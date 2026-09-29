Осиё ўйинларида дзюдо старт олади: ўзбекистонликлар рақибларини билиб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё ўйинларида дзюдо баҳслари бошланиши арафасида ўзбекистонлик спортчиларнинг дастлабки рақиблари аниқланди.
- Эркаклар ва аёллар терма жамоалари етти нафардан спортчи билан етти вазн тоифасида медал учун кураш олиб боради.
- Самариддин Қўчқоров Непал вакили Б. Викасга, Абдураҳим Нутфуллоев Филиппин спортчиси Кейсей Накано билан, Шаҳрам Ахадов Афғонистон вакили Моҳамед Саед Саеди билан куч синашади.
Эртадан Япониядаги Осиё ўйинларида дзюдо баҳсларига старт берилади. Ўзбекистон терма жамоаси таркибида татамига чиқадиган спортчиларнинг дастлабки рақиблари ҳам маълум бўлди.
Мусобақанинг илк куниёқ бир қатор ўзбекистонлик дзюдочилар медаль сари муҳим қадам ташлайди. Эркаклар ва аёллар ўртасидаги баҳсларда юртимиз шарафини ҳимоя қиладиган спортчиларнинг рақиблари Осиё ўйинларидаги биринчи тўсиқ бўлади.
Эркаклар ўртасидаги баҳслар
Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси Осиё ўйинларида етти вазн тоифасида иштирок этади.
-60 кг: Самариддин Қўчқоров биринчи беллашувини Непал вакили Б. Викасга қарши ўтказади.
-66 кг: Абдураҳим Нутфуллоев Филиппин спортчиси Кейсей Накано билан куч синашади.
-73 кг: Шаҳрам Ахадовнинг илк рақиби Афғонистон вакили Моҳамед Саед Саеди бўлади.
-81 кг: Арслонбек Тожиев Тожикистон вакили Абубакр ШШеров ҳамда Фаластин вакили Муаяд Туаиб ўртасидаги баҳс ғолибига қарши татамига чиқади.
-90 кг: Нурбек Муртазоев Тожикистон вакили Шодмон Ризоевга қарши баҳс олиб боради.
-100 кг: Эрназар Сарсенбаев Таиланд вакили Киттипонг Хантратин билан беллашади.
+100 кг: Музаффарбек Тўрабоевнинг биринчи рақиби Тожикистон вакили Мансур Раҳмон бўлади.
Аёллар ўртасида кимлар татамига чиқади?
Ўзбекистон аёллар терма жамоаси ҳам бир қатор вазн тоифаларида медаль учун кураш олиб боради.
-48 кг: Лазиза Ҳайдарова Япония вакили Митсуки Кондога қарши баҳс олиб боради.
-52 кг: Сита Қадамбоева Қозоғистон вакили Меруерт Сарсенова ҳамда Лаос вакили Тоуки Сенгдаке ўртасидаги жанг ғолибига қарши татамига чиқади.
-57 кг: Шукуржон Аминованинг дастлабки рақиби Қирғизистон вакили Жанар Жолдошева бўлади.
-63 кг: Маржона Нуруллоева Шимолий Корея вакили Ким Жи Ҳье билан беллашади.
-70 кг: Хуршида Раззоқбердиева Бангладеш вакили Фабиҳа Бусрага қарши баҳс олиб боради.
-78 кг: Барчиной Қодирова Бангладеш вакили Обоника Ҳассанга қарши татамига чиқади.
+78 кг: Умида Ниғматова мусобақани Япония вакили Мики Мукунокига қарши баҳс билан бошлайди.
Энди асосий кураш бошланади
Қуръа натижалари маълум, рақиблар аниқ. Энди барча эътибор татамига қаратилади.
Ўзбекистонлик дзюдочилар учун Осиё ўйинларидаги ҳар бир беллашув медаль йўлида муҳим аҳамият касб этади. Айрим спортчилар мусобақани тўғридан-тўғри белгиланган рақибга қарши бошласа, баъзиларнинг дастлабки рақиби бошқа жуфтликдаги баҳс натижасига кўра аниқланади.
Татамида эса қуръа эмас, спортчининг тайёргарлиги, тактикаси ва ҳар бир ҳаракати ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
Шунинг учун эртадан бошланадиган дзюдо баҳслари Ўзбекистон делегацияси учун Осиё ўйинларининг энг қизиқарли спорт саҳифаларидан бирини очиб бериши кутилмоқда.
Ўзбекистонлик дзюдочилар татамига чиқади. Энди навбат натижа учун курашга.
Изоҳлар 0
…