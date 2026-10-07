Кўрфаз кубоги финалида Саудия Арабистони БААни мағлубиятга учратди

·1·Спорт
Кўрфаз кубоги финалида Саудия Арабистони БААни мағлубиятга учратди

Араб минтақасининг энг нуфузли мусобақаларидан бири — Кўрфаз кубоги ўзининг ҳал қилувчи палласига етди. Турнирнинг олтин медаллари учун кечган финал баҳсида Саудия Арабистони ва Бирлашган Араб Амирликлари миллий терма жамоалари ўзаро тўқнаш келди. Муросасиз кечган беллашувда саудияликлар 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозониб, бош совринни бошлари узра баланд кўтарди.

Учрашув тақдири амалда баҳснинг дастлабки чорагидаёқ ҳал бўлди. Рақиб мудофаасидаги бўшлиқлардан унумли фойдаланган Саудия вакиллари қисқа вақт ичида кетма-кет иккита тўп киритиб, якунгача ўйин назоратини ўз қўлида ушлаб туришга эришди.

3 дақиқалик блицкриг: Голлар қандай урилди?

Ўйин стартидан фаол ҳаракат қилган Саудия Арабистони тезкор темп эвазига устунликни қўлга киритди:

  • Ал Ҳаммамининг биринчи зарбаси (11-дақиқа): Баҳснинг 11-дақиқасида уюштирилган хавфли ҳужумни Ал Ҳаммами аниқ зарба билан якунлаб, ҳисобни очди (1:0);

  • Ал Бурайкандан иккинчи зарба (14-дақиқа): Орадан атиги уч дақиқа ўтиб, 14-дақиқада Носир Ал-Давсарининг қулай тўп узатишидан сўнг моҳир ҳужумчи Фирас Ал Бурайкан тўпни дарвозага жойлаб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди;

  • БААнинг ожизлиги: Ўйин бошиданоқ руҳий зарбага учраган БАА футболчилари қолган дақиқаларда мувозанатни тиклашга қанчалик уринмасин, Муҳаммад Ал Овайс қўриқлаётган дарвозага йўл топа олмади.

Ўйин қайдномаси ва таркиблар:

  • Кўрфаз кубоги. Финал

  • Саудия Арабистони – БАА 2:0

  • Голлар: Ал Ҳаммами (11), Ал Бурайкан (14).

Жамоалар таркиби:

  • Саудия Арабистони: Муҳаммад Ал Овайс, Ал Тамбакти (Ал Салим, 90), Ал Амри, Ал Харби, Ал Шамат, Канно (Ал Ҳамдан, 80), Ал Ҳайбари, Носир Ал Довсари, Ал Ҳаммами (Такри, 90), Фирас Ал Бурайкан, Абу Ал Шамат (Ҳамад, 80).

  • БАА: Ҳолид, Аладдин, Пимента, Мелони (Салеҳ, 46), Амарал, Кулибали, Файз, Оливейра (Аконнор, 46), Николас Хименес (Пейра, 64), Бала, Камара (Султон Одил, 59).

Тактик ғалаба ва мустаҳкам ҳимоя

Иккинчи бўлимда БАА бош мураббийи кетма-кет тўртта ўзгаришни амалга ошириб, ҳужум чизиғига янги кучларни ташлаган бўлса-да, Саудия термаси ҳимоячилари ва ярим ҳимоя марказида Муҳаммад Канно бошчилигидаги футболчилар рақибга деярли ҳеч қандай имконият қолдирмади.

Саудия Арабистони миллий жамоаси ушбу ишончли ғалаба орқали минтақада ўз ҳукмронлигини яна бир бор исботлаб, мухлисларига узоқ кутилган янги совринни тақдим этди.

Кўрфаз кубогиСаудия Арабистони миллий терма жамоасиБирлашган Араб Амирликлари миллий терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саудияликлардан йирик “мастер-класс”: Кўрфаз кубогида ақлбовар қилмас триллерлар!Саудияликлардан йирик “мастер-класс”: Кўрфаз кубогида ақлбовар қилмас триллерлар!27 сентябр 07:52Кўрфаз кубогида "сенсация": яримфинал жуфтликлари маълум бўлдиКўрфаз кубогида "сенсация": яримфинал жуфтликлари маълум бўлди1 октябр 07:31Кўрфаз кубоги: БАА ва Қатар ғалаба қозониб, пешқадамлик жангини бошлайди!Кўрфаз кубоги: БАА ва Қатар ғалаба қозониб, пешқадамлик жангини бошлайди!28 сентябр 06:23Кўрфаз кубогида Қатар амалдаги чемпионни мағлуб этдиКўрфаз кубогида Қатар амалдаги чемпионни мағлуб этди25 сентябр 11:22Саудия Арабистонидаги оловли старт: Кўрфаз кубоги драматик баҳслар билан бошландиСаудия Арабистонидаги оловли старт: Кўрфаз кубоги драматик баҳслар билан бошланди24 сентябр 06:35Осиё Кубоги-2027нинг расмий тўпи тақдим этилди: Ўзбекистон ҳам унда ўйнайдиОсиё Кубоги-2027нинг расмий тўпи тақдим этилди: Ўзбекистон ҳам унда ўйнайди29 сентябр 20:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?