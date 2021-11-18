16:48 / 20.11.2021
0
Спорт

Суперлига. АГМК муҳим ўйинда "Қўқон-1912"ни енга олмади

Суперлига. АГМК муҳим ўйинда "Қўқон-1912"ни енга олмади
Суперлига 25-туридан ўрин олган "Қўқон-1912" - АГМК учрашуви якунига етди. Мазкур баҳсда 2:2 ҳисобида жанговар дуранг қайд этилди.

Ўйиннинг 15-дақиқасида Боаке ҳисобни очган бўлса, 72-дақиқада Андрей Сидиров мувозанатни тенглаштирди. 82-дақиқада Йўлдошев яна олмалиқларни олдинга олиб чиқди. Бироз ўтиб Йосович ўз голи билан жамоасини мағлубиятдан қутқариб қолди.

Ушбу натижадан сўнг АГМК очколари сонини 47 тага етказиб олиб, 2-ўринни сақлаб қолди. 33 очкоси бор қўқонликлар айни дамда 8-поғонадан жой олган.

"Қўқон-1912" – АГМК 2:2
Гол: Мартин Боаке 14 - 0:1, Андрей Сидоров 71 - 1:1, Бобур Йўлдошев 82 - 1:2, Иван Йосович 84 - 2:2
"Қўқон-1912": 1.Музаффар Абдуллаев - 14.Авазхон Маматхўжаев, 70.Мурод Холмуҳаммедов, 33.Иван Йосович, 23.Александр Мерзляков (3.Бобур Акбаров 85) - 8.Фарҳод Бекмуротов, 15.Ойбек Рустамов ( 99.Андрей Сидоров,65) - 22.Муҳаммаданас Ҳасанов (7.Асадбек Собиржонов, 65), 91.Якуба Бамба (20.Иқбол Маликжонов, 85), 13.Сардор Азимов (19.Суҳроб Бердиев, 76) - 10.Шоҳназар Норбеков.
Захира: 96.Ислом Абдуллаев, 4.Илҳом Ваҳобов, 5.Славко Лукич, 18.Анвар Хожимирзаев.
АГМК: 35.Валижон Раҳимов - 77.Дилшод Аҳмадалиев ( 20.Мирғиёс Сулаймонов, 76), 8.Бобур Йўлдошев, 15.Аббос Отахонов, 2.Акром Комилов - 23.Йован Жокич, 22.Санжар Шоаҳмедов ( 9.Зафар Полвонов, 76), 4.Миржамол Қосимов - 17.Санжар Турсунов (11.Мурод Тошматов, 90), 27.Мартин Боаке (18.Александр Касьян, 76), 10.Ҳусниддин Ғофуров (28.Шоҳруҳ Гадоев, 86)
Захира: 1.Ботирали Эргашев, 32.Суҳроб Султонов - 5.Дилшод Жўраев, 42.Нодир Абдураззоқов.
Огоҳлантириш: Иван Йосович 17, Санжар Турсунов 24, Ойбек Рустамов 56.

Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми?
Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Фикрлар (0)
Мы в
Ёқди 0
Ёқмади 0
Мавзуга оид янгиликлар
Сауль Альварес 15 кг вазн кўтариб WBC жаҳон чемпиони билан жанг қилмоқчи
Сауль Альварес 15 кг вазн кўтариб WBC жаҳон чемпиони билан жанг қилмоқчи
18-11-2021, 07:34, Спорт
Қиш мавсумида қандай маҳсулотларни истеъмол қилиш фойда беради?
Қиш мавсумида қандай маҳсулотларни истеъмол қилиш фойда беради?
18-11-2021, 18:18, Жамият
Арабика қаҳвасининг нархи рекорд даражада ошди
Арабика қаҳвасининг нархи рекорд даражада ошди
17-11-2021, 22:38, Дунё
«Толибон» Панжшер билан қуруқлик алоқаларини узиб қўйди
«Толибон» Панжшер билан қуруқлик алоқаларини узиб қўйди
Кеча, 07:00, Дунё
Арманистон-Озарбайжон чегарасида яна тўқнашувлар кузатилди. Асосий маълумотлар
Арманистон-Озарбайжон чегарасида яна тўқнашувлар кузатилди. Асосий маълумотлар
17-11-2021, 19:05, Дунё
Суперлига. "Насаф" Жиззахда "Сўғдиёна" билан дуранг ўйнади
Суперлига. "Насаф" Жиззахда "Сўғдиёна" билан дуранг ўйнади
Бугун, 16:45, Спорт
Шомуродов трансфери ҳақида
Шомуродов трансфери ҳақида
18-11-2021, 14:20, Спорт
Президент янги қарор қабул қилди
Президент янги қарор қабул қилди
18-11-2021, 11:21, Жамият


Янгиликлар » Спорт » Суперлига. АГМК муҳим ўйинда "Қўқон-1912"ни енга олмади

Спорт янгиликлари

Суперлига. "Насаф" Жиззахда "Сўғдиёна" билан дуранг ўйнади
Суперлига. "Насаф" Жиззахда "Сўғдиёна" билан дуранг ўйнади
Бугун, 16:45
0
"Зенит" - "Нижний Новгород" 5:1, Иброҳимҳалил Йўлдошевдан ассист (видео)
"Зенит" - "Нижний Новгород" 5:1, Иброҳимҳалил Йўлдошевдан ассист (видео)
Бугун, 14:00
178
Муроджон Аҳмадалиев Ўзбекистонга қачон қайтиши маълум бўлди
Муроджон Аҳмадалиев Ўзбекистонга қачон қайтиши маълум бўлди
Бугун, 13:39
361
Шомуродовни кутинг...
Шомуродовни кутинг...
Бугун, 09:30
757
Сречко Катанец тўғри айтган!
Сречко Катанец тўғри айтган!
Бугун, 09:00
775
"Яхшибоев ва Умаров, ўзбекистонлик футболчилардаги асосий муаммо ..." - "Энергетик-БГУ" бош мураббийи
"Яхшибоев ва Умаров, ўзбекистонлик футболчилардаги асосий муаммо ..." - "Энергетик-БГУ" бош мураббийи
Бугун, 08:23
2 091
Муроджон Аҳмадалиев чилилик боксчини мағлуб этиб, чемпионлик камарларини ҳимоя қилди
Муроджон Аҳмадалиев чилилик боксчини мағлуб этиб, чемпионлик камарларини ҳимоя қилди
Бугун, 08:09
2 323
Эрон аёллар терма жамоаси дарвозабони аёл бўлмаслиги мумкин(ми?)
Эрон аёллар терма жамоаси дарвозабони аёл бўлмаслиги мумкин(ми?)
Бугун, 00:26
1 163