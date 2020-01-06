Теренс Кроуфорд: Спенсни нокаут қиламан ва у автомашинасида йиғлаб ўтиради

  • 06 январь 2020, 22:18
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  • Спорт
    • Теренс Кроуфорд: Спенсни нокаут қиламан ва у автомашинасида йиғлаб ўтиради
    WBO йўналиши бўйича яримўрта вазн тоифасидаги чемпион Теренс Кроуфорд IBF ва WBC йўналишлари чемпиони Эррол Спенсни нокаут қилишига ишонч билдирди.

    "Уни ҳимоя қилишда давом этинг! Сабаби, ҳозир мен сизларга бир нарсани айтмоқчиман.
    Бир кун келиб, мен уни нокаут қиламан ва у машинасида йиғлаб ўтиради (октябрь ойида Спенс автоҳалокатга учраган эди).
    Мен бутун дунёга нимани кўрсатмоқчилигимни, шунчаки томоша қилинг    ", - деди Кроуфорд.

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