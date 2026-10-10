Грузиялик афсонавий мураббий расман терма жамоамиз бошқарувини қўлга олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Грузиялик таниқли мутахассис Лаша Гуджеджиани расман дзюдо бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоасининг бош мураббийи этиб тайинланди.
- Гуджеджиани бошчилигидаги жамоа «Лаусанне Гранд Слам 2026»да 1 та олтин, 2 та кумуш ва 2 та бронза медални қўлга киритиб, дунёнинг 77 давлати орасида кучли олтиликдан ўрин олди.
Ўзбекистон дзюдоси йирик тарихий ўзгариш арафасида. Грузиялик таниқли ва юқори малакали мутахассис Лаша Гуджеджиани расман дзюдо бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоасининг бош мураббийи этиб тайинланди.
Ўзбекистон дзюдо федерацияси раиси Азизжон Камилов ва Лаша Гуджеджиани ўртасида расмий ҳамкорлик шартномаси имзоланди. Ушбу тайинлов ўзбек дзюдосини янги босқичга олиб чиқиш ва олдинда турган нуфузли мусобақаларда юқори марраларни забт этиш йўлидаги стратегик қадам бўлди.
Дебютдаги муваффақиятлар: Швейцария ва Япониядаги ёрқин натижалар
Гуджеджиани амалда жамоа билан ишлашни бошлаб улгурган ва унинг дастлабки мусобақалариёқ юқори самарадорликни кўрсатди:
«Lausanne Grand Slam 2026» муваффақияти: Швейцарияда бўлиб ўтган ушбу нуфузли мусобақа грузиялик мутахассис учун Ўзбекистон термаси бошқарувидаги илк синов бўлди. Унда терма жамоамиз 1 та олтин, 2 та кумуш ва 2 та бронза медалини қўлга киритиб, дунёнинг 77 давлати орасида кучли олтиликдан (Топ-6) муносиб ўрин эгаллади;
ХХ Осиё ўйинларидаги вице-чемпионлик: Япония мезбонлик қилган Осиё ўйинларида Ўзбекистон дзюдочилари ажойиб маҳорат кўрсатиб, 2 та олтин, 2 та кумуш ва 3 та бронза медалига сазовор бўлишди. Умумжамоа ҳисобида эса фақат мезбон Япониядан кейин 2-ўринни банд этишди.
Бош мураббийнинг улкан тажрибаси: Олимпиадалар ва Жаҳон чемпионлиги
Лаша Гуджеджиани — жаҳон дзюдосида ўз номи ва услубига эга бўлган энг тажрибали мутахассислардан бири:
Грузия термасидаги 5 йиллик зафарли давр: У Тошкентга келгунига қадар беш йил давомида Грузия миллий терма жамоасига устозлик қилган;
Олимпия шоҳсупалари: Гуджеджиани қўл остида грузин дзюдочилари Токио-2020 Олимпиадасида 1 та олтин, 3 та кумуш, Париж-2024 Олимпия ўйинларида эса 1 та олтин ва 2 та кумуш медални нақд қилишган;
Жамоавий тарихий олтин: 2025 йилда унинг бошчилигидаги Грузия терма жамоаси дунё биринчилигининг жамоавий баҳсларида тенгсиз бўлиб, тарихий Жаҳон чемпионлигини расмийлаштирган;
Шахсий спорт фаолияти: Лашанинг ўзи ҳам татамида кучли спортчи сифатида ном қозонган бўлиб, фаолияти давомида икки бор Жаҳон чемпионати совриндори бўлган.
Асосий нишон — Лос-Анжелес-2028 Олимпиадаси
Ўзбекистон дзюдо федерацияси янги бош мураббийнинг бой тажрибаси, замонавий методикаси ва кучли ғалаба руҳияти терма жамоа салоҳиятини янги чўққига олиб чиқишига ишонч билдирди.
Гуджеджиани бошчилигидаги машғулотлар эндиликда асосий мақсад — 2028 йилда АҚШнинг Лос-Анжелес шаҳрида бўлиб ўтадиган ёзги Олимпия ўйинларида миллий дзюдо тарихидаги энг юқори натижаларни қайд этишга йўналтирилади.
Изоҳлар 0
…