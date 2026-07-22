Арсее: Хитойнинг очиқ сунъий интеллект моделлари хавфсизликка таҳдид солмайди

·0·Техно
Арсее: Хитойнинг очиқ сунъий интеллект моделлари хавфсизликка таҳдид солмайди

АҚШнинг Арсее лабораторияси мутахассислари Хитойда ишлаб чиқилган очиқ кодли (опен-соурсе) сунъий интеллект моделларининг хавфсизлиги борасидаги хавотирларни асоссиз деб ҳисобламоқда. Сўнгги вақтларда Хитойнинг Мооншот AI ва Алибаба каби компаниялари томонидан тақдим этилаётган моделлар ўзининг самарадорлиги ва арзонлиги билан жаҳон бозорида машҳурликка эришмоқда, бу эса Ғарб технология гигантлари ўртасида турли муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирда АҚШ маъмурияти хитойлик дастурчиларнинг маҳсулотларини тақиқлаш масаласини кўриб чиқаётган бир пайтда, OpenAI ва Anthropic каби ёпиқ модел яратувчилари рақобатдан хавотирга тушмоқда. Хусусан, Кими K3 ва Qwen каби моделлар маълумотларни қайта ишлашда анча арзон хизмат кўрсатиши билан ажралиб туради. Бу эса йирик корпорацияларнинг фойда маржасига сезиларли таъсир ўтказиши мумкин.

Арсее компанияси техник директори Лукас Аткинснинг сўзларига кўра, хитойликларнинг очиқ вазнли (опен-веигҳт) моделлари ҳар қандай бошқа очиқ манбали дастурий таъминотдан кўра хавфлироқ эмас. Аткинснинг таъкидлашича, ушбу моделлардан фойдаланаётган корхоналар хитойлик хакерлар ҳужумидан қўрқишига ҳожат йўқ, чунки нейротармоқларнинг ишлаш принципи анъанавий дастурлардан фарқ қилади.

Техник хавфсизлик ва назорат имкониятлари

Кўпчилик бу моделларни маълум бир ёмон ният билан ёзилган код деб тушунади, бироқ сунъий интеллектни ўқитиш жараёни бутунлай бошқача кечади. Арсее мутахассисларининг тушунтиришича, агар компания моделни юклаб олиб, ўзининг шахсий серверларида (дата-марказларида) ишлатса, моделни яратган томон (масалан, Алибаба) ушбу муҳитга кириш ёки маълумотларни ўғирлаш имконига эга бўлмайди.

Hugging Face каби платформаларда жойлаштирилган очиқ вазнли моделларнинг ишлаш коди шаффоф ва уни текшириш мумкин. Гарчи моделларни ўқитишда фойдаланилган метод ва маълумотлар тўплами сир тутилса-да, серверда ишлайдиган қисмни мутахассислар тўлиқ назорат қила олади. Бу эса хавфсизлик чораларини мустақил равишда амалга оширишга йўл очади.

Йирик ташкилотлар ҳар қандай моделни амалиётга жорий этишдан олдин уни хавфсизлик синовларидан ўтказиши, нохолислик (биас) ва нотўғри маълумот бериш (ҳаллусинатионс) каби жиҳатларини текшириши лозим. Шунингдек, моделларни ўз эҳтиёжларига мослаб қўшимча ўқитиш (пост-траининг) орқали уларнинг ишончлилигини янада ошириш мумкин.

Қизиғи шундаки, Арсее компанияси аслида хитойлик моделларга муқобил сифатида АҚШнинг маҳаллий маҳсулотларини таклиф қилади. Шундай бўлса-да, улар рақобатчиларни асоссиз айблашдан қочиб, технологик очиқлик тарафдори эканини кўрсатмоқда. Бу каби ёндашув жаҳон сунъий интеллект бозорида соғлом рақобатни ва инновацияларни рағбатлантиришга хизмат қилади.

Сунъий ИнтеллектАрсееАлибабаХавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft харажатларни камайтириш учун Copilot тизимига Хитойнинг Кими K3 моделини жорий этмоқдаMicrosoft харажатларни камайтириш учун Copilot тизимига Хитойнинг Кими K3 моделини жорий этмоқдаБугун, 21:25Субстакк матнларни сунъий интеллект ёзганини аниқлайдиган янги воситани ишга туширдиСубстакк матнларни сунъий интеллект ёзганини аниқлайдиган янги воситани ишга туширдиБугун, 21:24Google Техасда янги маълумотлар марказларини қуриш учун 1 миллиард доллар ажратадиGoogle Техасда янги маълумотлар марказларини қуриш учун 1 миллиард доллар ажратадиБугун, 20:58Apple'дан кутилмаган янгилик: iPhone'ни сотиб олиш шарт эмасApple'дан кутилмаган янгилик: iPhone'ни сотиб олиш шарт эмасБугун, 20:33Технология оламида катта сана: Афсонавий Зилог Z80 процессори 50 ёшга тўлдиТехнология оламида катта сана: Афсонавий Зилог Z80 процессори 50 ёшга тўлдиБугун, 20:25Хакерларга тўлов қилиш киберҳужумларни тўхтатмайди: Янги тадқиқот натижалариХакерларга тўлов қилиш киберҳужумларни тўхтатмайди: Янги тадқиқот натижалариБугун, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда