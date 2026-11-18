«Пахтакор» ёшлари 10 киши бўлиб «Насаф»ни енгди ва уч карра U19 чемпионига айланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Пахтакор»
- U19 жамоаси финалда «NASAф» устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, Ўзбекистон чемпиони унвонини учинчи бор қўлга киритди.
- Учрашувнинг 13-дақиқасида Асадбек Шуҳратов томонидан киритилган ягона гол «шерлар»га ғалаба келтирди.
- Мўминжон Шуҳратов қизил карточка олиб майдондан четлатилганига қарамай, тошкентликлар ўйин охиригача ҳисобни сақлаб қолишга муваффақ бўлишди.
Футбол бўйича Ўзбекистон U19 чемпионатининг 2026 йилги мавсуми ўз якунига етди. Муросасиз кечган ҳал қилувчи финал беллашувида Тошкентнинг «Пахтакор» U19 жамоаси Қаршининг «Насаф» ёшларига қарши майдонга тушиб, 1:0 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.
Бир киши кам бўлиб ҳимояланган чемпионлик
Учрашувнинг 13-дақиқасидаёқ Асадбек Шуҳратов томонидан киритилган ягона гол «шерлар»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди. Ўйин давомида Мўминжон Шуҳратов қизил карточка олиб майдондан четлатилганига қарамай, «Пахтакор» тарбияланувчилари сўнгги дақиқаларгача интизомли ҳимояланиб, ғалабани сақлаб қолишди. Шу тариқа, тошкентликлар ўтган йилги муваффақиятини такрорлаб, мамлакат миқёсида уч карра U19 чемпиони деган шарафли номга сазовор бўлдилар.
Бронза медаллари Республика ФА жамоасига насиб этди
Мусобақанинг 3-ўрин учун кечган беллашувида Республика футбол академияси (ФА) U19 жамоаси Муборакнинг «Машъал» клуби ёшлари устидан ишончли 2:0 ҳисобида зафар қучиб, бронза медалларини қўлга киритди.
U19 чемпионати-2026: Финал босқичи ва мавсум тафсилотлари
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва натижалар
Финал учрашуви
«Насаф» U19 — «Пахтакор» U19 (0:1)
Финал голи муаллифи
Асадбек Шуҳратов (13-дақиқа)
Четлатиш (Қизил карточка)
Мўминжон Шуҳратов («Пахтакор»)
Финал бош ҳаками
Достон Раҳмонов
3-ўрин учун баҳс
Республика ФА U19 — «Машъал» U19 (2:0)
Иштирокчи жамоалар сони
3 та минтақада жами 29 та жамоа
«Пахтакор»нинг натижаси
Кетма-кет иккинчи ва умумий 3-чемпионлик
Маълумот ўрнида, жорий йилги U19 чемпионати баҳслари 3 та минтақага бўлинган ҳолда жами 29 та жамоа иштирокида ташкил этилди.
Сизнингча, «Пахтакор» академиясининг U19 чемпионатидаги кетма-кет гегемонлиги яқин йилларда Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва Суперлига клублари учун қанчалик кучли захира яратиб беради?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи мухлисларига ёш «шерлар»нинг ушбу ғалабаси ҳақидаги янгиликни дарҳол улашинг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…