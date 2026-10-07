Бенин футболчилари хайрлашув ўйинида Лионель Мессига ноодатий совғалар топширди

·0·Спорт
Бенин футболчилари хайрлашув ўйинида Лионель Мессига ноодатий совғалар топширди

Буэнос-Айресдаги машҳур «Монументаль» стадионида жаҳон футболи тарихидаги энг ҳис-туйғуларга бой оқшомлардан бири бўлиб ўтди. 39 ёшли сардор Лионель Мессининг Аргентина миллий жамоаси сафидаги сўнгги хайрлашув баҳси нафақат майдондаги ёрқин ғалаба, балки рақиб жамоа — Бенин термаси футболчилари кўрсатган юксак ҳурмат ва эҳтиром билан ҳам мухлислар хотирасига муҳрланди.

Африка қитъасидан ташриф буюрган меҳмонлар афсонавий сардорнинг миллий жамоа билан видолашув лаҳзасини ҳақиқий байрамга айлантириш учун ўйинолди маросимида ноодатий совғаларни тақдим этишди.

Вимпелдан ортиқроқ: Бенинликлар Мессига нималарни тақдим этди?

Одатда учрашувлар бошланишидан аввал икки жамоа сардори анъанавий рамзий байроқчалар (вимпеллар) билан алмашади. Бироқ Бенин терма жамоаси етакчиси Сесси Д'Алмейда бу галги протоколни бутунлай ўзгартириб юборди:

  • Бениннинг рамзий ҳайкалчаси: Мессига ушбу Африка давлатининг миллий маданияти ва қадимий санъатини ифода этувчи махсус ёдгорлик ҳайкалчаси берилди;

  • Эҳтиром атиргули ва махсус свитшот: Сардорга тирик атиргул новдаси ҳамда Бенин миллий терма жамоаси расмий логотипи туширилган эксклюзив свитшот (кийим) совға қилинди;

  • Делегация номидан табрик хати: Меҳмонлар делегацияси аргентиналик юлдузга футбол ривожига қўшган беқиёс ҳиссаси учун миннатдорчилик билдирилган расмий хатни тантанали равишда топширди.

«Монументаль»даги 3:0: Гол, икки ассист ва бенуқсон видолашув

Майдонда кечган беллашувда эса Аргентина ўз сардорига муносиб ғалабани тақдим этди:

  • Ҳисоб очилиши ва давоми: Мезбонлар сафида ҳимоячи Николас Отаменди ҳамда ёш иқтидор эгаси Николас Пас рақиб дарвозасига тўп киритди;

  • Мессининг бенефиси: Байрам оқшомининг бош қаҳрамони Лионель Месси пенальтини совуққонлик билан голга айлантирган бўлса, жамоадошларининг яна икки голига бевосита ҳаммуаллифлик (ассист) қилди;

  • Якуний ҳисоб: Баҳс Аргентинанинг 3:0 ҳисобидаги ишончли ғалабаси билан тугади.

208 ўйинлик афсона якуни: Рақамлардаги мутлақ тарих

Ушбу беллашув орқали Лионель Месси Аргентина миллий жамоаси тарихидаги энг юксак статистик кўрсаткичларни расман муҳрлаб қўйди:

  • 208 та расмий ва ўртоқлик учрашуви;

  • 126 та гол;

  • 70 та самарали голли узатма.

Шу тариқа, 2005 йилда бошланган 21 йиллик буюк саёҳатга рақибларнинг олқиши, трибуналарнинг ҳаяжони ва навбатдаги ғалаба остида расман нуқта қўйилди.

Лионель МессиАргентина миллий жамоасиБенин терма жамоасиМонументаль стадиони
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси гол ва икки ассист билан миллий жамоадаги буюк фаолиятига нуқта қўйдиЛионель Месси гол ва икки ассист билан миллий жамоадаги буюк фаолиятига нуқта қўйдиБугун 08:12Бенин дарвозабони Лионель Месси билан хайрлашув учрашуви ҳақида фикр билдирдиБенин дарвозабони Лионель Месси билан хайрлашув учрашуви ҳақида фикр билдирди5 октябр 19:53Бенин ҳимоячиси Лионель Мессига қарши тактика йўқлигини айтдиБенин ҳимоячиси Лионель Мессига қарши тактика йўқлигини айтдиКеча 12:52Стеве Моуние: Лионель Месси мени бутим эмасСтеве Моуние: Лионель Месси мени бутим эмасКеча 13:35Лионель Месси Аргентина терма жамоаси сафида сўнгги ўйинига ҳозирлик кўрмоқдаЛионель Месси Аргентина терма жамоаси сафида сўнгги ўйинига ҳозирлик кўрмоқда5 октябр 09:31Лаутаро Мартинес Лионель Мессининг миллий жамоадаги хайрлашув ўйини ҳақида гапирдиЛаутаро Мартинес Лионель Мессининг миллий жамоадаги хайрлашув ўйини ҳақида гапирди1 октябр 11:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?