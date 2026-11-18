Евро-2028 саралаш босқичи қуръаси учун саватчалар таркиби эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- УЕФА 2028 йилги Европа чемпионати саралаш босқичида иштирок этадиган 54 та терма жамоа учун саватчалар таркибини расман тасдиқлади.
- Россия терма жамоаси ушбу рўйхатга киритилмади, саралаш гуруҳларини аниқлаб берувчи қуръа ташлаш маросими эса 6 декабр куни бўлиб ўтади.
- Финал босқичи 2028 йилнинг 9 июнидан 9 июлига қадар Буюк Британия ва Ирландия майдонларида ўтказилиши режалаштирилган.
Европа футбол ассоциациялари иттифоқи (УЕФА) 2028 йилги Европа чемпионати саралаш босқичи қуръа ташлаш маросими олдидан миллий терма жамоалар тақсимланган саватчалар таркибини расман тасдиқлади. УЕФА расмий сайтининг маълум қилишича, саралаш ўйинларида жами 54 та терма жамоа иштирок этади, Россия терма жамоаси эса бу сафар ҳам рўйхатга киритилмаган.
Қуръа ташлаш маросими ва финал босқичи саналари
Саралаш гуруҳларини аниқлаб берувчи расмий қуръа ташлаш маросими 6 декабрь куни бўлиб ўтади. Эслатиб ўтамиз, Евро-2028 финал босқичи 2028 йил 9 июндан 9 июлга қадар Буюк Британия ва Ирландия майдонларида ўтказилади.
Евро-2028 саралаш босқичи қуръаси саватчалари
Саватча
Жамоалар сони
Миллий терма жамоалар таркиби
1-саватча
12
Англия, Португалия, Франция, Германия, Испания, Бельгия, Нидерландия, Дания, Греция, Италия, Норвегия, Хорватия
2-саватча
12
Уэльс, Сербия, Туркия, Чехия, Швейцария, Швеция, Австрия, Венгрия, Шимолий Ирландия, Босния ва Герцеговина, Словения, Ирландия
3-саватча
12
Шотландия, Косово, Украина, Польша, Исроил, Руминия, Грузия, Шимолий Македония, Черногория, Албания, Исландия, Словакия
4-саватча
12
Эстония, Беларусь, Кипр, Фарер ороллари, Финляндия, Молдова, Арманистон, Болгария, Люксембург, Қозоғистон, Латвия, Сан-Марино
5-саватча
6
Мальта, Озарбайжон, Литва, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн
Грандлар бир саватчада, Қозоғистон ва Озарбайжон қуйи саватчаларда
1-саватчадан Европанинг энг кучли грандлари — Испания, Франция, Германия, Англия, Португалия ва Италия билан бир қаторда Норвегия ҳамда Греция ҳам жой олди. МДҲ ва минтақа вакилларидан Украина ва Грузия 3-саватчага, Қозоғистон ва Беларусь 4-саватчага, Озарбайжон эса 5-саватчага тақсимланди.
⚽️ Сизнингча, 6 декабрь куни бўлиб ўтадиган қуръа натижасида қайси саватчалардан тузилган гуруҳ энг муросасиз «ўлим гуруҳи»га айланиши мумкин?
Ўз тахмин ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа футболи мухлисларига Евро-2028 саралаш саватчалари таркибини дарҳол улашинг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…