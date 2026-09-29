Осиё ўйинларида дзюдо старт олади: ўзбекистонликлар рақибларини билиб олди

·11·Спорт
Осиё ўйинларида дзюдо старт олади: ўзбекистонликлар рақибларини билиб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё ўйинларида дзюдо баҳслари бошланиши арафасида ўзбекистонлик спортчиларнинг дастлабки рақиблари аниқланди.
  • Эркаклар ва аёллар терма жамоалари етти нафардан спортчи билан етти вазн тоифасида медал учун кураш олиб боради.
  • Самариддин Қўчқоров Непал вакили Б. Викасга, Абдураҳим Нутфуллоев Филиппин спортчиси Кейсей Накано билан, Шаҳрам Ахадов Афғонистон вакили Моҳамед Саед Саеди билан куч синашади.

Эртадан Япониядаги Осиё ўйинларида дзюдо баҳсларига старт берилади. Ўзбекистон терма жамоаси таркибида татамига чиқадиган спортчиларнинг дастлабки рақиблари ҳам маълум бўлди.

Мусобақанинг илк куниёқ бир қатор ўзбекистонлик дзюдочилар медаль сари муҳим қадам ташлайди. Эркаклар ва аёллар ўртасидаги баҳсларда юртимиз шарафини ҳимоя қиладиган спортчиларнинг рақиблари Осиё ўйинларидаги биринчи тўсиқ бўлади.

Эркаклар ўртасидаги баҳслар

Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси Осиё ўйинларида етти вазн тоифасида иштирок этади.

-60 кг: Самариддин Қўчқоров биринчи беллашувини Непал вакили Б. Викасга қарши ўтказади.

-66 кг: Абдураҳим Нутфуллоев Филиппин спортчиси Кейсей Накано билан куч синашади.

-73 кг: Шаҳрам Ахадовнинг илк рақиби Афғонистон вакили Моҳамед Саед Саеди бўлади.

-81 кг: Арслонбек Тожиев Тожикистон вакили Абубакр ШШеров ҳамда Фаластин вакили Муаяд Туаиб ўртасидаги баҳс ғолибига қарши татамига чиқади.

-90 кг: Нурбек Муртазоев Тожикистон вакили Шодмон Ризоевга қарши баҳс олиб боради.

-100 кг: Эрназар Сарсенбаев Таиланд вакили Киттипонг Хантратин билан беллашади.

+100 кг: Музаффарбек Тўрабоевнинг биринчи рақиби Тожикистон вакили Мансур Раҳмон бўлади.

Аёллар ўртасида кимлар татамига чиқади?

Ўзбекистон аёллар терма жамоаси ҳам бир қатор вазн тоифаларида медаль учун кураш олиб боради.

-48 кг: Лазиза Ҳайдарова Япония вакили Митсуки Кондога қарши баҳс олиб боради.

-52 кг: Сита Қадамбоева Қозоғистон вакили Меруерт Сарсенова ҳамда Лаос вакили Тоуки Сенгдаке ўртасидаги жанг ғолибига қарши татамига чиқади.

-57 кг: Шукуржон Аминованинг дастлабки рақиби Қирғизистон вакили Жанар Жолдошева бўлади.

-63 кг: Маржона Нуруллоева Шимолий Корея вакили Ким Жи Ҳье билан беллашади.

-70 кг: Хуршида Раззоқбердиева Бангладеш вакили Фабиҳа Бусрага қарши баҳс олиб боради.

-78 кг: Барчиной Қодирова Бангладеш вакили Обоника Ҳассанга қарши татамига чиқади.

+78 кг: Умида Ниғматова мусобақани Япония вакили Мики Мукунокига қарши баҳс билан бошлайди.

Энди асосий кураш бошланади

Қуръа натижалари маълум, рақиблар аниқ. Энди барча эътибор татамига қаратилади.

Ўзбекистонлик дзюдочилар учун Осиё ўйинларидаги ҳар бир беллашув медаль йўлида муҳим аҳамият касб этади. Айрим спортчилар мусобақани тўғридан-тўғри белгиланган рақибга қарши бошласа, баъзиларнинг дастлабки рақиби бошқа жуфтликдаги баҳс натижасига кўра аниқланади.

Татамида эса қуръа эмас, спортчининг тайёргарлиги, тактикаси ва ҳар бир ҳаракати ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Шунинг учун эртадан бошланадиган дзюдо баҳслари Ўзбекистон делегацияси учун Осиё ўйинларининг энг қизиқарли спорт саҳифаларидан бирини очиб бериши кутилмоқда.

Ўзбекистонлик дзюдочилар татамига чиқади. Энди навбат натижа учун курашга.

Осиё ўйинлариУзбекистон терма жамоасиДзюдоОсиё ўйинларидаги жюдо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лаша Гуджеджиани расман Ўзбекистон дзюдо терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!Лаша Гуджеджиани расман Ўзбекистон дзюдо терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!13 сентябр 09:20Мутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиМутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:21Нагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютдиНагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютди21 сентябр 08:08Ўзбекистон дзюдочилари биринчи кундаёқ медаллар шодасини бошладиЎзбекистон дзюдочилари биринчи кундаёқ медаллар шодасини бошлади9 май 10:40Диёра Келдиёрова татамига қайтмоқда: сана ва турнир маълумДиёра Келдиёрова татамига қайтмоқда: сана ва турнир маълумБугун 17:24«Бунёдкор»га яна трансфер тақиқи: академияга ҳам таъсир қилди«Бунёдкор»га яна трансфер тақиқи: академияга ҳам таъсир қилдиБугун 17:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди