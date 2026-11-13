Шомуродов ва Файзуллаевга қандай баҳо қўйилди? Ўзбекистон — Россия баҳси статистикаси
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида ўтган ўртоқлик учрашувида Ўзбекистон миллий жамоаси Россияга 2:3 ҳисобида имкониятни бой берди.
- Флашскоре портали таҳлилларига кўра, Элдор Шомуродов 6,1 балл, Аббосбек Файзуллаев эса 5,8 балл билан баҳоланди.
- Ўзбекистонлик футболчилар орасида энг юқори — 6,5 баллик кўрсаткични Достонбек Ҳамдамов ва Акмал Мозговой қайд этди.
Тошкентдаги муҳташам «Пахтакор» стадионида футбол бўйича Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасида кечган ўртоқлик учрашуви ақл бовар қилмайдиган драма ва меҳмонларнинг 3:2 ҳисобидаги иродали ғалабаси билан якунланди. 2:0 ҳисобида олдинда бориб, устунликни бой берган вакилларимизнинг ўйини кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди.
Машҳур статистик портал Flashscore ушбу шиддатли тўқнашувдан сўнг майдонда ҳаракат қилган ҳар бир футболчининг ҳаракатларини алоҳида баҳолаб чиқди.
Ўзбекистон миллий жамоаси аъзоларининг кўрсаткичлари
Учрашувни асосий таркибда бошлаган миллий жамоамиз сардори, ҳужумчи Элдор Шомуродов 80-дақиқага қадар ҳаракат қилиб, сўнг ўрнини Ҳусаин Норчаевга бўшатиб берди. Портал унинг майдондаги ҳаракатларини 6,1 балл билан баҳолади.
Шунингдек, ҳужумкор ярим ҳимоячимиз Аббосбек Файзуллаев ҳам 80 дақиқа давомида фаол ўйнаб, кейин ўрнини Азизбек Амоновга топширди ва унга 5,8 балл берилди.
Ўзбекистонлик футболчилар
Майдондаги вақти / Ўзгариш
Flashscore баҳоси
Достонбек Ҳамдамов
62 дақиқа ўйнади (Диёр Холматовга алмашди)
6,5 балл (Терма жамоада энг юқори)
Акмал Мозговой
Толиқмасдан асосий таркибда ҳаракат қилди
6,5 балл (Энг яхши кўрсаткич)
Элдор Шомуродов (Сардор)
80 дақиқа ўйнади (Ҳусаин Норчаевга алмашди)
6,1 балл
Аббосбек Файзуллаев
80 дақиқа ўйнади (Азизбек Амоновга алмашди)
5,8 балл
Учрашувнинг энг яхши ўйинчиси — Николай Комличенко
Меҳмонлар сафида ўйин тақдирини бутунлай ўзгартириб юборган ҳужумчи Николай Комличенко учрашувнинг энг яхши футболчиси деб топилди. Иккинчи таймда — 66-дақиқада захирадан майдонга тушган ҳужумчи атиги бир неча дақиқа ичида дубль қайд этиб, жамоасига ғалаба олиб келди. Бундай самарали ўйин учун унга портал томонидан учрашувдаги энг юқори — 8,9 баллик баҳо берилди.
Навбатдаги синовлар олдидан
Иккала жамоа ҳам ўз олдига қўйилган вазифаларни бажариш учун кейинги тайёргарлик босқичига киришди. Ўзбекистон миллий жамоаси навбатдаги ўртоқлик баҳсини 17 ноябрь куни Қатар пойтахти Доҳа шаҳридаги «Жассим бин Ҳамад» стадионида Саудия Арабистонига қарши ўтказади. Россия терма жамоаси эса шу куни Краснодар шаҳрида Венесуэла билан куч синашади.
Сизнингча, Flashscore томонидан берилган бу баҳолар футболчиларнинг майдондаги ҳаракатларини қанчалик тўлиқ акс эттирган? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…