Илия Топурия реванш истаги ва Пэдди Пимблетт билан тўқнашув режаси ҳақида гапирди
UFC'нинг собиқ чемпиони Илия Топурия октагондаги асосий мақсади амалдаги чемпион Жастин Гэтжига қарши реванш жанги ўтказиш эканини маълум қилди. Бироқ у мазкур беллашув амалга ошмаган тақдирда, захира варианти сифатида британиялик жангчи Пэдди Пимблеттни кўрмоқда.
«Царукян ҳам, ҳамма мен билан жанг қилишни истайди»
The Independent нашри хабарига кўра, Топурия чемпион билан бўлажак қарама-қаршилик ва дивизиондаги рақобатчиларга нисбатан ўз муносабатини очиқ баён этди:
«Мақсадим, албатта, Жастин Гэтжи билан реванш ўтказиш. Бу қандай ва қачон амалга ошишини билмайман, аммо мақсадим шу. Агар қандайдир сабабга кўра Жастин билан жангни ташкил этишнинг имкони бўлмаса, Пэдди Пимблетт билан тўқнаш келишни истардим. Бу жанг мен учун жуда қизиқ.
Менимча, Жастин мен билан жанг қилишни хоҳламаяпти. Царукян эса хоҳлаяпти, ҳамма хоҳлаяпти. Агар мен Пэдди ёки бошқа бировнинг ўрнида бўлганимда ҳам, бу жангни танлаган бўлардим.»
— Илия Топурия
Илия Топуриянинг кейинги эҳтимолий рақиблари
Номзод жангчи
Мақоми / Вазияти
Топуриянинг муносабати
Жастин Гэтжи
Амалдаги UFC чемпиони
Асосий мақсад (реванш жанги учун биринчи танлов)
Пэдди Пимблетт
Таниқли даъвогар
Захира варианти (Гэтжи билан жанг ўхшамаса, энг қизиқ тўқнашув)
Арман Царукян
Етакчи даъвогар
Жанг ўтказишга тайёр ва қизиқиш билдираётган рақиб сифатида қайд этилди
Кейинги қадам қандай бўлади?
Собиқ чемпионнинг сўзларига кўра, дивизиондаги кўплаб етакчилар унга қарши октагонга чиқиш истагини билдирмоқда. Энди барчаси UFC раҳбариятининг қарори ҳамда амалдаги чемпион Жастин Гэтжининг реванш таклифига қандай жавоб қайтаришига боғлиқ.
Сизнингча, Илия Топуриянинг навбатдаги рақиби ким бўлиши керак — Жастин Гэтжи билан чемпионлик реваншими ёки Пэдди Пимблетт билан шов-шувли тўқнашув?
Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ММА ихлосмандларига ушбу қайноқ хабарни дарҳол улашинг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…