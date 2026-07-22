Эрон уруши АҚШга 37,5 млрд долларга тушгани маълум бўлди

·38·Дунё
Эрон уруши АҚШга 37,5 млрд долларга тушгани маълум бўлди

АҚШнинг Эрон билан ҳарбий тўқнашуви Вашингтонга ҳозиргача тахминан 37,5 миллиард долларга тушган. Бу ҳақда АҚШ мудофаа вазири Пит Хегсет Сенатнинг маблағлар қўмитасидаги эшитувда маълум қилди.

Унинг сўзларига кўра, харажатлар май ойидаги сўнгги ҳисоб-китобдан қарийб 8 миллиард долларга кўпайган. Хегсет Конгресс қўшимча маблағни тезда тасдиқламаса, Пентагон ҳарбий тайёргарлик дастурларини қисқартиришга мажбур бўлишидан огоҳлантирди.

Пентагон яна 87 миллиард доллар сўрамоқда

Пит Хегсет Конгрессдан АҚШ Мудофаа вазирлиги учун қўшимча 87 миллиард доллар ажратишни сўради.

Ушбу маблағнинг 67 миллиард доллари Яқин Шарқда олиб борилаётган ҳарбий операцияларга йўналтирилиши режалаштирилган. Қолган қисми қурол-яроғ захираларини тўлдириш, ҳарбий техника таъмири ва қўшинларнинг жанговар тайёргарлигини сақлашга сарфланиши мумкин.

«Қонун чиқарувчилар молиялаштиришни зудлик билан оширмаса, ҳарбий тайёргарликни қисқартиришга мажбур бўламиз», — деди Хегсет.

Унинг баёноти АҚШ ва Эрон ўртасидаги зарбалар кетма-кет ўнинчи кун давом этаётган бир пайтда янгради.

Ҳарбий харажатлар бир ойда кескин ошди

Май ойида эълон қилинган ҳисоб-китобларда Эрон билан боғлиқ операциялар қиймати ҳозирги рақамдан қарийб 8 миллиард доллар кам эди.

Мудофаа вазирининг маълумотига кўра, ракета ва дрон ҳужумларидан ҳимояланиш, ҳаво зарбалари, қўшинларни минтақада сақлаш ҳамда сарфланган ўқ-дори захираларини тиклаш харажатларни тез оширмоқда.

Бироқ 37,5 миллиард долларлик рақам ҳозирча Хегсет келтирган ҳисоб-китоб бўлиб, операцияларнинг тўлиқ молиявий ҳисоботи очиқланмаган.

Уч америкалик аскар ҳалок бўлди

Сенатдаги эшитув Яқин Шарқда уч нафар америкалик ҳарбий ҳалок бўлганидан кейин ўтказилди. Бу воқеа тўқнашувнинг АҚШ учун энг оғир босқичларидан бири сифатида баҳоланмоқда.

Душанба куни Америка кучлари Эрон объектларига навбатдаги зарбаларни берди. Теҳрон эса АҚШ ҳамда унинг минтақадаги иттифоқчиларига қарши ҳужумлар билан жавоб қайтарди.

Хегсет ўз нутқини:

«Биз хавфли дунёда яшаяпмиз», — деган сўзлар билан бошлади.

У вазият Пентагон ва Конгрессдан қатъий ҳамда тезкор қарорлар қабул қилишни талаб этаётганини таъкидлади.

Намойишчилар мажлисни бир неча бор тўхтатди

Сенатдаги эшитув осойишта ўтмади. Намойишчиларнинг бақир-чақирлари туфайли йиғилиш бир неча марта тўхтатилди.

Улар АҚШнинг Эрон ва Яқин Шарқдаги ҳарбий ҳаракатларини тўхтатишни талаб қилувчи шиорларни айтди. Хавфсизлик ходимлари тартибни тиклагандан сўнг мажлис давом эттирилди.

Бу намойишлар Америка жамоатчилигида урушнинг инсонлар ҳаёти ва давлат бюджетига таъсири бўйича баҳслар кучайиб бораётганини кўрсатди.

Ҳарбий бюджет рекорд даражага чиқиши мумкин

Оқ уй апрель ойида келгуси молиявий йил учун Пентагонга 1,5 триллион доллар ажратишни сўраган эди.

Агар бу таклиф тасдиқланса, АҚШнинг ҳарбий харажатлари мамлакатнинг сўнгги тарихидаги энг юқори даражага чиқади. Энди Эрон билан тўқнашув учун сўралаётган қўшимча маблағлар бюджет босимини янада кучайтириши мумкин.

Конгресс олдида икки асосий масала турибди: ҳарбий операцияларни давом эттириш учун қўшимча маблағ ажратиш ва тобора ошиб бораётган харажатларнинг узоқ муддатли оқибатларини баҳолаш.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илк бор дунёдаги энг гўзал сўз танландиИлк бор дунёдаги энг гўзал сўз танландиБугун, 20:12 Лукашенко: "Кўпроқ даромад истаган ўзбекистонликлар Россияда ишлаши мумкин" Лукашенко: "Кўпроқ даромад истаган ўзбекистонликлар Россияда ишлаши мумкин"Бугун, 19:24Украинада бош қўмондон алмашди: фронтда янги даъволар айтилдиУкраинада бош қўмондон алмашди: фронтда янги даъволар айтилдиБугун, 16:58Ёнғиндан қочган икки киши бино ташқарисида ёрдам кутишга мажбур бўлдиЁнғиндан қочган икки киши бино ташқарисида ёрдам кутишга мажбур бўлдиБугун, 16:39Ламин Ямал стадионда Инесга турмуш қуришни таклиф қилдими?Ламин Ямал стадионда Инесга турмуш қуришни таклиф қилдими?Бугун, 16:34Ҳиндистонда қоплон дўконга бостириб кириб одамларга ҳужум қилди (видео)Ҳиндистонда қоплон дўконга бостириб кириб одамларга ҳужум қилди (видео)Бугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди