Google iPhone фойдаланувчиларини Android экотизимига ўтказишни осонлаштирмоқда

·0·Техно
Google iPhone фойдаланувчиларини Android экотизимига ўтказишни осонлаштирмоқда

Google корпорацияси iPhone фойдаланувчилари учун Android экотизимига ўтиш жараёнини тубдан соддалаштирувчи янги миграция тизимини тақдим этди. Android 15 операцион тизимига интеграция қилинган ушбу ечим Apple қурилмаларидан маълумотларни кўчиришда юзага келадиган кўплаб тўсиқларни олиб ташлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги технологиянинг асосий афзаллиги шундаки, эндиликда фойдаланувчилар iPhone'дан маълумотларни сиmsиз узатиш учун алоҳида иловаларни юклаб олишлари шарт эмас. Google ушбу онбоардинг (мослашув) жараёнини тизимнинг ўзига ўрнатиб, уни максимал даражада интуитив ва тезкор ҳолатга келтирган. Бу қадам смартфон бозоридаги икки йирик рақиб ўртасидаги ўтиш жараёнини анча юmsҳатиши кутилмоқда.

Маълумотлар кўлами ва янги имкониятлар

Янги миграция усули орқали нафақат стандарт маълумотлар, балки фойдаланувчи учун ўта муҳим бўлган махфий ахборотлар ҳам хавфсиз кўчирилади. Google маълумотларига кўра, тизим қуйидаги маълумот турларини қўллаб-қувватлайди:

  • Суратлар ва видеолар;
  • Контактлар, хабарлар ва календар қайдлари;
  • Google Аккоунт ва сақланган пароллар;
  • Wi-Fi тармоқлари маълумотлари;
  • эСИМ (электрон сим-карта) созламалари.
Айниқса, Wi-Fi пароллари ва эСИМнинг автоматик кўчирилиши янги қурилмани созлаш вақтини бир неча баробарга қисқартиради. Илгари бу жараёнлар қўлда бажарилиши ёки мураккаб учинчи томон дастурларини талаб қилар эди.

Ҳозирги вақтда ушбу янгиланиш Google Pixel сериясидаги танланган қурилмаларда ишга туширилди. Шунингдек, бугун расман тақдим этилган Samsung Galaxy З Flip8 ва З Fold8 флагманлари ҳам ушбу қулайликдан биринчилардан бўлиб фойдаланиш имкониятига эга бўлди.

Бозордаги рақобат ва фойдаланувчилар учун аҳамияти

Ўзбекистон смартфон бозорида ҳам iPhone ва Android қурилмалар ўртасидаги рақобат доимо юқори бўлиб келган. Кўп ҳолларда фойдаланувчилар ўзларининг йиллар давомида тўпланган маълумотларини йўқотиб қўйишдан қўрқиб, янги платформага ўтишга иккиланишади. Google томонидан тақдим этилган ушбу ечим айнан мана шу психологик ва техник тўсиқни бартараф этишга қаратилган.

Келгусида Google ушбу миграция функциясини бошқа Android ишлаб чиқарувчилари (Xiaomi, Honor, виво ва бошқалар) учун ҳам очиқ қилиши кутилмоқда. Бу эса глобал миқёсда смартфон экотизимлари ўртасидаги фойдаланувчилар оқимини янада жадаллаштиради.

GoogleAndroidiPhoneСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI сунъий интеллект инфратузилмаси учун 750 миллиард доллар сарфлайдиOpenAI сунъий интеллект инфратузилмаси учун 750 миллиард доллар сарфлайдиБугун, 21:57Xiaomi, Redmi ва Поко смартфонлари учун HyperOS июль янгиланиши эълон қилиндиXiaomi, Redmi ва Поко смартфонлари учун HyperOS июль янгиланиши эълон қилиндиБугун, 21:56Microsoft харажатларни камайтириш учун Copilot тизимига Хитойнинг Кими K3 моделини жорий этмоқдаMicrosoft харажатларни камайтириш учун Copilot тизимига Хитойнинг Кими K3 моделини жорий этмоқдаБугун, 21:25Субстакк матнларни сунъий интеллект ёзганини аниқлайдиган янги воситани ишга туширдиСубстакк матнларни сунъий интеллект ёзганини аниқлайдиган янги воситани ишга туширдиБугун, 21:24Арсее: Хитойнинг очиқ сунъий интеллект моделлари хавфсизликка таҳдид солмайдиАрсее: Хитойнинг очиқ сунъий интеллект моделлари хавфсизликка таҳдид солмайдиБугун, 21:23Google Техасда янги маълумотлар марказларини қуриш учун 1 миллиард доллар ажратадиGoogle Техасда янги маълумотлар марказларини қуриш учун 1 миллиард доллар ажратадиБугун, 20:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда