги ушбу медаллар ёмғири бутун делегация аъзоларига қўшимча ишонч ва ғолиблик руҳини сингдирди.

«Аичи-Нагоя-2026» мусобақасининг бешинчи куни Ўзбекистон спорт делегациясининг қитъа элитасидаги мутлақ кучини бутун дунёга яна бир бор намойиш этди.

Сизнингча, бир кунда 5 та олтин ва жами 16 та медаль жамғарган спортчиларимиз мусобақа якунига қадар Ўзбекистонни Осиёнинг кучли нечталигига олиб чиқа олади? Бугунги кун қаҳрамонларидан қай бирининг (Давронова, Свечников, Жўраев ёки эшкак эшувчиларимиз) ғалабаси сизни кўпроқ тўлқинлантирди? Ўз фикр-мулоҳазаларингиз ва чемпионларимизга йўлланган табрикларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий ғурур улашувчи ушбу тарихий мақолани барча спорт ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

Аичи-Нагоя-2026Шоҳсанам ШерзодоваНурматов/СафаралиевВладимир Свечников
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шоҳсанам Шерзодовадан олтин марра»: Осиё ўйинларида Ўзбекистон байроғи баланд кўтарилдиШоҳсанам Шерзодовадан олтин марра»: Осиё ўйинларида Ўзбекистон байроғи баланд кўтарилдиБугун 10:59Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз шоҳсупани эгалладиОсиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз шоҳсупани эгалладиБугун 10:57Мутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиМутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиБугун 17:21Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунладиОсиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунладиБугун 17:24Тўртинчи кун драмаси ва 4 та янги бронза: Ўзбекистон Осиё ўйинларида 14-ўринга тушдиТўртинчи кун драмаси ва 4 та янги бронза: Ўзбекистон Осиё ўйинларида 14-ўринга тушдиКеча 19:37Зайнаб Дайибекова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритди — қиличбозликдаги драмаЗайнаб Дайибекова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритди — қиличбозликдаги драмаБугун 17:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?