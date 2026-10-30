Октябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади? Ла Лига якуний учликни эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания Ла Лигаси октябр ойининг энг яхши мураббийи унвони учун даъвогарлик қилаётган уч нафар мутахассис номини эълон қилди.
- Рўйхатдан октябр ойидаги барча учрашувларда ғалаба қозонган Жозе Моуринью («Реал Мадрид»), Диего Симеоне («Атлетико Мадрид») ва Пеллегрино Матараззо («Реал Соседад») жой олди.
- Ғолиб мухлислар онлайн овоз бериши ҳамда футбол экспертлари ҳайъати хулосасини умумлаштириш орқали аниқланади.
Испания Ла Лигасида октябрь ойининг энг яхши мураббийи номинацияси бўйича кураш ўзининг ҳал қилувчи палласига кирди. Чемпионат матбуот хизмати якунланаётган ой давомида ўз клублари билан бенуқсон натижа қайд этган уч нафар кучли мутахассисдан иборат якуний даъвогарлар рўйхатини расман эълон қилди.
Қизиғи, рўйхатга киритилган барча мураббийлар октябрь ойидаги учрашувларнинг барчасида 100 фоизлик ғалаба натижасини кўрсатишган бўлиб, улар орасидаги рақобат айниқса муросасиз кечиши кутилмоқда.
Даъвогарлар кўрсаткичлари: Рақамлар ва фарқлар
Октябрь ойи давомида кўрсатилган натижалар ва тўплар нисбати қуйидагича кўриниш олди:
Жозе Моуриньо («Реал Мадрид»): 3 та учрашув, 3 та ишончли ғалаба, тўплар нисбати — 7:2. Португалиялик тажрибали мутахассис «қироллик клуби»ни барқарор ва сермаҳсул темпда ушлаб турибди;
Диего Симеоне («Атлетико Мадрид»): 3 та учрашув, 3 та ғалаба, тўплар нисбати — 4:1. Аргентиналик устоз ўзига хос бўлган темир ҳимоя ва прагматик тактика эвазига октябрь ойида ҳам максимал 9 очкони қўлга киритди;
Пеллегрино Матараззо («Реал Сосьедад»): 3 та учрашув, 3 та ғалаба, тўплар нисбати — 10:5. Сан-Себастьян жамоаси ой давомида муросасиз, очиқ ва ҳужумкор футбол намойиш этиб, энг кўп гол урган клубга айланди.
Ғолиб қандай аниқланади?
Ла Лига регламентига мувофиқ, нуфузли индивидуал мукофот соҳиби комплекс овоз бериш тизими орқали тақдирланади:
Мухлислар ва экспертлар танлови: Ой мураббийи номи лига расмий платформасидаги ишқибозларнинг онлайн овозлари ҳамда мустақил футбол экспертлари ҳайъати хулосасининг умумлаштирилган натижасига кўра аниқланади;
Натижалар эълони: Овоз бериш жараёнлари якунлангач, бир неча кун ичида ғолиб расман жамоатчиликка таништирилади.
Моуриньо ва Симеонедек глобал брендга айланган мураббийлар тўқнашувига Матараззо бошчилигидаги сермаҳсул «Реал Сосьедад»нинг қўшилиши октябрь ойи лауреати атрофидаги интригани янада қиздирмоқда.
Изоҳлар 0
…