Ўзбекистон дзюдо терма жамоаси жаҳон чемпионатида бронза медалини қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Озарбайжонда ўтказилган дзюдо бўйича жаҳон чемпионатининг аралаш жамоавий баҳсларида Ўзбекистон терма жамоаси бронза медалини қўлга киритди.
- Ҳамюртларимиз чорак финалда Германия ва Грузияни, бронза медали учун кечган баҳсда эса Мўғулистонни 4:2 ҳисобида мағлуб этишди.
- Ярим финалда эса Россияга 3:4 ҳисобида ютқазишди.
- Ушбу ғалаба Ўзбекистон дзюдо мактабининг жаҳон миқёсидаги кучини яна бир бор тасдиқлади.
Озарбайжон пойтахти Боку шаҳри мезбонлик қилган дзюдо бўйича навбатдаги жаҳон чемпионати Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун муваффақиятли якунланди. Мусобақанинг энг нуфузли ва муросасиз беллашувларидан бири ҳисобланган аралаш жамоавий баҳсларда ҳамюртларимиз юқори маҳорат кўрсатиб, нуфузли мусобақанинг бронза медалига эга чиқди.
Сайёрамизнинг энг кучли дзюдо мактаблари иштирок этган ушбу беллашувларда ўзбекистонлик спортчилар мураккаб тўсиқларни енгиб ўтиб, шоҳсупага кўтарилди.
Муросасиз саралаш: Европанинг етакчи жамоалари доғда қолдирилди
Мусобақа жадвали бўйича Ўзбекистон термасига энг кучли рақиблар тўғри келди, бироқ дзюдочиларимиз ишончли ҳаракат қилишди:
Дастлабки босқичлар: Ҳамюртларимиз саралаш давомида қитъанинг оғир вазн ва дзюдо бўйича етакчилари ҳисобланган Германия ҳамда Грузия миллий жамоаларини мағлубиятга учратиб, яримфинал йўлланмасини нақд қилди;
Драматик яримфинал: Финал остонасидаги Россия вакилларига қарши кечган қарама-қаршилик ўта кескин ва тенг курашлар остида ўтди — ҳал қилувчи баҳсда вакилларимиз атиги 3:4 ҳисобида имкониятни бой беришди.
Бронза жанги: Мўғулистон устидан қозонилган муҳим ғалаба
Яримфиналдаги аламли мағлубиятдан сўнг ўзбек полвонлари руҳий жиҳатдан тез фурсатда тикланиб, учинчи ўрин учун баҳсга киришди:
Шиддатли финал босқичи: Медаллар учун кечган баҳсда Ўзбекистон жамоаси кучли ва тажрибали Мўғулистон термаси билан тўқнаш келди;
4:2 ҳисобидаги ишончли натижа: Жамоа аъзоларининг якдил кураши ва муҳим ғалабалари эвазига ҳамюртларимиз мўғулистонлик рақиблари устидан 4:2 ҳисобида устун келиб, жаҳон чемпионатининг бронза медалини қўлга киритди.
Ушбу ғалаба Ўзбекистон дзюдо мактаби нафақат яккалик йўналишида, балки аралаш жамоавий баҳсларда ҳам дунёнинг етакчи мамлакатлари билан тенгма-тенг рақобатлаша олишини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…