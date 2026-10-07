ФИФА ЖЧ-2026 да Конго ДР сафида ноқонуний дарвозабон ўйнашига кўз юмгани фош бўлди

·33·Спорт
ФИФА ЖЧ-2026 да Конго ДР сафида ноқонуний дарвозабон ўйнашига кўз юмгани фош бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • FIFA, Конго ДР терма жамоаси дарвозабони Лионель Мпаси-Нзо саралаш ва ҳал қилувчи баҳсларда ноқонуний иштирок этганини билган ҳолда бунга кўз юмган.
  • Ҳужжатлардаги сохталик ва рад этилган Нигерия шикояти сабабли, Мпаси-Нзо спорт фуқаролигини ўзгартириш жараёнини якунламаган ва зарур рухсатномаларга эга бўлмаган.
  • FIFAнинг бу ҳаракацизлиги натижасида Конго ДР Ямайкани мағлуб этиб, Жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритган.

Халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (ФИФА) жаҳон чемпионати тарихидаги энг йирик ҳуқуқий можаролардан бирининг марказида қолди. Нуфузли The New York Times нашрининг суриштирувига кўра, ташкилот раҳбарияти ва юристлари Конго Демократик Республикаси терма жамоаси дарвозабони Лионель Мпаси-Нзо саралаш ва ҳал қилувчи баҳсларда қонунга хилоф равишда иштирок этганини билган ҳолда бунга кўз юмган.

Одатда терма жамоалар сафида ўйнаш ҳуқуқига эга бўлмаган футболчи майдонга тушса, қоидаларга мувофиқ жамоага тўғридан-тўғри техник мағлубият ёзилади. Бироқ ФИФА Конгога нисбатан ҳеч қандай санкция қўлламаган.

Ҳужжатлардаги сохталик ва рад этилган Нигерия шикояти

Францияда туғилиб, Франция ёшлар лигаларида тўп сурган ҳамда айни пайтда Лига 1да «Гавр» шарафини ҳимоя қилувчи Мпаси-Нзо билан боғлиқ муаммо спорт фуқаролигини ўзгартириш жараёни билан боғлиқ:

  • Фуқаролик жараёни якунланмаган: Мпаси-Нзо Франциядан спорт фуқаролигини Конго ДРга ўтказиш учун талаб қилинадиган расмий жараёнларни ниҳоясига етказмаган ва зарур рухсатномаларга эга бўлмаган;

  • Нигерия шикояти кўриб чиқилмади: Африка саралашида Нигерия Конго ДРга мағлуб бўлгач, ушбу дарвозабоннинг ноқонуний ўйнагани бўйича ФИФАга расман шикоят киритган эди. Бироқ халқаро ташкилот Нигериянинг қонуний даъвосини шунчаки «процессуал қоидабузарлик» деган баҳона билан рад этган;

  • ФИФА ва Инфантино раддияси: Мазкур суриштирувга жавобан ташкилот ўз қўмиталари мутлақо автоном эканини ҳамда ФИФА президенти Жанни Инфантино қарор қабул қилиш жараёнига асло аралашмаганини таъкидлади.

Ямайка билан финал ва Мундиал йўлланмаси

ФИФАнинг ушбу ҳаракатсизлиги натижасида ноқонуний посбон қитъалараро ҳал қилувчи плей-офф финалида ҳам майдонга тушган:

  • Ямайканинг аламли мағлубияти: Қитъалараро плей-оффнинг ҳал қилувчи баҳсида Конго ДР Ямайкани қўшимча бўлимларда 1:0 ҳисобида таслим этиб, Жаҳон чемпионати чиптасига эга бўлди. Ички ҳужжатлар бу баҳсда ҳам Мпаси-Нзонинг майдонга тушиш ҳуқуқи йўқлигини кўрсатса-да, яна ҳеч қандай чора кўрилмади;

  • Техник мағлубият нега берилмади: Қоидалар тўлиқ ишлатилганида, Конго ДР саралашдаёқ мусобақадан чиқариб юборилиши ва Ямайка ёки Нигерия Мундиалга бориши керак эди.

Жаҳон чемпионати: Ўзбекистон билан тўқнашув ва Шомуродовнинг суперголи

Жаҳон чемпионати финал босқичига йўл олган Конго Демократик Республикаси турнир давомида Ўзбекистон миллий терма жамоаси билан бир гуруҳдан жой олди:

  • 3-турдаги тўқнашув: Гуруҳ босқичининг 3-турида конголиклар Ўзбекистон устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди;

  • Шомуродов урган супергол: Ўша учрашувда айнан можаролар марказидаги Лионель Мпаси-Нзо Конго дарвозасини қўриқлаган ва Элдор Шомуродов томонидан йўлланган чиройли суперголни ўтказиб юборган эди;

  • Плей-офф ва Англия тўсиғи: Ушбу ғалаба Конго ДРга гуруҳда 3-ўринни эгаллаб, 1/16 финалга чиқиш имконини берди. Бироқ плей-офф босқичида улар Англияга 1:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, мусобақа билан хайрлашди.

The New York Times томонидан эълон қилинган мазкур далиллар ФИФАнинг адолат ва тенглик тамойилларига жиддий соя солмоқда ҳамда жаҳон футболи раҳбариятидан расмий ва очиқ изоҳ талаб қилмоқда.

ФИФАКонго Демократик РеспубликасиЛионель Мпаси-НзоНью-Йорк Таймс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ерга қайтаётган космик чиқиндилар сони кескин ошдиЕрга қайтаётган космик чиқиндилар сони кескин ошди7 август 19:52АҚШ Эрон ҳудудидаги ҳарбий нишонларга оммавий ҳаво зарбалари бердиАҚШ Эрон ҳудудидаги ҳарбий нишонларга оммавий ҳаво зарбалари берди30 июл 12:00АҚШ -Эрон уруш оловида: Трамп кутилмаган буйруқ берди, илк бор дронлар қўлландиАҚШ -Эрон уруш оловида: Трамп кутилмаган буйруқ берди, илк бор дронлар қўлланди14 июл 09:23«Бу ҳақда аввал гапирганман»: Каннаваро Ўзбекистоннинг қайси муаммосини айтди?«Бу ҳақда аввал гапирганман»: Каннаваро Ўзбекистоннинг қайси муаммосини айтди?6 август 19:53«99,9 фоиз футболчи бахтсиз»: Гаэл Какута очиқ гапирди...«99,9 фоиз футболчи бахтсиз»: Гаэл Какута очиқ гапирди...6 август 17:40Эронлик футбол мулозимларига АҚШ визаси берилмадиЭронлик футбол мулозимларига АҚШ визаси берилмади7 июн 16:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?