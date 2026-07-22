Google iPhone фойдаланувчиларини Android экотизимига ўтказишни осонлаштирмоқда
Google корпорацияси iPhone фойдаланувчилари учун Android экотизимига ўтиш жараёнини тубдан соддалаштирувчи янги миграция тизимини тақдим этди. Android 15 операцион тизимига интеграция қилинган ушбу ечим Apple қурилмаларидан маълумотларни кўчиришда юзага келадиган кўплаб тўсиқларни олиб ташлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги технологиянинг асосий афзаллиги шундаки, эндиликда фойдаланувчилар iPhone'дан маълумотларни сиmsиз узатиш учун алоҳида иловаларни юклаб олишлари шарт эмас. Google ушбу онбоардинг (мослашув) жараёнини тизимнинг ўзига ўрнатиб, уни максимал даражада интуитив ва тезкор ҳолатга келтирган. Бу қадам смартфон бозоридаги икки йирик рақиб ўртасидаги ўтиш жараёнини анча юmsҳатиши кутилмоқда.
Маълумотлар кўлами ва янги имкониятларЯнги миграция усули орқали нафақат стандарт маълумотлар, балки фойдаланувчи учун ўта муҳим бўлган махфий ахборотлар ҳам хавфсиз кўчирилади. Google маълумотларига кўра, тизим қуйидаги маълумот турларини қўллаб-қувватлайди:
- Суратлар ва видеолар;
- Контактлар, хабарлар ва календар қайдлари;
- Google Аккоунт ва сақланган пароллар;
- Wi-Fi тармоқлари маълумотлари;
- эСИМ (электрон сим-карта) созламалари.
Ҳозирги вақтда ушбу янгиланиш Google Pixel сериясидаги танланган қурилмаларда ишга туширилди. Шунингдек, бугун расман тақдим этилган Samsung Galaxy З Flip8 ва З Fold8 флагманлари ҳам ушбу қулайликдан биринчилардан бўлиб фойдаланиш имкониятига эга бўлди.
Бозордаги рақобат ва фойдаланувчилар учун аҳамиятиЎзбекистон смартфон бозорида ҳам iPhone ва Android қурилмалар ўртасидаги рақобат доимо юқори бўлиб келган. Кўп ҳолларда фойдаланувчилар ўзларининг йиллар давомида тўпланган маълумотларини йўқотиб қўйишдан қўрқиб, янги платформага ўтишга иккиланишади. Google томонидан тақдим этилган ушбу ечим айнан мана шу психологик ва техник тўсиқни бартараф этишга қаратилган.
Келгусида Google ушбу миграция функциясини бошқа Android ишлаб чиқарувчилари (Xiaomi, Honor, виво ва бошқалар) учун ҳам очиқ қилиши кутилмоқда. Бу эса глобал миқёсда смартфон экотизимлари ўртасидаги фойдаланувчилар оқимини янада жадаллаштиради.
…