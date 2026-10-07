Месси терма жамоадаги фаолиятини гол билан якунлади

·11·Спорт
Месси терма жамоадаги фаолиятини гол билан якунлади

Лионель Месси Аргентина терма жамоаси сафидаги сўнгги ўйинини ўтказди. 6 октябрь куни Буэнос-Айресдаги «Монументал» стадионида ўтган ўртоқлик учрашувида Аргентина Бенинни 3:0 ҳисобида мағлуб этди. Месси учрашувнинг 71-дақиқасида пенальтидан гол уриб, терма жамоа билан хайрлашувини гол билан якунлади.

Учрашувдаги биринчи гол 48-дақиқада Николас Отаменди томонидан киритилди. Унга голли узатмани Месси амалга оширди. 61-дақиқада Нико Пас Аргентина ҳисобидаги иккинчи голни урди. 71-дақиқада эса Месси пенальтини аниқ амалга ошириб, ҳисобни 3:0 кўринишига келтирди.

Учрашув статистикасига кўра, Аргентина дарвозага 22 марта зарба берган, шундан 13 таси аниқ зарба бўлган. Бенинда бу кўрсаткичлар мос равишда 7 ва 2 тани ташкил этди. Тўпга эгалик қилиш бўйича ҳам Аргентина устунлик қилди, 65 фоизга қарши 35 фоиз.

Аргентина 13 марта қоидабузарлик қилган бўлса, Бенин футболчилари 12 марта фол ишлатган. Ҳар икки жамоа биттадан сариқ карточка олди. Бурчак зарбаларида Аргентина 8:2 ҳисобида устун келди.

Шу тариқа, 39 ёшли Месси Аргентина терма жамоасидаги сўнгги учрашувини ўтказди. FIFA аввалроқ Бенинга қарши ўйин унинг миллий жамоа сафидаги якуний учрашуви бўлишини тасдиқлаган эди.

Лионель МессиАргентинаНиколас Отаменди
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Отаменди ва Родри ўртасида жанжал: Аргентиналик ҳимоячи рақибларини айбладиОтаменди ва Родри ўртасида жанжал: Аргентиналик ҳимоячи рақибларини айблади20 июл 08:37Хавер Занетти Лионель Месси ҳақида илиқ фикрлар билдирдиХавер Занетти Лионель Месси ҳақида илиқ фикрлар билдирдиКеча 14:37Стеве Моуние: Лионель Месси мени бутим эмасСтеве Моуние: Лионель Месси мени бутим эмасКеча 13:35Бенин ҳимоячиси Лионель Мессига қарши тактика йўқлигини айтдиБенин ҳимоячиси Лионель Мессига қарши тактика йўқлигини айтдиКеча 12:52Лионель Месси Аргентина сафидаги фаолиятига якун ясамоқдаЛионель Месси Аргентина сафидаги фаолиятига якун ясамоқдаКеча 12:14Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси терма жамоадаги фаолиятига якун ясайдиКеча 11:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?