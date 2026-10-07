Месси терма жамоадаги фаолиятини гол билан якунлади
Лионель Месси Аргентина терма жамоаси сафидаги сўнгги ўйинини ўтказди. 6 октябрь куни Буэнос-Айресдаги «Монументал» стадионида ўтган ўртоқлик учрашувида Аргентина Бенинни 3:0 ҳисобида мағлуб этди. Месси учрашувнинг 71-дақиқасида пенальтидан гол уриб, терма жамоа билан хайрлашувини гол билан якунлади.
Учрашувдаги биринчи гол 48-дақиқада Николас Отаменди томонидан киритилди. Унга голли узатмани Месси амалга оширди. 61-дақиқада Нико Пас Аргентина ҳисобидаги иккинчи голни урди. 71-дақиқада эса Месси пенальтини аниқ амалга ошириб, ҳисобни 3:0 кўринишига келтирди.
Учрашув статистикасига кўра, Аргентина дарвозага 22 марта зарба берган, шундан 13 таси аниқ зарба бўлган. Бенинда бу кўрсаткичлар мос равишда 7 ва 2 тани ташкил этди. Тўпга эгалик қилиш бўйича ҳам Аргентина устунлик қилди, 65 фоизга қарши 35 фоиз.
Аргентина 13 марта қоидабузарлик қилган бўлса, Бенин футболчилари 12 марта фол ишлатган. Ҳар икки жамоа биттадан сариқ карточка олди. Бурчак зарбаларида Аргентина 8:2 ҳисобида устун келди.
Шу тариқа, 39 ёшли Месси Аргентина терма жамоасидаги сўнгги учрашувини ўтказди. FIFA аввалроқ Бенинга қарши ўйин унинг миллий жамоа сафидаги якуний учрашуви бўлишини тасдиқлаган эди.
Изоҳлар 0
…