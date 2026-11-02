Жозе Моуриньо Сантандердаги йирик ғалаба ва жамоадаги ўзгаришлар сирини очди

·137·Спорт
Жозе Моуриньо Сантандердаги йирик ғалаба ва жамоадаги ўзгаришлар сирини очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испания Ла Лигасининг 11-турида «Реал Мадрид» сафарда «Расинг» дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритиб, чемпионлик пойгасидаги босимни кучайтирди.
  • Бош мураббий Жозе Моуринью жамоанинг ғалабасини юқори прессинг ва ҳужумчиларнинг ҳимоядаги фидойилиги билан изоҳлади.
  • Хусусан, Килиан Мбаппе, Жуд Беллингҳем ва Усмон Диоманде каби юлдуз футболчиларнинг тактик интизомга бўйсуниб, ҳимояда фаол иштирок этиши жамоавий ўсишга хизмат қилмоқда.

Испания Ла Лигасининг 11-турида сафарда «Расинг» дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритган «Реал Мадрид» чемпионатдаги чемпионлик пойгасида босимни кучайтирди. Учрашувдан сўнг мадридликлар бош мураббийи Жозе Моуриньо матбуот анжуманида иштирок этиб, шогирдларининг ўйини, ҳужумчиларнинг ҳимоядаги фидойилиги ва жамоа ичидаги муҳит ҳақида самимий фикр билдирди.

Португалиялик мутахассис жамоа ҳали янада кўпроқ гол уриши мумкинлигини таъкидлаб, юлдуз футболчиларнинг тактик интизомга бўйсунаётганидан мамнун эканини яширмади.

«Ҳисоб 5:0 бўлиши мумкин эди»: Сардинеродаги хавф ва прессинг

Моуриньо гарчи йирик ғалаба қайд этилган бўлса-да, баҳс давомида ҳушёрликни йўқотмаслик муҳим бўлганини тушунтирди:

  • Рақиб мухлислари босими: «Ҳисоб 3:0 бўлиб турганда ҳам маҳаллий мухлислар “Расинг”ни тинимсиз олдинга ундади, шу сабабли ўйин охиригача хавф сақланиб турди. Рақиб битта гол урганида, руҳий устунликни олиб қўйиши мумкин эди»;

  • Фойдаланилмаган вазиятлар: Моуриньонинг таъкидлашича, яратилган хавфли лаҳзалар инобатга олинса, мадридликлар 4:0 ёки 5:0 ҳисобида зафар қучиши мумкин эди;

  • Юқори прессинг сири: Оғир ўтган ҳафтадан сўнг жамоа юқори босим ва прессинг эвазига «Расинг»нинг ўз майдонидаги агрессив ўйинини тўлиқ зарарсизлантиришга муваффақ бўлди.

Юлдузлар фидойилиги: Мбаппе, Беллингҳэм ва Диоманде ҳимояда

«Реал» устози жамоанинг ҳимоявий интизомини алоҳида эътироф этиб, ҳужумчиларнинг мажбуриятларига тўхталди:

  • Мбаппенинг меҳнати: «Ҳозир барча футболчилар бирдек ишламоқда. Жуд Беллингҳэм ва Усмон Диоманде сингари ҳатто Килиан Мбаппенинг ҳам прессингда фаол қатнашиб, орқага қайтаётганини кўрдим. Ҳужумчилар жамоа манфаати йўлида ўзларини аямаса, бу бутун таркибга катта ёрдам беради»;

  • Жамоавий ўсиш: Бундай фидойилик туфайли «Реал» кун сайин ўсиб, чинакам яхлит футбол намойиш этмоқда ва жуда қимматли 3 очкони қўлга киритди.

«Ўйинчилар талабларимни энди тушунмоқда»: Тўғри йўлдаги «Реал»

Мутахассис жамоа билан ўзаро тил топишиш жараёни якунланаётганини ва муносабатлар мустаҳкамланганини қайд этди:

  • Инсоний муносабатлар ва тизим: «Дастлаб тушунарсиз бўлган баъзи жиҳатларни энди англаб боряпман. Футболчилар ҳам мени яхшироқ таниб олишди ва қайси талабларим мажбурий эканини тушунишди»;

  • Ғоя ва маҳорат уйғунлиги: Моуриньонинг хулоса қилишича, унинг мураббийлик ғоялари ўйинчиларнинг шахсий маҳорати билан тўлиқ уйғунлашмоқда ва «қироллик клуби» ҳозирда чемпионлик учун энг тўғри йўлда бормоқда.

Реал МадридЖозе МоуриньоЛа ЛигаРасинг
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуриньо «Расинг»га қарши «Реал»нинг қайдномасини эълон қилдиЖозе Моуриньо «Расинг»га қарши «Реал»нинг қайдномасини эълон қилди31 октябр 23:25Октябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади? Ла Лига якуний учликни эълон қилдиОктябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади? Ла Лига якуний учликни эълон қилди30 октябр 07:17Флик ғазабдами? Мураббий 9 та голли триллердан сўнг кимларни танқид қилди?Флик ғазабдами? Мураббий 9 та голли триллердан сўнг кимларни танқид қилди?17 сентябр 11:46Рафиньядан ҳет-трик!: «Барселона» «Расинг»ни 7:2 ҳисобида янчиб ташладиРафиньядан ҳет-трик!: «Барселона» «Расинг»ни 7:2 ҳисобида янчиб ташлади17 сентябр 06:03«Реал» раҳбарияти Жозе Моуриньонинг фаолиятига юқори баҳо бермоқда«Реал» раҳбарияти Жозе Моуриньонинг фаолиятига юқори баҳо бермоқда16 октябр 07:14“Эл-Класико”даги тактик қарор: Моуриньо “Барселона” ҳимоясини қандай "синдирган" эди?“Эл-Класико”даги тактик қарор: Моуриньо “Барселона” ҳимоясини қандай "синдирган" эди?28 октябр 08:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози