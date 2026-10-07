Кўрфаз кубоги финалида Саудия Арабистони БААни мағлубиятга учратди
Араб минтақасининг энг нуфузли мусобақаларидан бири — Кўрфаз кубоги ўзининг ҳал қилувчи палласига етди. Турнирнинг олтин медаллари учун кечган финал баҳсида Саудия Арабистони ва Бирлашган Араб Амирликлари миллий терма жамоалари ўзаро тўқнаш келди. Муросасиз кечган беллашувда саудияликлар 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозониб, бош совринни бошлари узра баланд кўтарди.
Учрашув тақдири амалда баҳснинг дастлабки чорагидаёқ ҳал бўлди. Рақиб мудофаасидаги бўшлиқлардан унумли фойдаланган Саудия вакиллари қисқа вақт ичида кетма-кет иккита тўп киритиб, якунгача ўйин назоратини ўз қўлида ушлаб туришга эришди.
3 дақиқалик блицкриг: Голлар қандай урилди?
Ўйин стартидан фаол ҳаракат қилган Саудия Арабистони тезкор темп эвазига устунликни қўлга киритди:
Ал Ҳаммамининг биринчи зарбаси (11-дақиқа): Баҳснинг 11-дақиқасида уюштирилган хавфли ҳужумни Ал Ҳаммами аниқ зарба билан якунлаб, ҳисобни очди (1:0);
Ал Бурайкандан иккинчи зарба (14-дақиқа): Орадан атиги уч дақиқа ўтиб, 14-дақиқада Носир Ал-Давсарининг қулай тўп узатишидан сўнг моҳир ҳужумчи Фирас Ал Бурайкан тўпни дарвозага жойлаб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди;
БААнинг ожизлиги: Ўйин бошиданоқ руҳий зарбага учраган БАА футболчилари қолган дақиқаларда мувозанатни тиклашга қанчалик уринмасин, Муҳаммад Ал Овайс қўриқлаётган дарвозага йўл топа олмади.
Ўйин қайдномаси ва таркиблар:
Кўрфаз кубоги. Финал
Саудия Арабистони – БАА 2:0
Голлар: Ал Ҳаммами (11), Ал Бурайкан (14).
Жамоалар таркиби:
Саудия Арабистони: Муҳаммад Ал Овайс, Ал Тамбакти (Ал Салим, 90), Ал Амри, Ал Харби, Ал Шамат, Канно (Ал Ҳамдан, 80), Ал Ҳайбари, Носир Ал Довсари, Ал Ҳаммами (Такри, 90), Фирас Ал Бурайкан, Абу Ал Шамат (Ҳамад, 80).
БАА: Ҳолид, Аладдин, Пимента, Мелони (Салеҳ, 46), Амарал, Кулибали, Файз, Оливейра (Аконнор, 46), Николас Хименес (Пейра, 64), Бала, Камара (Султон Одил, 59).
Тактик ғалаба ва мустаҳкам ҳимоя
Иккинчи бўлимда БАА бош мураббийи кетма-кет тўртта ўзгаришни амалга ошириб, ҳужум чизиғига янги кучларни ташлаган бўлса-да, Саудия термаси ҳимоячилари ва ярим ҳимоя марказида Муҳаммад Канно бошчилигидаги футболчилар рақибга деярли ҳеч қандай имконият қолдирмади.
Саудия Арабистони миллий жамоаси ушбу ишончли ғалаба орқали минтақада ўз ҳукмронлигини яна бир бор исботлаб, мухлисларига узоқ кутилган янги совринни тақдим этди.
Изоҳлар 0
…