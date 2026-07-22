Microsoft харажатларни камайтириш учун Copilot тизимига Хитойнинг Кими K3 моделини жорий этмоқда

·0·Техно
Microsoft харажатларни камайтириш учун Copilot тизимига Хитойнинг Кими K3 моделини жорий этмоқда

АҚШ ва Хитой ўртасидаги технологик қарама-қаршиликлар кучайиб бораётган бир пайтда, Microsoft корпорацияси ўзининг сунъий интеллект хизматлари таннархини пасайтириш мақсадида кутилмаган қадам ташламоқда. Компания Copilot сервисларининг бир қисмини OpenAI ва Anthropic моделларидан воз кечиб, Хитойнинг Мооншот лабораторияси томонидан ишлаб чиқилган Кими K3 очиқ моделига ўтказиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Те Информатион нашри хабарига кўра, Microsoft ушбу ўзгариш орқали ҳисоблаш қувватлари учун сарфланадиган маблағларни қарийб 600 миллион долларгача тежаб қолишни режалаштирган. Ҳозирда мутахассислар Кими K3 моделини Azure булутли платформаси орқали ишга тушириш устида фаол иш олиб бормоқда. Бу қадам Copilot Коворк хизматининг истеъмол қилинган токенлар учун ҳақ тўлаш тизимига ўтаётгани билан бевосита боғлиқ.

Тежамкорлик ва техник имкониятлар

Microsoft учун арзонроқ моделларга ўтиш нафақат молиявий фойда, балки хизматлар барқарорлигини таъминлаш воситаси ҳамдир. Кими K3 модели 2,8 триллион параметрга эга бўлиб, у турли турдаги маълумотлар билан ишлаш ва 1 миллионга яқин токен ҳажмидаги контекст ойнасини қўллаб-қувватлаш имкониятига эга. Унинг ўзига хос архитектураси график процессорлар ўртасида юкламани самарали тақсимлаш имконини беради, бу эса маълумотлар марказларида хотира ресурсларига бўлган талабни камайтиради.

Қизиғи шундаки, Кими K3 бозордаги энг арзон модел ҳисобланмайди. Intelligence Индех тестларига кўра, битта топшириқни бажариш нархи ўртача 0,94 долларни ташкил этади. Бироқ, унинг архитектурасидаги оптималлаштиришлар йирик маълумотлар марказлари миқёсида фойдаланилганда уни рақобатбардош қилади. Microsoft аввалроқ DeepSeek V4 каби бошқа Хитой моделларини ҳам кўриб чиққан эди, бу эса компаниянинг диверсификация стратегиясидан далолат беради.

Сиёсий тўсиқлар ва хавфсизлик масалалари

Ушбу ҳамкорлик АҚШ маъмуриятининг Хитой технологияларига нисбатан чекловларни кучайтириш ниятлари фонида амалга оширилмоқда. Доналд Трамп маъмурияти Хитойда ишлаб чиқилган очиқ кодли сунъий интеллект моделларидан фойдаланишни чеклаш чораларини кўриб чиқмоқда. Шунингдек, АҚШ Савдо вазирлиги бир қатор Хитой лабораторияларини "қора рўйхат"га киритиш эҳтимолини ўрганмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий дастурчилар учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли. Microsoft хизматлари таннархининг пасайиши келажакда сунъий интеллектга асосланган маҳсулотларнинг янада ҳамёнбоп бўлишига олиб келиши мумкин. Бироқ, геосиёсий вазият туфайли юзага келадиган чекловлар глобал технологик экотизимнинг бўлинишига сабаб бўлиши хавфи ҳам мавжуд.

Хулоса қилиб айтганда, Microsoft ва Мооншот ўртасидаги эҳтимолий ҳамкорлик технологик гигантларнинг иқтисодий самарадорлик ва миллий хавфсизлик талаблари ўртасида мувозанат излаётганига ёрқин мисолдир. Агар лойиҳа муваффақиятли амалга ошса, бу сунъий интеллект бозорида Хитой ишланмаларининг нуфузи янада ошишига хизмат қилади.

MicrosoftCopilotСунъий ИнтеллектКими K3Azure
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Субстакк матнларни сунъий интеллект ёзганини аниқлайдиган янги воситани ишга туширдиСубстакк матнларни сунъий интеллект ёзганини аниқлайдиган янги воситани ишга туширдиБугун, 21:24Арсее: Хитойнинг очиқ сунъий интеллект моделлари хавфсизликка таҳдид солмайдиАрсее: Хитойнинг очиқ сунъий интеллект моделлари хавфсизликка таҳдид солмайдиБугун, 21:23Google Техасда янги маълумотлар марказларини қуриш учун 1 миллиард доллар ажратадиGoogle Техасда янги маълумотлар марказларини қуриш учун 1 миллиард доллар ажратадиБугун, 20:58Apple'дан кутилмаган янгилик: iPhone'ни сотиб олиш шарт эмасApple'дан кутилмаган янгилик: iPhone'ни сотиб олиш шарт эмасБугун, 20:33Технология оламида катта сана: Афсонавий Зилог Z80 процессори 50 ёшга тўлдиТехнология оламида катта сана: Афсонавий Зилог Z80 процессори 50 ёшга тўлдиБугун, 20:25Хакерларга тўлов қилиш киберҳужумларни тўхтатмайди: Янги тадқиқот натижалариХакерларга тўлов қилиш киберҳужумларни тўхтатмайди: Янги тадқиқот натижалариБугун, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда