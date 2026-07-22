Xiaomi, Redmi ва Поко смартфонлари учун HyperOS июль янгиланиши эълон қилинди
Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг экотизимидаги қатор қурилмалар учун июль ойи хавфсизлик янгиланишларини тарқатишни бошлади. Ушбу янгиланиш нафақат бренднинг флагман моделлари, балки Redmi ва Поко туркумидаги ўрта ва ҳамёнбоп сегмент вакилларини ҳам қамраб олган бўлиб, фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотлари ҳимоясини кучайтиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, компания жами 58 та смартфон ва планшет учун Android операцион тизимининг 2026-йил 1-июль ҳолатидаги хавфсизлик патчини тақдим этди. Мазкур янгиланишлар ҳам янги HyperOS 3 интерфейсида ишловчи, ҳам ҳозирча HyperOS 2 талқинида қолаётган қурилмалар учун бирдек амал қилади. Бу Xiaomi'нинг дастурий таъминотни қўллаб-қувватлаш борасидаги қамрови кенгайиб бораётганидан далолат беради.
Флагманлар ва оммабоп моделлар диққат марказидаЯнгиланиш жараёнида Xiaomi 14 Ultra модели энг кенг қамровга эга бўлди. Мазкур флагман учун дастурий таъминот аллақачон глобал бозор, Европа, Ҳиндистон, Туркия ва Тайван каби ҳудудларда юклаб олиш учун тайёр ҳолатга келтирилган. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар орасида ҳам машҳур бўлган ушбу модел хавфсизлик тизимининг энг сўнгги талқинлари билан таъминланмоқда.
Қизиқарли ҳолат Xiaomi 13T моделида кузатилмоқда. Европа бозоридаги қурилмалар ҳали ҳам HyperOS 2 тизимида ишлаётган бўлса, Индонезия каби минтақаларда ушбу смартфон фойдаланувчилари HyperOS 3 талқинига ўтиб бўлишган. Бу янгиланишларнинг ҳудудий хусусиятларга кўра босқичма-босқич амалга оширилишини яна бир бор тасдиқлайди.
Поко ва Redmi туркумидаги ўзгаришларПоко бренди остидаги қурилмалар орасида Поко X7 етакчилик қилмоқда. Янги прошивка Хитой, Ҳиндистон, Индонезия ва глобал бозорда фаол тарқатилмоқда. Шу билан бирга, ҳамёнбоп сегментга мансуб қуйидаги моделлар ҳам янгиланишлар рўйхатидан жой олган:
- Redmi 13C 5G ва Redmi 13R;
- Redmi 15C 4G;
- Поко брендининг турли минтақавий моделлари.
Мутахассисларнинг огоҳлантиришича, янгиланишлар босқичма-босқич чиқарилади. Агар сизнинг смартфонингиз юқоридаги рўйхатда бўлса-ю, лекин ҳали билдиришнома келмаган бўлса, бу хавотирга ўрин йўқлигини билдиради. Янгиланишнинг етиб келиш муддати қурилманинг сотилган ҳудуди ва прошивка версиясига боғлиқ. Фойдаланувчиларга созламалар менюси орқали янгиланишларни қўлда текшириб туриш тавсия этилади.
…