Жозе Моуриньо «Расинг»га қарши «Реал»нинг қайдномасини эълон қилди
Испания Ла Лигасининг 11-тури доирасида Мадриднинг «Реал» клуби сафарда «Расинг» меҳмони бўлади. Учрашув 1 ноябрь куни Тошкент вақти билан соат 20:15 да старт олади. Мадридликларнинг чемпионлик пойгасидаги ўрни учун муҳим аҳамиятга эга бўлган ушбу баҳс олдидан бош мураббий Жозе Моуриньо учрашувга жалб этилган кенгайтирилган таркиб қайдномасини расман эълон қилди.
Мухлислар учун асосий эътиборли жиҳат — жамоанинг икки етакчиси бўлажак ўйинда «қироллик клуби»га ёрдам бера олмаслиги бўлди. Бразилиялик вингер Винисиус Жуниор дисквалификация сабабли баҳсни ўтказиб юборса, яримҳимоя таянчи Федерико Вальверде ҳам якуний рўйхатдан жой олмади.
«Реал Мадрид»нинг расмий қайдномаси
Жозе Моуриньо ихтиёридаги қуйидаги футболчилар сафар беллашуви учун танлаб олинди:
Дарвозабонлар: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Местре;
Ҳимоячилар: Эдер Милитао, Дин Ҳейсен, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Марк Кукурелья, Каррерас, Антонио Рюдигер, Дензел Думфрис;
Яримҳимоячилар: Жуд Беллингҳэм, Эдуардо Камавинга, Орельен Чуамени, Арда Гюлер, Бернарду Силва, Тиаго Питарч;
Ҳужумчилар: Эндрик, Килиан Мбаппе, Эспи, Браҳим Диас, Ян Диоманде.
Мусобақа жадвалидаги вазият ва босим
Турнир жадвалининг юқори қисмида рақобат ҳар қачонгидан ҳам шиддатли тус олган:
3-поғона: Мадриднинг «Реал» клуби айни дамда пешқадам «Атлетико» ҳамда «Барселона»дан кейин 3-ўринда бормоқда;
Очко йўқотишга ҳақ йўқ: Етакчилар билан фарқни қисқартириш ва пойгада ортда қолмаслик учун «Расинг»га қарши сафар учрашувида ғалаба қозониш Моуриньо жамоаси учун кечиктириб бўлмас вазифа ҳисобланади.
Изоҳлар 0
…