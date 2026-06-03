Асус компанияси ҳимояланган ЭхпертСентер П200 АиО моноблокини тақдим этди

·31·Техно
Асус компанияси ҳимояланган ЭхпертСентер П200 АиО моноблокини тақдим этди

Асус компанияси офис ишлари учун мўлжалланган янги ЭхпертСентер П200 (ПМ240ФА) — 24 дюймли моноблокни намойиш қилди. Ушбу қурилма асосан ресепшенлар, коворкинг марказлари ва стандарт иш жойлари учун махсус ишлаб чиқилган бўлиб, ихчам дизайни билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Моноблок 23,8 дюймли ИПС Фулл ҲД экрани билан жиҳозланган бўлиб, унинг ёрқинлиги 300 нитга етади. Шунингдек, дисплей кўзни ҳимоя қилиш бўйича ТУВ Рҳеинланд сертификатига эга. Қурилма ичига AMD компаниясининг энергия тежамкор Атлон Силвер, Ryzen 3 30 ёки Ryzen 5 40 (15 В) чиплари ўрнатилган.

Техник хусусиятларига кўра, ЭхпертСентер П200 16 GB гача LPDDR5Х оператив хотира ва 512 GB гача бўлган ПСИе 4.0 ССД драйверини қўллаб-қувватлайди. Видеомулоқотлар учун махсус механик пардага эга 1080п веб-камера кўзда тутилган.

Уланиш интерфейслари корпуснинг ён ва орқа панелларида жойлашган бўлиб, улар орасида USB-C, USB-А, Этернет ва HDMI 2.1 портлари мавжуд. Сиmsиз алоқа учун Wi-Fi 6E ва Bluetooth 5.4 модуллари жавоб беради. Хавфсизликни таъминлаш мақсадида ТПМ-модули ва НИСТ стандартидаги БИОС тизими жорий этилган.

Қурилманинг корпуси АҚШ ҳарбий стандарти МИЛ-СТД-810Ҳ талабларига тўлиқ жавоб беради, бу эса унинг чидамлилигини кафолатлайди. Моноблокнинг вазни 5,5 кг ни ташкил этади. Ҳозирча маҳсулотнинг нархи ва сотувга чиқиш санаси эълон қилинмади.

АсусЭхпертСентерМоноблокAMD RyzenТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин