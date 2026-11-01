Россия мадҳияси янграётганда турмаган икки аёлга 2500 рублдан жарима солинди

·12·Дунё
Россия мадҳияси янграётганда турмаган икки аёлга 2500 рублдан жарима солинди

Доғистоннинг Каспийск шаҳрида Россия мадҳияси ижро этилган вақтда ўрнидан турмаган икки аёл маъмурий жавобгарликка тортилди. Ҳар бирига 2500 рубль (372 944 сўм) миқдорида жарима белгиланди. Аёллардан бири ёш боласи борлигини, иккинчиси эса ўзини ёмон ҳис қилганини сабаб қилиб кўрсатган бўлса-да, суд уларнинг важларини инобатга олмади. Бу ҳақда The Caucasian Knot хабар берди.

Маълум қилинишича, ҳар икки аёлга Россия Федерациясининг давлат рамзларидан фойдаланиш тартибини бузганлик бўйича маъмурий баённома расмийлаштирилган.

Доғистон Олий суди матбуот хизмати маълумотларига кўра, мазкур воқеа 1 сентябрь куни Республика таълим марказида Билимлар кунига бағишлаб ўтказилган тантанали тадбир давомида содир бўлган. Россия мадҳияси янграган пайтда икки аёл ҳам ўз жойида ўтиришда давом этган.

Суд мажлисида улар ўзларига нисбатан қўйилган айбловларни тан олмаган. Аёллардан бири қучоғида ёш боласи бўлгани сабабли ўрнидан тура олмаганини билдирган. Иккинчи аёл эса ўша пайтда ўзини ёмон ҳис қилгани ва соғлиғи туфайли тура олмаганини тушунтирган.

Бироқ судьялар уларнинг келтирган сабабларини етарли деб топмаган ва ҳар иккисини маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этганликда айбдор деб топган. Ҳозирча жаримага тортилган аёллар суд қароридан норози бўлиб, уни юқори инстанцияда шикоят қилиш-қилмаслиги ҳақида маълумот берилмаган.

Кавказ минтақасида бундай ҳолатлар аввал ҳам кузатилган

Шимолий Кавказ республикаларида давлат мадҳияси ижро этилаётган вақтда унга нисбатан ҳурматсизлик кўрсатиш ҳолатлари учун фуқароларнинг маъмурий жавобгарликка тортилиши аввал ҳам кузатилган. Бундай воқеалар, айниқса, таълим муассасалари ва спорт тадбирлари доирасида содир бўлган.

Масалан, 2024 йил июль ойида Налчик шаҳридаги мактаб битирув маросимида Россия мадҳияси янграган вақтда ўрнидан турмаган ўқувчиларнинг ота-оналарига нисбатан маъмурий баённомалар тузилган.

Натижада Кабардино-Балкариянинг саккиз нафар аҳолисига 3 минг рублдан жарима белгиланган. Жаримага тортилганлар орасида «RusHydro» компанияси ходими ҳам бўлган. Маълумотларга кўра, корхона ундан содир бўлган воқеа юзасидан оммавий равишда узр сўрашни талаб қилган.

Шунингдек, 2025 йил апрель ойида Кабардино-Балкария ва Қорачой-Черкесия республикаларида спорт мусобақалари вақтида давлат мадҳиясига ҳурматсизлик кўрсатган саккиз нафар киши жаримага тортилган.

Кейинчалик Черкесск шаҳрида ҳам шунга ўхшаш воқеа қайд этилган. Стадионда Россия мадҳияси ижро этилаётган пайтда ўрнидан турмаган 20 ёшли йигит маъмурий жазога тортилган.

Шу тариқа, Доғистондаги сўнгги воқеа Россиянинг айрим минтақаларида давлат мадҳиясига нисбатан муносабат ва давлат рамзларидан фойдаланиш қоидалари билан боғлиқ маъмурий ишларнинг давом этаётганини кўрсатмоқда.

ДоғистонКаспийскРоссия мадҳиясимаъмурий жавобгарлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Доғистонлик йигитнинг айиқ билан «кураши» интернетни ларзага келтирди (видео)Доғистонлик йигитнинг айиқ билан «кураши» интернетни ларзага келтирди (видео)13 август 14:17Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»8 август 17:51Путин фармони: Россиядан Ўзбекистонга 1 млн рублдан ортиқ нақд пул олиб чиқиш тақиқландиПутин фармони: Россиядан Ўзбекистонга 1 млн рублдан ортиқ нақд пул олиб чиқиш тақиқланди30 сентябр 10:27Тарихий бурилиш: АҚШ қўшинлари Ироқни бутунлай тарк этди!Тарихий бурилиш: АҚШ қўшинлари Ироқни бутунлай тарк этди!28 сентябр 20:24Миллиардер ўғлининг 1,2 миллион долларлик тўйи барчани ҳайратга солдиМиллиардер ўғлининг 1,2 миллион долларлик тўйи барчани ҳайратга солди14 сентябр 17:17Диван ичига яширинган алимент қарздорини ити «фош қилди» (видео)Диван ичига яширинган алимент қарздорини ити «фош қилди» (видео)24 июл 22:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда