Жозе Моуриньо «Расинг»га қарши «Реал»нинг қайдномасини эълон қилди

·0·Спорт
Жозе Моуриньо «Расинг»га қарши «Реал»нинг қайдномасини эълон қилди

Испания Ла Лигасининг 11-тури доирасида Мадриднинг «Реал» клуби сафарда «Расинг» меҳмони бўлади. Учрашув 1 ноябрь куни Тошкент вақти билан соат 20:15 да старт олади. Мадридликларнинг чемпионлик пойгасидаги ўрни учун муҳим аҳамиятга эга бўлган ушбу баҳс олдидан бош мураббий Жозе Моуриньо учрашувга жалб этилган кенгайтирилган таркиб қайдномасини расман эълон қилди.

Мухлислар учун асосий эътиборли жиҳат — жамоанинг икки етакчиси бўлажак ўйинда «қироллик клуби»га ёрдам бера олмаслиги бўлди. Бразилиялик вингер Винисиус Жуниор дисквалификация сабабли баҳсни ўтказиб юборса, яримҳимоя таянчи Федерико Вальверде ҳам якуний рўйхатдан жой олмади.

«Реал Мадрид»нинг расмий қайдномаси

Жозе Моуриньо ихтиёридаги қуйидаги футболчилар сафар беллашуви учун танлаб олинди:

  • Дарвозабонлар: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Местре;

  • Ҳимоячилар: Эдер Милитао, Дин Ҳейсен, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Марк Кукурелья, Каррерас, Антонио Рюдигер, Дензел Думфрис;

  • Яримҳимоячилар: Жуд Беллингҳэм, Эдуардо Камавинга, Орельен Чуамени, Арда Гюлер, Бернарду Силва, Тиаго Питарч;

  • Ҳужумчилар: Эндрик, Килиан Мбаппе, Эспи, Браҳим Диас, Ян Диоманде.

Мусобақа жадвалидаги вазият ва босим

Турнир жадвалининг юқори қисмида рақобат ҳар қачонгидан ҳам шиддатли тус олган:

  • 3-поғона: Мадриднинг «Реал» клуби айни дамда пешқадам «Атлетико» ҳамда «Барселона»дан кейин 3-ўринда бормоқда;

  • Очко йўқотишга ҳақ йўқ: Етакчилар билан фарқни қисқартириш ва пойгада ортда қолмаслик учун «Расинг»га қарши сафар учрашувида ғалаба қозониш Моуриньо жамоаси учун кечиктириб бўлмас вазифа ҳисобланади.

Реал МадридЛа ЛигаЖозе МоуриньоРасинг
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Октябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади? Ла Лига якуний учликни эълон қилдиОктябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади? Ла Лига якуний учликни эълон қилдиКеча 07:17Флик ғазабдами? Мураббий 9 та голли триллердан сўнг кимларни танқид қилди?Флик ғазабдами? Мураббий 9 та голли триллердан сўнг кимларни танқид қилди?17 сентябр 11:46Рафиньядан ҳет-трик!: «Барселона» «Расинг»ни 7:2 ҳисобида янчиб ташладиРафиньядан ҳет-трик!: «Барселона» «Расинг»ни 7:2 ҳисобида янчиб ташлади17 сентябр 06:03«Реал» раҳбарияти Жозе Моуриньонинг фаолиятига юқори баҳо бермоқда«Реал» раҳбарияти Жозе Моуриньонинг фаолиятига юқори баҳо бермоқда16 октябр 07:14“Эл-Класико”даги тактик қарор: Моуриньо “Барселона” ҳимоясини қандай "синдирган" эди?“Эл-Класико”даги тактик қарор: Моуриньо “Барселона” ҳимоясини қандай "синдирган" эди?28 октябр 08:10Мбаппенинг сўзларига Хитойдаги бойкот сабаб “Реал” ва Ла Лига узр сўрашга мажбур бўлдиМбаппенинг сўзларига Хитойдаги бойкот сабаб “Реал” ва Ла Лига узр сўрашга мажбур бўлди28 октябр 17:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози