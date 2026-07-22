Microsoft харажатларни камайтириш учун Copilot тизимига Хитойнинг Кими K3 моделини жорий этмоқда
АҚШ ва Хитой ўртасидаги технологик қарама-қаршиликлар кучайиб бораётган бир пайтда, Microsoft корпорацияси ўзининг сунъий интеллект хизматлари таннархини пасайтириш мақсадида кутилмаган қадам ташламоқда. Компания Copilot сервисларининг бир қисмини OpenAI ва Anthropic моделларидан воз кечиб, Хитойнинг Мооншот лабораторияси томонидан ишлаб чиқилган Кими K3 очиқ моделига ўтказиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Те Информатион нашри хабарига кўра, Microsoft ушбу ўзгариш орқали ҳисоблаш қувватлари учун сарфланадиган маблағларни қарийб 600 миллион долларгача тежаб қолишни режалаштирган. Ҳозирда мутахассислар Кими K3 моделини Azure булутли платформаси орқали ишга тушириш устида фаол иш олиб бормоқда. Бу қадам Copilot Коворк хизматининг истеъмол қилинган токенлар учун ҳақ тўлаш тизимига ўтаётгани билан бевосита боғлиқ.
Тежамкорлик ва техник имкониятларMicrosoft учун арзонроқ моделларга ўтиш нафақат молиявий фойда, балки хизматлар барқарорлигини таъминлаш воситаси ҳамдир. Кими K3 модели 2,8 триллион параметрга эга бўлиб, у турли турдаги маълумотлар билан ишлаш ва 1 миллионга яқин токен ҳажмидаги контекст ойнасини қўллаб-қувватлаш имкониятига эга. Унинг ўзига хос архитектураси график процессорлар ўртасида юкламани самарали тақсимлаш имконини беради, бу эса маълумотлар марказларида хотира ресурсларига бўлган талабни камайтиради.
Қизиғи шундаки, Кими K3 бозордаги энг арзон модел ҳисобланмайди. Intelligence Индех тестларига кўра, битта топшириқни бажариш нархи ўртача 0,94 долларни ташкил этади. Бироқ, унинг архитектурасидаги оптималлаштиришлар йирик маълумотлар марказлари миқёсида фойдаланилганда уни рақобатбардош қилади. Microsoft аввалроқ DeepSeek V4 каби бошқа Хитой моделларини ҳам кўриб чиққан эди, бу эса компаниянинг диверсификация стратегиясидан далолат беради.
Сиёсий тўсиқлар ва хавфсизлик масалалариУшбу ҳамкорлик АҚШ маъмуриятининг Хитой технологияларига нисбатан чекловларни кучайтириш ниятлари фонида амалга оширилмоқда. Доналд Трамп маъмурияти Хитойда ишлаб чиқилган очиқ кодли сунъий интеллект моделларидан фойдаланишни чеклаш чораларини кўриб чиқмоқда. Шунингдек, АҚШ Савдо вазирлиги бир қатор Хитой лабораторияларини "қора рўйхат"га киритиш эҳтимолини ўрганмоқда.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий дастурчилар учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли. Microsoft хизматлари таннархининг пасайиши келажакда сунъий интеллектга асосланган маҳсулотларнинг янада ҳамёнбоп бўлишига олиб келиши мумкин. Бироқ, геосиёсий вазият туфайли юзага келадиган чекловлар глобал технологик экотизимнинг бўлинишига сабаб бўлиши хавфи ҳам мавжуд.
Хулоса қилиб айтганда, Microsoft ва Мооншот ўртасидаги эҳтимолий ҳамкорлик технологик гигантларнинг иқтисодий самарадорлик ва миллий хавфсизлик талаблари ўртасида мувозанат излаётганига ёрқин мисолдир. Агар лойиҳа муваффақиятли амалга ошса, бу сунъий интеллект бозорида Хитой ишланмаларининг нуфузи янада ошишига хизмат қилади.
…