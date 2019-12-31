"Ливерпуль" дунёнинг энг яхши жамоаси деб топилди

  • 31 декабрь 2019, 06:30
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  • Спорт
    • "Ливерпуль" дунёнинг энг яхши жамоаси деб топилди
    Халқаро спорт нашрлари ассоциацияси 2019 йилнинг энг яхши жамоасини аниқлаш бўйича махсус сўровнома ўтказди.

    Сўровнома якунларига кўра “Ливерпуль” якунланиб бораётган йилда сайёрамизнинг энг яхши жамоаси деб топилди. Бу йил Чемпионлар лигаси ва Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида зафар қучган Юрген Клопп жамоаси 30,21% овоз тўплади.

    Рейтингнинг кучли учлигидан АҚШ аёллар терма жамоаси ҳамда регби бўйича ЖАР терма жамоаси жой олди.
    Дунёнинг 2019 йилдаги энг яхши жамоалари Топ-10:
    1. "Ливерпуль" (футбол, эркаклар) – 30,21%
    2. АҚШ (футбол, аёллар) – 17,9%
    3. ЖАР (регби, эркаклар) – 14,44%
    4. Бразилия (волейбол, эркаклар) – 8,88%
    5. "Дьёри Ауди" (гандбол, аёллар) – 5,79%
    6. Дания (гандбол, эркаклар) – 4,59%
    7. Норвегия (биатлон) – 3,89%
    8. Италия (водное поло, эркаклар) – 3,79%
    9. Испания (баскетбол, аёллар) – 3,26%
    10. Япония (дзюдо) – 2,43%

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