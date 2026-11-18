Қаҳва спиртли ичимликларга бўлган иштиёқни сўндиради: тадқиқот натижалари эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Халқаро олимлар гуруҳи спиртли ичимлик истеъмол қилишдан аввал қаҳва ичиш алкоголдан олинадиган лаззатланиш ҳиссини камайтириб, унга бўлган иштиёқни пасайтиришини аниқлади.
- Каляри, Стенфорд ва бошқа нуфузли университетлар тадқиқотчилари ушбу жараён кофеиннинг мия мукофотлаш тизимига таъсири орқали рўй беришини тушунтирди.
- Қаҳва миянинг алкогол келтириб чиқарадиган эйфория ва роҳатланиш эффектини блоклайди.
Халқаро олимлар гуруҳи томонидан ўтказилган янги илмий тадқиқот шуни кўрсатдики, спиртли ичимлик истеъмол қилишдан аввал қаҳва ичиш алкоголдан олинадиган лаззатланиш ҳиссини сезиларли даражада камайтиради. Натижада инсонда спиртли ичимликларга нисбатан мойиллик ва иштиёқ пасаяди.
Ҳамма гап — миянинг реакциясида
Италиянинг Кальяри, АҚШнинг Стэнфорд ва бир қатор бошқа нуфузли университетлар тадқиқотчилари ушбу жараённинг нейробиологик механизмини ўрганиб чиқишди. Мутахассисларнинг тушунтиришича, асосий омил организмга кофеин кирганидан сўнг инсон миясининг кейинги жавоб реакцияси билан бевосита боғлиқ. Яъни, қаҳва миянинг мукофотлаш тизимига таъсир кўрсатиб, алкоголь келтириб чиқарадиган эйфория ва роҳатланиш эффектини блоклайди.
Тадқиқотнинг асосий хулосалари ва таъсир механизми
Кўрсаткичлар
Тадқиқот тафсилотлари
Тадқиқот муаллифлари
Кальяри, Стэнфорд ва бошқа университетлар олимлари
Асосий таъсир механизми
Алкоголдан олдин қаҳва ичиш миянинг лаззатланиш реакциясини пасайтиради
Клиник аҳамияти
Спиртли ичимликларга бўлган кучли иштиёқ ва мойилликни енгишга ёрдам беради
Муҳим жиҳати
Қаҳванинг ўзи енгил қарамлик чақирса-да, оғир алкоголь боғлиқлигидан халос этиши мумкин
Бир одат орқали хавфли қарамликдан қутулиш имконияти
Олимларнинг таъкидлашича, қаҳва истеъмоли инсонда маълум даражада ўзига хос одат ва қарамликни шакллантириши мумкин. Бироқ тажриба натижалари ушбу хусусият соғлиқ учун анча хавфли бўлган алкоголга боғлиқликни енгишда ва зарарли одатдан халос бўлишда самарали восита бўлиб хизмат қилиши мумкинлигини исботлади.
Сизнингча, қаҳва каби кундалик ичимликлар ёрдамида спиртли ичимликларга бўлган мойилликни камайтириш амалиётда қанчалик самара беради?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва саломатликка оид ушбу қизиқарли илмий янгиликни яқинларингизга ҳам улашинг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…