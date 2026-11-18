Йилнинг энг яхши футболчиси соврини учун якуний 26 нафар номзод эълон қилинди
Globe Soccer Awards мукофоти ташкилотчилари 2026 йилнинг энг яхши футболчиси номинацияси бўйича якуний номзодлар рўйхатини расман тақдим этди. Нуфузли мукофот учун жами 26 нафар жаҳон футболи юлдузи кураш олиб боради. Тақдирлаш маросими 2026 йилнинг 28 декабрь куни Бирлашган Араб Амирликларида бўлиб ўтади.
ПСЖ вакиллари мутлақ етакчи
Эълон қилинган рўйхатда энг кўп вакил Франциянинг «Пари Сен-Жермен» клубига тегишли — парижликларнинг нақд 8 нафар футболчиси (Усмон Дембеле, Дезире Дуэ, Ашраф Ҳакими, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Фабиан Руис, Витинья) даъвогарлар қаторидан жой олди. Шунингдек, «Барселона»дан 4 нафар, «Реал» ва «Арсенал»дан эса 3 нафардан ўйинчи номзод сифатида қайд этилди.
«Йилнинг энг яхши футболчиси — 2026» номинациясига даъвогарлар рўйхати
№
Футболчи
Клуби
Миллий терма жамоаси
1
Жуд Беллингҳэм
«Реал»
Англия
2
Пау Кубарси
«Барселона»
Испания
3
Усмон Дембеле
«ПСЖ»
Франция
4
Федерико Димарко
«Интер»
Италия
5
Дезире Дуэ
«ПСЖ»
Франция
6
Бруну Фернандеш
Португалия
7
Эрлинг Ҳоланд
«Манчестер Сити»
Норвегия
8
Ашраф Ҳакими
«ПСЖ»
Марокаш
9
Винисиус Жуниор
«Реал»
Бразилия
10
Ҳарри Кейн
«Бавария»
Англия
11
Хвича Кварацхелия
«ПСЖ»
Грузия
12
Лаутаро Мартинес
«Интер»
Аргентина
13
Килиан Мбаппе
«Реал»
Франция
14
Нуну Мендеш
«ПСЖ»
Португалия
15
Лионель Месси
«Интер Майами»
Аргентина
16
Жоау Невеш
«ПСЖ»
Португалия
17
Майкл Олисе
«Бавария»
Франция
18
Рафинья
«Барселона»
Бразилия
19
Деклан Райс
«Арсенал»
Англия
20
Родри
«Барселона»
Испания
21
Фабиан Руис
«ПСЖ»
Испания
22
Букайо Сака
«Арсенал»
Англия
23
Вильям Салиба
«Арсенал»
Франция
24
Доминик Собослаи
«Ливерпуль»
Венгрия
25
Витинья
«ПСЖ»
Португалия
26
Ламин Ямал
«Барселона»
Испания
(Изоҳ: Хабар матнининг кириш қисмида Криштиану Роналду ҳам қайд этилган бўлса-да, тақдим этилган якуний 26 кишилик расмий рўйхатда унинг исми кўрсатилмаган).
Сизнингча, 28 декабрь куни БААда ўтадиган тақдирлаш маросимида ушбу 26 нафар юлдуз орасидан қайси футболчи 2026 йилнинг энг яхшиси деб топилишга энг муносиб?
Ўз фаворитингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва футбол ихлосмандларига якуний номзодлар рўйхатини дарҳол улашинг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…