Муроджон Аҳмадалиевга Тошкентдан 3 хонали квартира ва Tracker автомобили совға қилинди (фото)
Фото: Xabar.uz
Профессионал бокс бўйича икки йўналиш бўйича жаҳон чемпиони Муроджон Аҳмадалиев Тошкентга етиб келди. Чемпионни кутиб олиш учун аэропортга унинг яқинлари, мутасаддилар, мухлислар ва ОАВ ходимлари чиқди.
Кутиб олиш маросимидан сўнг Олимпия шон-шуҳрати музейида Муроджон Аҳмадалиевни тақдирлаш маросими бўлиб ўтди. Ушбу маросимни бош вазир Абдулла Арипов табрик сўзи билан очиб берди ва чемпионга Президент Шавкат Мирзиёевнинг совғаси — Тошкент шаҳридан уч хонали квартира ва Tracker автомобили калитини топширди.
Xabar.uz ушбу маросимдан фоторепортаж уюштирди.
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