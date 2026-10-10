Грузиялик афсонавий мураббий расман терма жамоамиз бошқарувини қўлга олди

·27·Спорт
Грузиялик афсонавий мураббий расман терма жамоамиз бошқарувини қўлга олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Грузиялик таниқли мутахассис Лаша Гуджеджиани расман дзюдо бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоасининг бош мураббийи этиб тайинланди.
  • Гуджеджиани бошчилигидаги жамоа «Лаусанне Гранд Слам 2026»да 1 та олтин, 2 та кумуш ва 2 та бронза медални қўлга киритиб, дунёнинг 77 давлати орасида кучли олтиликдан ўрин олди.

Ўзбекистон дзюдоси йирик тарихий ўзгариш арафасида. Грузиялик таниқли ва юқори малакали мутахассис Лаша Гуджеджиани расман дзюдо бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоасининг бош мураббийи этиб тайинланди.

Ўзбекистон дзюдо федерацияси раиси Азизжон Камилов ва Лаша Гуджеджиани ўртасида расмий ҳамкорлик шартномаси имзоланди. Ушбу тайинлов ўзбек дзюдосини янги босқичга олиб чиқиш ва олдинда турган нуфузли мусобақаларда юқори марраларни забт этиш йўлидаги стратегик қадам бўлди.

Дебютдаги муваффақиятлар: Швейцария ва Япониядаги ёрқин натижалар

Гуджеджиани амалда жамоа билан ишлашни бошлаб улгурган ва унинг дастлабки мусобақалариёқ юқори самарадорликни кўрсатди:

  • «Lausanne Grand Slam 2026» муваффақияти: Швейцарияда бўлиб ўтган ушбу нуфузли мусобақа грузиялик мутахассис учун Ўзбекистон термаси бошқарувидаги илк синов бўлди. Унда терма жамоамиз 1 та олтин, 2 та кумуш ва 2 та бронза медалини қўлга киритиб, дунёнинг 77 давлати орасида кучли олтиликдан (Топ-6) муносиб ўрин эгаллади;

  • ХХ Осиё ўйинларидаги вице-чемпионлик: Япония мезбонлик қилган Осиё ўйинларида Ўзбекистон дзюдочилари ажойиб маҳорат кўрсатиб, 2 та олтин, 2 та кумуш ва 3 та бронза медалига сазовор бўлишди. Умумжамоа ҳисобида эса фақат мезбон Япониядан кейин 2-ўринни банд этишди.

Грузиялик афсонавий мураббий расман терма жамоамиз бошқарувини қўлга олди

Бош мураббийнинг улкан тажрибаси: Олимпиадалар ва Жаҳон чемпионлиги

Лаша Гуджеджиани — жаҳон дзюдосида ўз номи ва услубига эга бўлган энг тажрибали мутахассислардан бири:

  • Грузия термасидаги 5 йиллик зафарли давр: У Тошкентга келгунига қадар беш йил давомида Грузия миллий терма жамоасига устозлик қилган;

  • Олимпия шоҳсупалари: Гуджеджиани қўл остида грузин дзюдочилари Токио-2020 Олимпиадасида 1 та олтин, 3 та кумуш, Париж-2024 Олимпия ўйинларида эса 1 та олтин ва 2 та кумуш медални нақд қилишган;

  • Жамоавий тарихий олтин: 2025 йилда унинг бошчилигидаги Грузия терма жамоаси дунё биринчилигининг жамоавий баҳсларида тенгсиз бўлиб, тарихий Жаҳон чемпионлигини расмийлаштирган;

  • Шахсий спорт фаолияти: Лашанинг ўзи ҳам татамида кучли спортчи сифатида ном қозонган бўлиб, фаолияти давомида икки бор Жаҳон чемпионати совриндори бўлган.

Асосий нишон — Лос-Анжелес-2028 Олимпиадаси

Ўзбекистон дзюдо федерацияси янги бош мураббийнинг бой тажрибаси, замонавий методикаси ва кучли ғалаба руҳияти терма жамоа салоҳиятини янги чўққига олиб чиқишига ишонч билдирди.

Гуджеджиани бошчилигидаги машғулотлар эндиликда асосий мақсад — 2028 йилда АҚШнинг Лос-Анжелес шаҳрида бўлиб ўтадиган ёзги Олимпия ўйинларида миллий дзюдо тарихидаги энг юқори натижаларни қайд этишга йўналтирилади.

Лаша ГуджеджианиЎзбекистон дзюдо федерациясиЛаусан Grand Slam 2026Лос-Анжелес 2028 Олимпиада
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лаша Гуджеджиани расман Ўзбекистон дзюдо терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!Лаша Гуджеджиани расман Ўзбекистон дзюдо терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!13 сентябр 09:20Дзюдочиларимиз Жанубий Американи забт этишга шай: терма жамоа таркиби!Дзюдочиларимиз Жанубий Американи забт этишга шай: терма жамоа таркиби!14 август 17:38Мераб Двалишвили ашаддий рақибининг мағлубияти ҳақида шов-шувли баёнот бердиМераб Двалишвили ашаддий рақибининг мағлубияти ҳақида шов-шувли баёнот берди15 сентябр 08:10Усмон Дембеле Хвича Кварацхелияни "Олтин тўп"га лойиқ деб топдиУсмон Дембеле Хвича Кварацхелияни "Олтин тўп"га лойиқ деб топди19 сентябр 16:54Даҳшатли можаро: Умар Нурмагомедов грузиялик собиқ чемпионнинг ёлғонини фош қилдиДаҳшатли можаро: Умар Нурмагомедов грузиялик собиқ чемпионнинг ёлғонини фош қилди29 август 14:22Олимпиадада даҳшатли 3-тур: Ўзбекистон жамоаларини кучли рақиблар синови кутмоқдаОлимпиадада даҳшатли 3-тур: Ўзбекистон жамоаларини кучли рақиблар синови кутмоқда18 сентябр 14:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди