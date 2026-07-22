OpenAI сунъий интеллект инфратузилмаси учун 750 миллиард доллар сарфлайди
Сунъий интеллект оламининг етакчиси ҳисобланган OpenAI компанияси ўзининг технологик қувватларини кенгайтириш йўлида улкан стратегик режаларини эълон қилди. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, компания 2030-йилга қадар инфратузилмани ривожлантириш учун жами 750 миллиард доллар маблағ сарфлашни мақсад қилган. Бу кўрсаткич жорий йил бошида тахмин қилинган миқдордан қарийб 25 фоизга кўпдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу улкан инвестиция дастурининг илк йирик лойиҳаси АҚШнинг Жоржия штатида амалга оширилади. "Прожект Камеллиа" деб номланган ушбу маълумотлар маркази (дата-сентер) шаҳарчаси Саванна шимоли-ғарбидаги 1400 акр майдонни эгаллайди. Лойиҳанинг умумий қиймати 20 миллиард долларга баҳоланмоқда ва у минтақадаги энг йирик технологик объектлардан бирига айланиши кутилмоқда.
Энергия истеъмоли ва экологик масалаларЯнги мажмуа ишга тушгач, Георгиа Повер коммунал хизмати орқали камида 3,2 гигаватт электр энергиясини истеъмол қилади. Таққослаш учун, бу қувват миллионлаб хонадонларни энергия билан таъминлашга етади. OpenAI инфратузилма ва электр хизматлари учун барча харажатларни тўлиқ қоплаш мажбуриятини олган. Шунингдек, тармоқда юклама ортган вақтларда компания ўз истеъмолини 1 гигаваттгача камайтиришга рози бўлган.
Бироқ, бу каби улкан лойиҳалар атроф-муҳитга таъсир масаласини ҳам кун тартибига чиқармоқда. TechCrunch нашри маълумотига кўра, Георгиа Повер компанияси қўшимча қувватнинг катта қисмини табиий газ ёқиш орқали олишни режалаштирган. Бу эса атмосферага чиқариладиган зарарли газлар миқдори ортишига сабаб бўлиши мумкин. Лойиҳанинг қолган қисми қуёш панеллари ва йирик аккумулятор тизимлари ҳисобига қопланиши айтилмоқда.
Стратежи ўзгаришлар ва кадрлар сиёсатиOpenAI инфратузилма пойгасида ғолиб чиқиш учун тажрибали мутахассисларни ҳам жалб қилмоқда. Хусусан, яқинда Бретт Маё компаниянинг маълумотлар марказлари қурилиши бўлимига раҳбар этиб тайинланди. У аввалроқ Илон Маскнинг xAI компаниясида ишлаган ва Мемфисдаги машҳур Колоссус суперкомпьютер марказини рекорд даражадаги қисқа муддатда барпо этишга бош-қош бўлган эди.
Экспертларнинг фикрича, OpenAI томонидан харажатларнинг кескин оширилиши Microsoft билан ҳамкорликдаги "Старгате" лойиҳасининг секинлашгани билан боғлиқ бўлиши мумкин. Эндиликда компания ўзининг мустақил ҳисоблаш қувватларига эга бўлишга кўпроқ урғу бермоқда. Бу каби қадамлар ChatGPT ва бошқа илғор AI моделларининг келажакдаги имкониятларини белгилаб беради.
Ўзбекистон ва Марказий Осиё минтақаси учун ҳам ушбу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Глобал технологик гигантларнинг инфратузилма учун сарфлаётган маблағлари сунъий интеллект хизматларининг нархи ва уларнинг бутун дунё бўйлаб, жумладан, бизнинг минтақамизда ҳам қанчалик тез оммалашишига бевосита таъсир кўрсатади.
…