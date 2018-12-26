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"Зенит" футболчилари Россия кубогини синдириб қўйишди (видео)
Хабарингиз бор, кеча “Зенит” Россия кубоги финалида “Химки”ни 1:0 ҳисобида мағлубиятга учратиб, бош совринни қўлга киритди.
Қизиғи, питерлик футболчилар тақдирлаш маросими пайтида биллурдан ясалган кубокни синдириб қўйишди. Қуйида бунга ўзингиз гувоҳ бўлишингиз мумкин:
“Замин” янгиликларини “Youtube”да кузатиб боринг
Қизиғи, питерлик футболчилар тақдирлаш маросими пайтида биллурдан ясалган кубокни синдириб қўйишди. Қуйида бунга ўзингиз гувоҳ бўлишингиз мумкин:
“Замин” янгиликларини “Youtube”да кузатиб боринг
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