Жозе Моуриньо Сантандердаги йирик ғалаба ва жамоадаги ўзгаришлар сирини очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания Ла Лигасининг 11-турида «Реал Мадрид» сафарда «Расинг» дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритиб, чемпионлик пойгасидаги босимни кучайтирди.
- Бош мураббий Жозе Моуринью жамоанинг ғалабасини юқори прессинг ва ҳужумчиларнинг ҳимоядаги фидойилиги билан изоҳлади.
- Хусусан, Килиан Мбаппе, Жуд Беллингҳем ва Усмон Диоманде каби юлдуз футболчиларнинг тактик интизомга бўйсуниб, ҳимояда фаол иштирок этиши жамоавий ўсишга хизмат қилмоқда.
Испания Ла Лигасининг 11-турида сафарда «Расинг» дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритган «Реал Мадрид» чемпионатдаги чемпионлик пойгасида босимни кучайтирди. Учрашувдан сўнг мадридликлар бош мураббийи Жозе Моуриньо матбуот анжуманида иштирок этиб, шогирдларининг ўйини, ҳужумчиларнинг ҳимоядаги фидойилиги ва жамоа ичидаги муҳит ҳақида самимий фикр билдирди.
Португалиялик мутахассис жамоа ҳали янада кўпроқ гол уриши мумкинлигини таъкидлаб, юлдуз футболчиларнинг тактик интизомга бўйсунаётганидан мамнун эканини яширмади.
«Ҳисоб 5:0 бўлиши мумкин эди»: Сардинеродаги хавф ва прессинг
Моуриньо гарчи йирик ғалаба қайд этилган бўлса-да, баҳс давомида ҳушёрликни йўқотмаслик муҳим бўлганини тушунтирди:
Рақиб мухлислари босими: «Ҳисоб 3:0 бўлиб турганда ҳам маҳаллий мухлислар “Расинг”ни тинимсиз олдинга ундади, шу сабабли ўйин охиригача хавф сақланиб турди. Рақиб битта гол урганида, руҳий устунликни олиб қўйиши мумкин эди»;
Фойдаланилмаган вазиятлар: Моуриньонинг таъкидлашича, яратилган хавфли лаҳзалар инобатга олинса, мадридликлар 4:0 ёки 5:0 ҳисобида зафар қучиши мумкин эди;
Юқори прессинг сири: Оғир ўтган ҳафтадан сўнг жамоа юқори босим ва прессинг эвазига «Расинг»нинг ўз майдонидаги агрессив ўйинини тўлиқ зарарсизлантиришга муваффақ бўлди.
Юлдузлар фидойилиги: Мбаппе, Беллингҳэм ва Диоманде ҳимояда
«Реал» устози жамоанинг ҳимоявий интизомини алоҳида эътироф этиб, ҳужумчиларнинг мажбуриятларига тўхталди:
Мбаппенинг меҳнати: «Ҳозир барча футболчилар бирдек ишламоқда. Жуд Беллингҳэм ва Усмон Диоманде сингари ҳатто Килиан Мбаппенинг ҳам прессингда фаол қатнашиб, орқага қайтаётганини кўрдим. Ҳужумчилар жамоа манфаати йўлида ўзларини аямаса, бу бутун таркибга катта ёрдам беради»;
Жамоавий ўсиш: Бундай фидойилик туфайли «Реал» кун сайин ўсиб, чинакам яхлит футбол намойиш этмоқда ва жуда қимматли 3 очкони қўлга киритди.
«Ўйинчилар талабларимни энди тушунмоқда»: Тўғри йўлдаги «Реал»
Мутахассис жамоа билан ўзаро тил топишиш жараёни якунланаётганини ва муносабатлар мустаҳкамланганини қайд этди:
Инсоний муносабатлар ва тизим: «Дастлаб тушунарсиз бўлган баъзи жиҳатларни энди англаб боряпман. Футболчилар ҳам мени яхшироқ таниб олишди ва қайси талабларим мажбурий эканини тушунишди»;
Ғоя ва маҳорат уйғунлиги: Моуриньонинг хулоса қилишича, унинг мураббийлик ғоялари ўйинчиларнинг шахсий маҳорати билан тўлиқ уйғунлашмоқда ва «қироллик клуби» ҳозирда чемпионлик учун энг тўғри йўлда бормоқда.
Изоҳлар 0
…