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Евро-2020. "Скуадра Адзурра" — Европа чемпиони!
Евро-2020 финали якунига етди. Қитъа чемпионати ҳал қилувчи баҳсида ғолиб номи пенальтилар сериясида аниқланди. Унда Роберто Манчини шогирдлари омадлироқ чиқди.“Замин” янгиликларини “Facebook”да кузатиб боринг
Италия – Англия 1:1 (пенальти 3:2)
"Уэмбли" стадиони
Голлар: 0:1 – 2 Шоу, 1:1 – 67 Бонуччи.
Италия – Доннарумма, Бонуччи, Эмерсон (Флоренци, 118), Ди Лоренцо, Кьеллини, Верратти (Локателли, 96), Жоржиньо, Инсинье (Белотти, 90), Барелла (Кристанте, 54), Кьеза (Бернардески, 86), Иммобиле (Берарди, 55).
Англия – Пикфорд, Триппьер (Сака, 71), Магуайр, Стоунз, Шоу, Маунт (Грилиш, 99), Райс (Хендерсон, 74; Рэшфорд, 120), Стерлинг, Филлипс, Уокер (Санчо, 120), Кейн.
Пенальтилар серияси: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2.
Огоҳлантиришлар: Барелла (47), Бонуччи (55), Инсинье (84), Кьеллини (90), Магуайр (106), Жоржиньо (114).
Италия – Англия 1:1 (пенальти 3:2)
"Уэмбли" стадиони
Голлар: 0:1 – 2 Шоу, 1:1 – 67 Бонуччи.
Италия – Доннарумма, Бонуччи, Эмерсон (Флоренци, 118), Ди Лоренцо, Кьеллини, Верратти (Локателли, 96), Жоржиньо, Инсинье (Белотти, 90), Барелла (Кристанте, 54), Кьеза (Бернардески, 86), Иммобиле (Берарди, 55).
Англия – Пикфорд, Триппьер (Сака, 71), Магуайр, Стоунз, Шоу, Маунт (Грилиш, 99), Райс (Хендерсон, 74; Рэшфорд, 120), Стерлинг, Филлипс, Уокер (Санчо, 120), Кейн.
Пенальтилар серияси: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2.
Огоҳлантиришлар: Барелла (47), Бонуччи (55), Инсинье (84), Кьеллини (90), Магуайр (106), Жоржиньо (114).
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