Бектемир Мелиқўзиев WBA ва Хайме Мунгияни ҳурматсизликда айблаб, очиқ жангга чорлади

·52·Спорт
Бектемир Мелиқўзиев WBA ва Хайме Мунгияни ҳурматсизликда айблаб, очиқ жангга чорлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонлик боксчи Бектемир Мелиқўзиев WBA рейтингида бир йилдан ортиқ вақт давомида пешқадамлик қилиб келаётганига қарамай, чемпион Хайме Мунгия билан жанг қилиш имкониятидан маҳрум қилинганини билдириб, ташкилотни қоидаларни бузишда айблади.
  • Бектемир молиявий манфаатлар унинг учун муҳим эмаслигини таъкидлаб, Мунгияни адолатли рақобатдан қочмасликка ва мухлисларни ҳурмат қилишга чақирди.

Профессионал бокс оламида кучли резонанс уйғотган очиқ баёнот янгради. Нуфузли Бутунжаҳон бокс ассоциацияси (WBA) рейтингида жаҳон чемпионлиги унвонига мажбурий даъвогар мақомида бўлган ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси Бектемир Мелиқўзиев ташкилот раҳбарияти ҳамда ўз вазн тоифасининг амалдаги чемпиони, мексикалик Хайме Мунгияга очиқ мурожаат билан чиқди.

Бир йилдан ортиқ вақт давомида рейтингда пешқадамлик қилиб келаётган ўзбек боксчиси WBA раҳбариятини қоидаларни бузишда, мексикалик юлдузни эса адолатли рақобатдан қочишда кескин танқид қилди.

«Гонорар муҳим эмас, текинга ҳам уришаман!»: Бектемирнинг кескин талаби

Бектемир Мелиқўзиев ўзининг Instagram саҳифасида эълон қилган баёнотида молиявий манфаатлар у учун иккинчи даражали эканини билдириб, ҳақиқий спорт интизоми ва ҳурматни талаб қилди:

  • Молиявий важларни рад этиш: «Мен учун гонорар муҳим эмас, керак бўлса, текинга ҳам жанг қилишга тайёрман. Лекин илтимос, менга ва ушбу спорт тури қоидаларига нисбатан ҳурматсизликни тўхтатинг!», — дея ёзди спортчи;

  • Мунгияга тўғридан-тўғри чорлов: «Хайме Мунгия, мен сен унвон учун жанг қилганингдан анча олдин мажбурий даъвогар сифатида рўйхатда эдим. Сен чемпион бўлдинг — мен сен ёки бошқа ҳар қандай чемпионни қандай ҳурмат қилган бўлсам, энди мени худди шундай ҳурмат қил»;

  • Мухлислар манфаати: «WBAни ҳурмат қил, мухлисларни ҳурмат қил. Улар ҳақиқий рақобат бўладиган, натижаси олдиндан аниқ бўлмаган ҳақиқий жангни кўришни хоҳлашади, олдиндан натижаси маълум бўлган учрашув эмас!».

WBA атрофидаги шубҳали қарор: Мелиқўзиев қандай қилиб четлаб ўтилди?

Муаммонинг илдизи WBA рейтинги ва ташкилот қарорларидаги кескин қарама-қаршиликлар билан боғлиқ:

  • Бир йиллик пешқадамлик: Мелиқўзиев бир йилдан кўпроқ вақт давомида ўз тоифасида мажбурий даъвогар (Mandatory Challenger) позициясини қатъий сақлаб келмоқда;

  • Қоидаларни четлаб ўтиш: Шунга қарамай, ассоциация мексикалик Хайме Мунгияга расмий қоидаларни четлаб ўтиб, рейтингда биринчи бўлиб турган Бектемир Мелиқўзиев билан рингга чиқмасдан, камар учун бошқа йўл орқали жанг қилиш ва чемпион бўлиш имконини яратиб берган;

  • Очиқ норозилик: Ташкилотнинг бундай танлаб муносабатда бўлиши ўзбекистонлик боксчи жамоаси ва мухлисларнинг жиддий эътирозига сабаб бўлди.

Бектемирнинг мазкур муросасиз мурожаати WBA ва Хайме Мунгия жамоасини жавоб беришга мажбур қилмоқда. Бокс мухлислари ва экспертлар эса расмий мажбурий ҳимоя жанги тез орада белгиланишини талаб қилмоқда.

Бектемир МелиқўзиевХайме МунгияWBAЎзбекистон бокс ассоциацияси
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Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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