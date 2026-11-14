Эрон ва Хитой ўртоқлик ўйинларида зафар қучди: Натижалар ва кейинги баҳслар тақвими
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- FIFA кунлари доирасида ўтказилган халқаро ўртоқлик учрашувларида Эрон ва Хитой терма жамоалари ўз рақиблари устидан 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Эрон терма жамоаси Фаластин устидан Сердар Озмун ва Хардани киритган голлар эвазига зафар қучди ҳамда 17 ноябр куни Ироқ билан баҳс олиб боради.
- Хитой терма жамоаси эса Малайзияни Ванг ва Зангнинг голлари билан мағлуб этиб, 17 ноябрда Баҳрайнга қарши ўйинга тайёргарликни бошлади.
ФИФА кунлари доирасида халқаро ўртоқлик учрашувлари қизғин давом этмоқда. Осиёнинг таниқли терма жамоалари ўз майдонларида ва сафарда навбатдаги синов баҳсларини ўтказиб, мухлислар эътиборини тортмоқда. Жумладан, Эрон ва Хитой миллий жамоалари ўз рақиблари устидан ишончли ғалабаларга эришди.
Фаластин — Эрон 0:2: Форсларнинг ишончли ўйини
Фаластин терма жамоасига қарши майдонга тушган Эрон миллий жамоаси ўйин давомида ўз устунлигини намойиш этди. Учрашув тақдири асосан иккинчи таймда ҳал қилинди.
Ҳисобни 77-дақиқада тажрибали ҳужумчи Сердар Озмун очган бўлса, 84-дақиқада Хардани фарқни янада ошириб, жамоасига хотиржамлик бағишлади. Натижада эронликлар 2:0 ҳисобидаги ишончли ғалабани расмийлаштирди.
Эндиликда форслар 17 ноябрь куни Ироқ миллий жамоасига қарши навбатдаги муҳим баҳсда майдонга тушади. Фаластин терма жамоаси эса шу куни Ливан билан куч синашади.
Учрашув параметрлари
Маълумотлар
Матч номи
Фаластин — Эрон 0:2
Гол муаллифлари
Сердар Озмун (77'), Хардани (84')
Эроннинг кейинги ўйини
17 ноябрь, Ироққа қарши
Фаластиннинг кейинги ўйини
17 ноябрь, Ливанга қарши
Хитой — Малайзия 2:0: Биринчи бўлимдаги голлар эвазига ғалаба
Ўз мухлислари қаршисида ҳаракат қилган Хитой миллий жамоаси Малайзия терма жамоасини қабул қилди. Учрашувнинг дебют қисмидаёқ хитойликлар фаоллик кўрсатиб, ҳисобда олдинга чиқиб олишди:
10-дақиқада Ванг ҳисобни очди.
19-дақиқада эса Занг ҳисобни 2:0 кўринишига келтириб, рақибнинг курашиш имкониятини кескин камайтирди.
Шу тариқа, биринчи бўлимда урилган иккита жавобсиз гол хитойликларга ғалаба олиб келди. Хитойликлар кейинги синов баҳсини 17 ноябрь куни Баҳрайнга қарши ўтказади. Малайзияликлар эса Яман терма жамоаси билан майдонга тушади.
Сизнингча, мазкур ўртоқлик ўйинларида куч синашаётган осиёлик жамоалар келгуси расмий мусобақаларга қандай тайёргарлик кўрмоқда? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…