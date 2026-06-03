MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланади

·19·Техно
MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланади

Россиянинг янги MS-21 ва СЖ-100 йўловчи самолётлари бортида сунъий йўлдош интернети, Wi-Fi ва кўнгилочар тизимлар ўрнатилади. Ушбу технологиялар тўлиқ маҳаллий аппарат воситалари асосида ишлаши кўзда тутилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Бирлашган авиация корпорацияси (ОАК) раҳбари Вадим Бадеха маълум қилишича, тегишли техник ечимлар лайнерлар конструкциясига аллақачон киритилган. Унинг сўзларига кўра, парвоз вақтидаги интернет алоқаси тўлиқ Россия ускуналарида амалга оширилади.

Бу чора хорижий технологияларга боғлиқликни камайтириш ва парвоз давомида узлуксиз рақамли хизматларни таъминлаш имконини беради. Шу билан бирга, салоннинг якуний конфигурацияси — ўриндиқлардаги экранлар ва бошқа қулайликлар авиакомпаниялар талабига кўра шакллантирилади.

ОАК вакилларининг таъкидлашича, янги самолётларни ишлаб чиқишда йўловчилар учун қулайлик даражасини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Замонавий мультимедиа тизимлари парвоз сифатини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

АвиацияТехнологияMS-21СЖ-100Wi-Fi
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53Асус компанияси ҳимояланган ЭхпертСентер П200 АиО моноблокини тақдим этдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин