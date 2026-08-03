«Насаф» Олмалиқда ОКМКни мағлуб этди: мусобақа жадвали янада қизиди!
Суперлиганинг 15-турида «Насаф» Олмалиқда ОКМКни 2:1 ҳисобида мағлуб етиб, муҳим уч очкони қўлга киритди. Бобур Абдухолиқов 8-дақиқада, Шароф Муҳитдинов 61-дақиқада гол урди, Авазбек Ўлмасалиев еса 70-дақиқада мезбонларнинг ягона голига муаллифлик қилди. Ғалабадан сўнг Рўзиқул Бердиев жамоаси 24 очко билан 6-ўринга кўтарилди, ОКМК еса 25 очко билан 4-ўринда қолди.
Суперлиганинг 15-турида «Насаф» муҳим сафар ғалабасини қўлга киритди. Қаршиликлар ОКМКни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, очколари сонини 24 тага етказди ва турнир жадвалида 6-ўринга кўтарилди.
Бобур Абдухолиқовнинг тезкор голи ўйин сценарийсини ўзгартирган бўлса, Шароф Муҳитдинов иккинчи бўлимда устунликни мустаҳкамлади. Мезбонлар Авазбек Ўлмасалиевнинг жавоб тўпи билан интригани қайтарди, аммо «аждарлар» қолган дақиқаларда ҳисобни сақлаб қолди.
Абдухолиқовга атиги саккиз дақиқа керак бўлди
Олмалиқдаги учрашув «Насаф» учун деярли идеал бошланди. Бобур Абдухолиқов 8-дақиқада мезбонлар дарвозасини ишғол қилиб, жамоасини олдинга олиб чиқди — 0:1.
Эрта урилган голдан кейин ОКМК ҳисобни тенглаштириш учун олдинга кўпроқ куч ташлашга мажбур бўлди. «Насаф» эса ҳимояда тартибни сақлаб, бўш ҳудудлардан фойдаланишга уринди.
Абдухолиқовнинг натижадорлиги тасодифий эмас. У июль ойида «Бунёдкор»га қарши 3:1 ҳисобида якунланган баҳсда ҳам икки марта гол урган эди.
Муҳитдинов устунликни икки тўпга етказди
Биринчи бўлим «Насаф»нинг минимал устунлиги билан якунланди. Иккинчи таймда ОКМК босимни оширган бўлса-да, навбатдаги голни ҳам меҳмонлар киритди.
61-дақиқада Шароф Муҳитдинов ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди. Бу гол «Насаф»га ўйинни янада қулай сценарийда давом эттириш имконини берди.
Муҳитдинов жорий мавсумда кубок баҳсларида ҳам натижадор ҳаракат қилган: у «Ҳавоқанд» ва «Шўртан»га қарши учрашувларда гол урганди.
Ўлмасалиев интригани қайтарди
ОКМК икки тўп фарқига қарамай курашни тўхтатмади. 70-дақиқада Авазбек Ўлмасалиев мезбонларнинг ягона голини киритиб, ҳисобни 1:2 кўринишига келтирди.
Қолган вақтда Олмалиқ клуби дуранг учун босимни кучайтиришга ҳаракат қилди. Бироқ Абдувоҳид Неъматов бошчилигидаги «Насаф» ҳимояси ҳал қилувчи дақиқаларда бардош берди.
Учрашувдаги голлар:
Дақиқа
Футболчи
Ҳисоб
8
Бобур Абдухолиқов
0:1
61
Шароф Муҳитдинов
0:2
70
Авазбек Ўлмасалиев
1:2
Ғалаба «Насаф»ни юқори гуруҳга яқинлаштирди
Олмалиқда қўлга киритилган уч очкодан кейин Рўзиқул Бердиев жамоасининг жамғармаси 24 очкога етди. «Насаф» 6-поғонага кўтарилиб, юқори ўринлар учун курашда қолди.
ОКМК эса 25 очко билан 4-ўринда бормоқда. Демак, икки жамоа ўртасидаги фарқ энди атиги бир очкони ташкил этади.
Жамоа
Очко
Ўрин
ОКМК
25
4
«Насаф»
24
6
15-тур тақвимида ОКМК — «Насаф» учрашуви 3 август куни ўтказилиши белгиланган эди.
Бердиев жамоаси муҳим пайтда суръат олди
«Насаф» мавсумнинг июль қисмида натижаларини яхшилай бошлади. Жамоа «Бунёдкор» майдонида 3:1 ҳисобида ғалаба қозонган, кейин эса «Машъал» билан дуранг қайд этганди.
ОКМКга қарши баҳсда эса қаршиликлар икки муҳим жиҳатни намойиш қилди:
имкониятдан эрта фойдаланиш;
рақиб босими кучайган пайтда натижани сақлаб қолиш.
Айниқса, Абдухолиқов ва Муҳитдиновнинг голлари ҳужум чизиғида турли футболчилар натижа бера олаётганини кўрсатди.
«Насаф»нинг асосий таркиби
Рўзиқул Бердиев учрашувни қуйидаги таркиб билан бошлади:
Абдувоҳид Неъматов, Алибек Давронов, Ғолиб Ғайбуллаев, Сардор Баҳромов, Аденис Шала, Зафармурод Абдираҳматов, Бобур Абдухолиқов, Шароф Муҳитдинов, Ойбек Рустамов, Муродбек Раҳматов ва Қувончбек Хушвақтов.
Иккинчи бўлимда Аббос Ғуломов, Бекжон Раҳматов, Диёрбек Абдуназаров, Яшнарбек Бердираҳмонов ва Акром Комилов майдонга тушди.
ОКМК таркибида эса Жавоҳир Илёсов, Гиорги Папава, Авазбек Ўлмасалиев, Дилшод Аҳмадалиев, Абубакр Ризо Турдиалиев, Азиз Холмуродов, Асадбек Собиржонов, Нодир Абдураззоқов, Саидафзалхон Аҳроров, Аброр Каримов ва Сияваш Ҳақназарий ҳаракат қилди.
Бир ғалаба жадвалдаги вазиятни ўзгартирди
ОКМК ўз майдонида ғалаба қозонганида «Насаф»дан тўрт очкога узоқлашиши мумкин эди. Аммо қаршиликларнинг 2:1 ҳисобидаги натижаси юқори гуруҳдаги рақобатни янада зичлаштирди.
Энди «Насаф»ни 4-ўриндан атиги бир очко ажратиб турибди. Мавсумнинг иккинчи қисмида ҳар бир тур жадвалда бир нечта поғоналик ўзгаришга олиб келиши мумкин.
Олмалиқда эса ҳал қилувчи фарқни «Насаф»нинг имкониятлардан самарали фойдаланиши таъминлади: меҳмонлар муҳим пайтларда икки гол урди ва мезбонларнинг кечки босимига қарамай, уч очкони Қаршига олиб кетди.
Сизнингча, «Насаф» мавсум якунигача чемпионлик пойгасига ҳам қўшила оладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…