Бенин футболчилари хайрлашув ўйинида Лионель Мессига ноодатий совғалар топширди
Буэнос-Айресдаги машҳур «Монументаль» стадионида жаҳон футболи тарихидаги энг ҳис-туйғуларга бой оқшомлардан бири бўлиб ўтди. 39 ёшли сардор Лионель Мессининг Аргентина миллий жамоаси сафидаги сўнгги хайрлашув баҳси нафақат майдондаги ёрқин ғалаба, балки рақиб жамоа — Бенин термаси футболчилари кўрсатган юксак ҳурмат ва эҳтиром билан ҳам мухлислар хотирасига муҳрланди.
Африка қитъасидан ташриф буюрган меҳмонлар афсонавий сардорнинг миллий жамоа билан видолашув лаҳзасини ҳақиқий байрамга айлантириш учун ўйинолди маросимида ноодатий совғаларни тақдим этишди.
Вимпелдан ортиқроқ: Бенинликлар Мессига нималарни тақдим этди?
Одатда учрашувлар бошланишидан аввал икки жамоа сардори анъанавий рамзий байроқчалар (вимпеллар) билан алмашади. Бироқ Бенин терма жамоаси етакчиси Сесси Д'Алмейда бу галги протоколни бутунлай ўзгартириб юборди:
Бениннинг рамзий ҳайкалчаси: Мессига ушбу Африка давлатининг миллий маданияти ва қадимий санъатини ифода этувчи махсус ёдгорлик ҳайкалчаси берилди;
Эҳтиром атиргули ва махсус свитшот: Сардорга тирик атиргул новдаси ҳамда Бенин миллий терма жамоаси расмий логотипи туширилган эксклюзив свитшот (кийим) совға қилинди;
Делегация номидан табрик хати: Меҳмонлар делегацияси аргентиналик юлдузга футбол ривожига қўшган беқиёс ҳиссаси учун миннатдорчилик билдирилган расмий хатни тантанали равишда топширди.
«Монументаль»даги 3:0: Гол, икки ассист ва бенуқсон видолашув
Майдонда кечган беллашувда эса Аргентина ўз сардорига муносиб ғалабани тақдим этди:
Ҳисоб очилиши ва давоми: Мезбонлар сафида ҳимоячи Николас Отаменди ҳамда ёш иқтидор эгаси Николас Пас рақиб дарвозасига тўп киритди;
Мессининг бенефиси: Байрам оқшомининг бош қаҳрамони Лионель Месси пенальтини совуққонлик билан голга айлантирган бўлса, жамоадошларининг яна икки голига бевосита ҳаммуаллифлик (ассист) қилди;
Якуний ҳисоб: Баҳс Аргентинанинг 3:0 ҳисобидаги ишончли ғалабаси билан тугади.
208 ўйинлик афсона якуни: Рақамлардаги мутлақ тарих
Ушбу беллашув орқали Лионель Месси Аргентина миллий жамоаси тарихидаги энг юксак статистик кўрсаткичларни расман муҳрлаб қўйди:
208 та расмий ва ўртоқлик учрашуви;
126 та гол;
70 та самарали голли узатма.
Шу тариқа, 2005 йилда бошланган 21 йиллик буюк саёҳатга рақибларнинг олқиши, трибуналарнинг ҳаяжони ва навбатдаги ғалаба остида расман нуқта қўйилди.
Изоҳлар 0
…