Октябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади? Ла Лига якуний учликни эълон қилди

·48·Спорт
Октябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади? Ла Лига якуний учликни эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испания Ла Лигаси октябр ойининг энг яхши мураббийи унвони учун даъвогарлик қилаётган уч нафар мутахассис номини эълон қилди.
  • Рўйхатдан октябр ойидаги барча учрашувларда ғалаба қозонган Жозе Моуринью («Реал Мадрид»), Диего Симеоне («Атлетико Мадрид») ва Пеллегрино Матараззо («Реал Соседад») жой олди.
  • Ғолиб мухлислар онлайн овоз бериши ҳамда футбол экспертлари ҳайъати хулосасини умумлаштириш орқали аниқланади.

Испания Ла Лигасида октябрь ойининг энг яхши мураббийи номинацияси бўйича кураш ўзининг ҳал қилувчи палласига кирди. Чемпионат матбуот хизмати якунланаётган ой давомида ўз клублари билан бенуқсон натижа қайд этган уч нафар кучли мутахассисдан иборат якуний даъвогарлар рўйхатини расман эълон қилди.

Қизиғи, рўйхатга киритилган барча мураббийлар октябрь ойидаги учрашувларнинг барчасида 100 фоизлик ғалаба натижасини кўрсатишган бўлиб, улар орасидаги рақобат айниқса муросасиз кечиши кутилмоқда.

Даъвогарлар кўрсаткичлари: Рақамлар ва фарқлар

Октябрь ойи давомида кўрсатилган натижалар ва тўплар нисбати қуйидагича кўриниш олди:

  • Жозе МоуриньоРеал Мадрид»): 3 та учрашув, 3 та ишончли ғалаба, тўплар нисбати — 7:2. Португалиялик тажрибали мутахассис «қироллик клуби»ни барқарор ва сермаҳсул темпда ушлаб турибди;

  • Диего Симеоне («Атлетико Мадрид»): 3 та учрашув, 3 та ғалаба, тўплар нисбати — 4:1. Аргентиналик устоз ўзига хос бўлган темир ҳимоя ва прагматик тактика эвазига октябрь ойида ҳам максимал 9 очкони қўлга киритди;

  • Пеллегрино Матараззо («Реал Сосьедад»): 3 та учрашув, 3 та ғалаба, тўплар нисбати — 10:5. Сан-Себастьян жамоаси ой давомида муросасиз, очиқ ва ҳужумкор футбол намойиш этиб, энг кўп гол урган клубга айланди.

Ғолиб қандай аниқланади?

Ла Лига регламентига мувофиқ, нуфузли индивидуал мукофот соҳиби комплекс овоз бериш тизими орқали тақдирланади:

  • Мухлислар ва экспертлар танлови: Ой мураббийи номи лига расмий платформасидаги ишқибозларнинг онлайн овозлари ҳамда мустақил футбол экспертлари ҳайъати хулосасининг умумлаштирилган натижасига кўра аниқланади;

  • Натижалар эълони: Овоз бериш жараёнлари якунлангач, бир неча кун ичида ғолиб расман жамоатчиликка таништирилади.

Моуриньо ва Симеонедек глобал брендга айланган мураббийлар тўқнашувига Матараззо бошчилигидаги сермаҳсул «Реал Сосьедад»нинг қўшилиши октябрь ойи лауреати атрофидаги интригани янада қиздирмоқда.

Ла ЛигаЖозе МоуриньоДиего СимеонеРеал Мадрид
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» раҳбарияти Жозе Моуриньонинг фаолиятига юқори баҳо бермоқда«Реал» раҳбарияти Жозе Моуриньонинг фаолиятига юқори баҳо бермоқда16 октябр 07:14“Эл-Класико”даги тактик қарор: Моуриньо “Барселона” ҳимоясини қандай "синдирган" эди?“Эл-Класико”даги тактик қарор: Моуриньо “Барселона” ҳимоясини қандай "синдирган" эди?28 октябр 08:10Мбаппенинг сўзларига Хитойдаги бойкот сабаб “Реал” ва Ла Лига узр сўрашга мажбур бўлдиМбаппенинг сўзларига Хитойдаги бойкот сабаб “Реал” ва Ла Лига узр сўрашга мажбур бўлди28 октябр 17:46Мбаппенинг ҳазили “Реал”га қимматга тушди: Хитой Ла Лига ўйинларини эфирдан олиб ташладиМбаппенинг ҳазили “Реал”га қимматга тушди: Хитой Ла Лига ўйинларини эфирдан олиб ташлади28 октябр 17:33“Бу биз учун оғир зарба бўлди”: Лапорта “Эл-Класико”даги аламли мағлубият ҳақида“Бу биз учун оғир зарба бўлди”: Лапорта “Эл-Класико”даги аламли мағлубият ҳақида27 октябр 14:21“Реал Мадрид”да мукаммал ўйин: Моуриньо тактик юришлари қандай иш берганини айтди“Реал Мадрид”да мукаммал ўйин: Моуриньо тактик юришлари қандай иш берганини айтди19 октябр 11:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди