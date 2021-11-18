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Суперлига. АГМК муҳим ўйинда "Қўқон-1912"ни енга олмади
Суперлига 25-туридан ўрин олган "Қўқон-1912" - АГМК учрашуви якунига етди. Мазкур баҳсда 2:2 ҳисобида жанговар дуранг қайд этилди.
Ўйиннинг 15-дақиқасида Боаке ҳисобни очган бўлса, 72-дақиқада Андрей Сидиров мувозанатни тенглаштирди. 82-дақиқада Йўлдошев яна олмалиқларни олдинга олиб чиқди. Бироз ўтиб Йосович ўз голи билан жамоасини мағлубиятдан қутқариб қолди.
Ушбу натижадан сўнг АГМК очколари сонини 47 тага етказиб олиб, 2-ўринни сақлаб қолди. 33 очкоси бор қўқонликлар айни дамда 8-поғонадан жой олган.
"Қўқон-1912" – АГМК 2:2
Гол: Мартин Боаке 14 - 0:1, Андрей Сидоров 71 - 1:1, Бобур Йўлдошев 82 - 1:2, Иван Йосович 84 - 2:2
"Қўқон-1912": 1.Музаффар Абдуллаев - 14.Авазхон Маматхўжаев, 70.Мурод Холмуҳаммедов, 33.Иван Йосович, 23.Александр Мерзляков (3.Бобур Акбаров 85) - 8.Фарҳод Бекмуротов, 15.Ойбек Рустамов ( 99.Андрей Сидоров,65) - 22.Муҳаммаданас Ҳасанов (7.Асадбек Собиржонов, 65), 91.Якуба Бамба (20.Иқбол Маликжонов, 85), 13.Сардор Азимов (19.Суҳроб Бердиев, 76) - 10.Шоҳназар Норбеков.
Захира: 96.Ислом Абдуллаев, 4.Илҳом Ваҳобов, 5.Славко Лукич, 18.Анвар Хожимирзаев.
АГМК: 35.Валижон Раҳимов - 77.Дилшод Аҳмадалиев ( 20.Мирғиёс Сулаймонов, 76), 8.Бобур Йўлдошев, 15.Аббос Отахонов, 2.Акром Комилов - 23.Йован Жокич, 22.Санжар Шоаҳмедов ( 9.Зафар Полвонов, 76), 4.Миржамол Қосимов - 17.Санжар Турсунов (11.Мурод Тошматов, 90), 27.Мартин Боаке (18.Александр Касьян, 76), 10.Ҳусниддин Ғофуров (28.Шоҳруҳ Гадоев, 86)
Захира: 1.Ботирали Эргашев, 32.Суҳроб Султонов - 5.Дилшод Жўраев, 42.Нодир Абдураззоқов.
Огоҳлантириш: Иван Йосович 17, Санжар Турсунов 24, Ойбек Рустамов 56. «Замин» янгиликларини «Вконтакти»да кузатиб боринг
Ўйиннинг 15-дақиқасида Боаке ҳисобни очган бўлса, 72-дақиқада Андрей Сидиров мувозанатни тенглаштирди. 82-дақиқада Йўлдошев яна олмалиқларни олдинга олиб чиқди. Бироз ўтиб Йосович ўз голи билан жамоасини мағлубиятдан қутқариб қолди.
Ушбу натижадан сўнг АГМК очколари сонини 47 тага етказиб олиб, 2-ўринни сақлаб қолди. 33 очкоси бор қўқонликлар айни дамда 8-поғонадан жой олган.
"Қўқон-1912" – АГМК 2:2
Гол: Мартин Боаке 14 - 0:1, Андрей Сидоров 71 - 1:1, Бобур Йўлдошев 82 - 1:2, Иван Йосович 84 - 2:2
"Қўқон-1912": 1.Музаффар Абдуллаев - 14.Авазхон Маматхўжаев, 70.Мурод Холмуҳаммедов, 33.Иван Йосович, 23.Александр Мерзляков (3.Бобур Акбаров 85) - 8.Фарҳод Бекмуротов, 15.Ойбек Рустамов ( 99.Андрей Сидоров,65) - 22.Муҳаммаданас Ҳасанов (7.Асадбек Собиржонов, 65), 91.Якуба Бамба (20.Иқбол Маликжонов, 85), 13.Сардор Азимов (19.Суҳроб Бердиев, 76) - 10.Шоҳназар Норбеков.
Захира: 96.Ислом Абдуллаев, 4.Илҳом Ваҳобов, 5.Славко Лукич, 18.Анвар Хожимирзаев.
АГМК: 35.Валижон Раҳимов - 77.Дилшод Аҳмадалиев ( 20.Мирғиёс Сулаймонов, 76), 8.Бобур Йўлдошев, 15.Аббос Отахонов, 2.Акром Комилов - 23.Йован Жокич, 22.Санжар Шоаҳмедов ( 9.Зафар Полвонов, 76), 4.Миржамол Қосимов - 17.Санжар Турсунов (11.Мурод Тошматов, 90), 27.Мартин Боаке (18.Александр Касьян, 76), 10.Ҳусниддин Ғофуров (28.Шоҳруҳ Гадоев, 86)
Захира: 1.Ботирали Эргашев, 32.Суҳроб Султонов - 5.Дилшод Жўраев, 42.Нодир Абдураззоқов.
Огоҳлантириш: Иван Йосович 17, Санжар Турсунов 24, Ойбек Рустамов 56. «Замин» янгиликларини «Вконтакти»да кузатиб боринг
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