Xiaomi, Redmi ва Поко смартфонлари учун HyperOS июль янгиланиши эълон қилинди

·34·Техно
Xiaomi, Redmi ва Поко смартфонлари учун HyperOS июль янгиланиши эълон қилинди

Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг экотизимидаги қатор қурилмалар учун июль ойи хавфсизлик янгиланишларини тарқатишни бошлади. Ушбу янгиланиш нафақат бренднинг флагман моделлари, балки Redmi ва Поко туркумидаги ўрта ва ҳамёнбоп сегмент вакилларини ҳам қамраб олган бўлиб, фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотлари ҳимоясини кучайтиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, компания жами 58 та смартфон ва планшет учун Android операцион тизимининг 2026-йил 1-июль ҳолатидаги хавфсизлик патчини тақдим этди. Мазкур янгиланишлар ҳам янги HyperOS 3 интерфейсида ишловчи, ҳам ҳозирча HyperOS 2 талқинида қолаётган қурилмалар учун бирдек амал қилади. Бу Xiaomi'нинг дастурий таъминотни қўллаб-қувватлаш борасидаги қамрови кенгайиб бораётганидан далолат беради.

Флагманлар ва оммабоп моделлар диққат марказида

Янгиланиш жараёнида Xiaomi 14 Ultra модели энг кенг қамровга эга бўлди. Мазкур флагман учун дастурий таъминот аллақачон глобал бозор, Европа, Ҳиндистон, Туркия ва Тайван каби ҳудудларда юклаб олиш учун тайёр ҳолатга келтирилган. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар орасида ҳам машҳур бўлган ушбу модел хавфсизлик тизимининг энг сўнгги талқинлари билан таъминланмоқда.

Қизиқарли ҳолат Xiaomi 13T моделида кузатилмоқда. Европа бозоридаги қурилмалар ҳали ҳам HyperOS 2 тизимида ишлаётган бўлса, Индонезия каби минтақаларда ушбу смартфон фойдаланувчилари HyperOS 3 талқинига ўтиб бўлишган. Бу янгиланишларнинг ҳудудий хусусиятларга кўра босқичма-босқич амалга оширилишини яна бир бор тасдиқлайди.

Поко ва Redmi туркумидаги ўзгаришлар

Поко бренди остидаги қурилмалар орасида Поко X7 етакчилик қилмоқда. Янги прошивка Хитой, Ҳиндистон, Индонезия ва глобал бозорда фаол тарқатилмоқда. Шу билан бирга, ҳамёнбоп сегментга мансуб қуйидаги моделлар ҳам янгиланишлар рўйхатидан жой олган:

  • Redmi 13C 5G ва Redmi 13R;
  • Redmi 15C 4G;
  • Поко брендининг турли минтақавий моделлари.
Таъкидлаш жоизки, Redmi 13C 5G ва Redmi 15C 4G каби нисбатан арзонроқ моделлар ҳозирча HyperOS 2 базасида янгиланмоқда. Бу ушбу қурилмаларнинг техник имкониятлари ва дастурий мослашув жараёни билан боғлиқ. Шунга қарамай, хавфсизлик патчларининг ўз вақтида тақдим этилиши фойдаланувчилар учун муҳим аҳамиятга эга.

Мутахассисларнинг огоҳлантиришича, янгиланишлар босқичма-босқич чиқарилади. Агар сизнинг смартфонингиз юқоридаги рўйхатда бўлса-ю, лекин ҳали билдиришнома келмаган бўлса, бу хавотирга ўрин йўқлигини билдиради. Янгиланишнинг етиб келиш муддати қурилманинг сотилган ҳудуди ва прошивка версиясига боғлиқ. Фойдаланувчиларга созламалар менюси орқали янгиланишларни қўлда текшириб туриш тавсия этилади.

XiaomiHyperOSСмартфонТехнологияRedmi
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google iPhone фойдаланувчиларини Android экотизимига ўтказишни осонлаштирмоқдаGoogle iPhone фойдаланувчиларини Android экотизимига ўтказишни осонлаштирмоқдаБугун, 22:30Tesla автомобилларида Grok инқилоби: Сунъий интеллект энди машинани бошқара оладиTesla автомобилларида Grok инқилоби: Сунъий интеллект энди машинани бошқара оладиБугун, 22:26OpenAI сунъий интеллект инфратузилмаси учун 750 миллиард доллар сарфлайдиOpenAI сунъий интеллект инфратузилмаси учун 750 миллиард доллар сарфлайдиБугун, 21:57Microsoft харажатларни камайтириш учун Copilot тизимига Хитойнинг Кими K3 моделини жорий этмоқдаMicrosoft харажатларни камайтириш учун Copilot тизимига Хитойнинг Кими K3 моделини жорий этмоқдаБугун, 21:25Субстакк матнларни сунъий интеллект ёзганини аниқлайдиган янги воситани ишга туширдиСубстакк матнларни сунъий интеллект ёзганини аниқлайдиган янги воситани ишга туширдиБугун, 21:24Арсее: Хитойнинг очиқ сунъий интеллект моделлари хавфсизликка таҳдид солмайдиАрсее: Хитойнинг очиқ сунъий интеллект моделлари хавфсизликка таҳдид солмайдиБугун, 21:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда