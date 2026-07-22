Эрон уруши АҚШга 37,5 млрд долларга тушгани маълум бўлди
АҚШнинг Эрон билан ҳарбий тўқнашуви Вашингтонга ҳозиргача тахминан 37,5 миллиард долларга тушган. Бу ҳақда АҚШ мудофаа вазири Пит Хегсет Сенатнинг маблағлар қўмитасидаги эшитувда маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, харажатлар май ойидаги сўнгги ҳисоб-китобдан қарийб 8 миллиард долларга кўпайган. Хегсет Конгресс қўшимча маблағни тезда тасдиқламаса, Пентагон ҳарбий тайёргарлик дастурларини қисқартиришга мажбур бўлишидан огоҳлантирди.
Пентагон яна 87 миллиард доллар сўрамоқда
Пит Хегсет Конгрессдан АҚШ Мудофаа вазирлиги учун қўшимча 87 миллиард доллар ажратишни сўради.
Ушбу маблағнинг 67 миллиард доллари Яқин Шарқда олиб борилаётган ҳарбий операцияларга йўналтирилиши режалаштирилган. Қолган қисми қурол-яроғ захираларини тўлдириш, ҳарбий техника таъмири ва қўшинларнинг жанговар тайёргарлигини сақлашга сарфланиши мумкин.
«Қонун чиқарувчилар молиялаштиришни зудлик билан оширмаса, ҳарбий тайёргарликни қисқартиришга мажбур бўламиз», — деди Хегсет.
Унинг баёноти АҚШ ва Эрон ўртасидаги зарбалар кетма-кет ўнинчи кун давом этаётган бир пайтда янгради.
Ҳарбий харажатлар бир ойда кескин ошди
Май ойида эълон қилинган ҳисоб-китобларда Эрон билан боғлиқ операциялар қиймати ҳозирги рақамдан қарийб 8 миллиард доллар кам эди.
Мудофаа вазирининг маълумотига кўра, ракета ва дрон ҳужумларидан ҳимояланиш, ҳаво зарбалари, қўшинларни минтақада сақлаш ҳамда сарфланган ўқ-дори захираларини тиклаш харажатларни тез оширмоқда.
Бироқ 37,5 миллиард долларлик рақам ҳозирча Хегсет келтирган ҳисоб-китоб бўлиб, операцияларнинг тўлиқ молиявий ҳисоботи очиқланмаган.
Уч америкалик аскар ҳалок бўлди
Сенатдаги эшитув Яқин Шарқда уч нафар америкалик ҳарбий ҳалок бўлганидан кейин ўтказилди. Бу воқеа тўқнашувнинг АҚШ учун энг оғир босқичларидан бири сифатида баҳоланмоқда.
Душанба куни Америка кучлари Эрон объектларига навбатдаги зарбаларни берди. Теҳрон эса АҚШ ҳамда унинг минтақадаги иттифоқчиларига қарши ҳужумлар билан жавоб қайтарди.
Хегсет ўз нутқини:
«Биз хавфли дунёда яшаяпмиз», — деган сўзлар билан бошлади.
У вазият Пентагон ва Конгрессдан қатъий ҳамда тезкор қарорлар қабул қилишни талаб этаётганини таъкидлади.
Намойишчилар мажлисни бир неча бор тўхтатди
Сенатдаги эшитув осойишта ўтмади. Намойишчиларнинг бақир-чақирлари туфайли йиғилиш бир неча марта тўхтатилди.
Улар АҚШнинг Эрон ва Яқин Шарқдаги ҳарбий ҳаракатларини тўхтатишни талаб қилувчи шиорларни айтди. Хавфсизлик ходимлари тартибни тиклагандан сўнг мажлис давом эттирилди.
Бу намойишлар Америка жамоатчилигида урушнинг инсонлар ҳаёти ва давлат бюджетига таъсири бўйича баҳслар кучайиб бораётганини кўрсатди.
Ҳарбий бюджет рекорд даражага чиқиши мумкин
Оқ уй апрель ойида келгуси молиявий йил учун Пентагонга 1,5 триллион доллар ажратишни сўраган эди.
Агар бу таклиф тасдиқланса, АҚШнинг ҳарбий харажатлари мамлакатнинг сўнгги тарихидаги энг юқори даражага чиқади. Энди Эрон билан тўқнашув учун сўралаётган қўшимча маблағлар бюджет босимини янада кучайтириши мумкин.
Конгресс олдида икки асосий масала турибди: ҳарбий операцияларни давом эттириш учун қўшимча маблағ ажратиш ва тобора ошиб бораётган харажатларнинг узоқ муддатли оқибатларини баҳолаш.
…