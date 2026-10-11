Ўзбекистон дзюдо терма жамоаси жаҳон чемпионатида бронза медалини қўлга киритди

·2·Спорт
Ўзбекистон дзюдо терма жамоаси жаҳон чемпионатида бронза медалини қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Озарбайжонда ўтказилган дзюдо бўйича жаҳон чемпионатининг аралаш жамоавий баҳсларида Ўзбекистон терма жамоаси бронза медалини қўлга киритди.
  • Ҳамюртларимиз чорак финалда Германия ва Грузияни, бронза медали учун кечган баҳсда эса Мўғулистонни 4:2 ҳисобида мағлуб этишди.
  • Ярим финалда эса Россияга 3:4 ҳисобида ютқазишди.
  • Ушбу ғалаба Ўзбекистон дзюдо мактабининг жаҳон миқёсидаги кучини яна бир бор тасдиқлади.

Озарбайжон пойтахти Боку шаҳри мезбонлик қилган дзюдо бўйича навбатдаги жаҳон чемпионати Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун муваффақиятли якунланди. Мусобақанинг энг нуфузли ва муросасиз беллашувларидан бири ҳисобланган аралаш жамоавий баҳсларда ҳамюртларимиз юқори маҳорат кўрсатиб, нуфузли мусобақанинг бронза медалига эга чиқди.

Сайёрамизнинг энг кучли дзюдо мактаблари иштирок этган ушбу беллашувларда ўзбекистонлик спортчилар мураккаб тўсиқларни енгиб ўтиб, шоҳсупага кўтарилди.

Муросасиз саралаш: Европанинг етакчи жамоалари доғда қолдирилди

Мусобақа жадвали бўйича Ўзбекистон термасига энг кучли рақиблар тўғри келди, бироқ дзюдочиларимиз ишончли ҳаракат қилишди:

  • Дастлабки босқичлар: Ҳамюртларимиз саралаш давомида қитъанинг оғир вазн ва дзюдо бўйича етакчилари ҳисобланган Германия ҳамда Грузия миллий жамоаларини мағлубиятга учратиб, яримфинал йўлланмасини нақд қилди;

  • Драматик яримфинал: Финал остонасидаги Россия вакилларига қарши кечган қарама-қаршилик ўта кескин ва тенг курашлар остида ўтди — ҳал қилувчи баҳсда вакилларимиз атиги 3:4 ҳисобида имкониятни бой беришди.

Бронза жанги: Мўғулистон устидан қозонилган муҳим ғалаба

Яримфиналдаги аламли мағлубиятдан сўнг ўзбек полвонлари руҳий жиҳатдан тез фурсатда тикланиб, учинчи ўрин учун баҳсга киришди:

  • Шиддатли финал босқичи: Медаллар учун кечган баҳсда Ўзбекистон жамоаси кучли ва тажрибали Мўғулистон термаси билан тўқнаш келди;

  • 4:2 ҳисобидаги ишончли натижа: Жамоа аъзоларининг якдил кураши ва муҳим ғалабалари эвазига ҳамюртларимиз мўғулистонлик рақиблари устидан 4:2 ҳисобида устун келиб, жаҳон чемпионатининг бронза медалини қўлга киритди.

Ушбу ғалаба Ўзбекистон дзюдо мактаби нафақат яккалик йўналишида, балки аралаш жамоавий баҳсларда ҳам дунёнинг етакчи мамлакатлари билан тенгма-тенг рақобатлаша олишини яна бир бор исботлади.

Озарбайжон пойтахти БокуДзюдо чемпионатыЎзбекистон миллий терма жамоасиМўғулистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink Мобиле Мўғулистонда ишга тушмоқда: Смартфонлар тўғридан-тўғри сунъий йўлдошга уланадиStarlink Мобиле Мўғулистонда ишга тушмоқда: Смартфонлар тўғридан-тўғри сунъий йўлдошга уланади28 июн 00:25Бугун Аичи–Нагояда Ўзбекистондан 9 та медаль: икки олтин қўлга киритилдиБугун Аичи–Нагояда Ўзбекистондан 9 та медаль: икки олтин қўлга киритилди30 сентябр 19:43Тўртинчи кун драмаси ва 4 та янги бронза: Ўзбекистон Осиё ўйинларида 14-ўринга тушдиТўртинчи кун драмаси ва 4 та янги бронза: Ўзбекистон Осиё ўйинларида 14-ўринга тушди23 сентябр 19:37Самариддин Қўчқоров тожикистонлик рақибини енгиб, бронза олдиСамариддин Қўчқоров тожикистонлик рақибини енгиб, бронза олди30 сентябр 18:44Лаша Гуджеджиани расман Ўзбекистон дзюдо терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!Лаша Гуджеджиани расман Ўзбекистон дзюдо терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!13 сентябр 09:20 Разамбек Джамалов ва Ғуломжон Абдуллаев Кожаэлида чемпион бўлди! Разамбек Джамалов ва Ғуломжон Абдуллаев Кожаэлида чемпион бўлди!3 август 06:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди