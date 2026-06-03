Асус компанияси ҳимояланган ЭхпертСентер П200 АиО моноблокини тақдим этди
Асус компанияси офис ишлари учун мўлжалланган янги ЭхпертСентер П200 (ПМ240ФА) — 24 дюймли моноблокни намойиш қилди. Ушбу қурилма асосан ресепшенлар, коворкинг марказлари ва стандарт иш жойлари учун махсус ишлаб чиқилган бўлиб, ихчам дизайни билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Моноблок 23,8 дюймли ИПС Фулл ҲД экрани билан жиҳозланган бўлиб, унинг ёрқинлиги 300 нитга етади. Шунингдек, дисплей кўзни ҳимоя қилиш бўйича ТУВ Рҳеинланд сертификатига эга. Қурилма ичига AMD компаниясининг энергия тежамкор Атлон Силвер, Ryzen 3 30 ёки Ryzen 5 40 (15 В) чиплари ўрнатилган.
Техник хусусиятларига кўра, ЭхпертСентер П200 16 GB гача LPDDR5Х оператив хотира ва 512 GB гача бўлган ПСИе 4.0 ССД драйверини қўллаб-қувватлайди. Видеомулоқотлар учун махсус механик пардага эга 1080п веб-камера кўзда тутилган.
Уланиш интерфейслари корпуснинг ён ва орқа панелларида жойлашган бўлиб, улар орасида USB-C, USB-А, Этернет ва HDMI 2.1 портлари мавжуд. Сиmsиз алоқа учун Wi-Fi 6E ва Bluetooth 5.4 модуллари жавоб беради. Хавфсизликни таъминлаш мақсадида ТПМ-модули ва НИСТ стандартидаги БИОС тизими жорий этилган.
Қурилманинг корпуси АҚШ ҳарбий стандарти МИЛ-СТД-810Ҳ талабларига тўлиқ жавоб беради, бу эса унинг чидамлилигини кафолатлайди. Моноблокнинг вазни 5,5 кг ни ташкил этади. Ҳозирча маҳсулотнинг нархи ва сотувга чиқиш санаси эълон қилинмади.
…