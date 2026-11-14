Эрон ва Хитой ўртоқлик ўйинларида зафар қучди: Натижалар ва кейинги баҳслар тақвими

1 дақиқа ўқиш49
Эрон ва Хитой ўртоқлик ўйинларида зафар қучди: Натижалар ва кейинги баҳслар тақвими
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • FIFA кунлари доирасида ўтказилган халқаро ўртоқлик учрашувларида Эрон ва Хитой терма жамоалари ўз рақиблари устидан 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Эрон терма жамоаси Фаластин устидан Сердар Озмун ва Хардани киритган голлар эвазига зафар қучди ҳамда 17 ноябр куни Ироқ билан баҳс олиб боради.
  • Хитой терма жамоаси эса Малайзияни Ванг ва Зангнинг голлари билан мағлуб этиб, 17 ноябрда Баҳрайнга қарши ўйинга тайёргарликни бошлади.

ФИФА кунлари доирасида халқаро ўртоқлик учрашувлари қизғин давом этмоқда. Осиёнинг таниқли терма жамоалари ўз майдонларида ва сафарда навбатдаги синов баҳсларини ўтказиб, мухлислар эътиборини тортмоқда. Жумладан, Эрон ва Хитой миллий жамоалари ўз рақиблари устидан ишончли ғалабаларга эришди.

Фаластин — Эрон 0:2: Форсларнинг ишончли ўйини

Фаластин терма жамоасига қарши майдонга тушган Эрон миллий жамоаси ўйин давомида ўз устунлигини намойиш этди. Учрашув тақдири асосан иккинчи таймда ҳал қилинди.

Ҳисобни 77-дақиқада тажрибали ҳужумчи Сердар Озмун очган бўлса, 84-дақиқада Хардани фарқни янада ошириб, жамоасига хотиржамлик бағишлади. Натижада эронликлар 2:0 ҳисобидаги ишончли ғалабани расмийлаштирди.

Эндиликда форслар 17 ноябрь куни Ироқ миллий жамоасига қарши навбатдаги муҳим баҳсда майдонга тушади. Фаластин терма жамоаси эса шу куни Ливан билан куч синашади.

Учрашув параметрлари

Маълумотлар

Матч номи

Фаластин — Эрон 0:2

Гол муаллифлари

Сердар Озмун (77'), Хардани (84')

Эроннинг кейинги ўйини

17 ноябрь, Ироққа қарши

Фаластиннинг кейинги ўйини

17 ноябрь, Ливанга қарши

Хитой — Малайзия 2:0: Биринчи бўлимдаги голлар эвазига ғалаба

Ўз мухлислари қаршисида ҳаракат қилган Хитой миллий жамоаси Малайзия терма жамоасини қабул қилди. Учрашувнинг дебют қисмидаёқ хитойликлар фаоллик кўрсатиб, ҳисобда олдинга чиқиб олишди:

  • 10-дақиқада Ванг ҳисобни очди.

  • 19-дақиқада эса Занг ҳисобни 2:0 кўринишига келтириб, рақибнинг курашиш имкониятини кескин камайтирди.

Шу тариқа, биринчи бўлимда урилган иккита жавобсиз гол хитойликларга ғалаба олиб келди. Хитойликлар кейинги синов баҳсини 17 ноябрь куни Баҳрайнга қарши ўтказади. Малайзияликлар эса Яман терма жамоаси билан майдонга тушади.

Сизнингча, мазкур ўртоқлик ўйинларида куч синашаётган осиёлик жамоалар келгуси расмий мусобақаларга қандай тайёргарлик кўрмоқда? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари