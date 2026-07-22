OpenAI сунъий интеллект инфратузилмаси учун 750 миллиард доллар сарфлайди

·26·Техно
OpenAI сунъий интеллект инфратузилмаси учун 750 миллиард доллар сарфлайди

Сунъий интеллект оламининг етакчиси ҳисобланган OpenAI компанияси ўзининг технологик қувватларини кенгайтириш йўлида улкан стратегик режаларини эълон қилди. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, компания 2030-йилга қадар инфратузилмани ривожлантириш учун жами 750 миллиард доллар маблағ сарфлашни мақсад қилган. Бу кўрсаткич жорий йил бошида тахмин қилинган миқдордан қарийб 25 фоизга кўпдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу улкан инвестиция дастурининг илк йирик лойиҳаси АҚШнинг Жоржия штатида амалга оширилади. "Прожект Камеллиа" деб номланган ушбу маълумотлар маркази (дата-сентер) шаҳарчаси Саванна шимоли-ғарбидаги 1400 акр майдонни эгаллайди. Лойиҳанинг умумий қиймати 20 миллиард долларга баҳоланмоқда ва у минтақадаги энг йирик технологик объектлардан бирига айланиши кутилмоқда.

Энергия истеъмоли ва экологик масалалар

Янги мажмуа ишга тушгач, Георгиа Повер коммунал хизмати орқали камида 3,2 гигаватт электр энергиясини истеъмол қилади. Таққослаш учун, бу қувват миллионлаб хонадонларни энергия билан таъминлашга етади. OpenAI инфратузилма ва электр хизматлари учун барча харажатларни тўлиқ қоплаш мажбуриятини олган. Шунингдек, тармоқда юклама ортган вақтларда компания ўз истеъмолини 1 гигаваттгача камайтиришга рози бўлган.

Бироқ, бу каби улкан лойиҳалар атроф-муҳитга таъсир масаласини ҳам кун тартибига чиқармоқда. TechCrunch нашри маълумотига кўра, Георгиа Повер компанияси қўшимча қувватнинг катта қисмини табиий газ ёқиш орқали олишни режалаштирган. Бу эса атмосферага чиқариладиган зарарли газлар миқдори ортишига сабаб бўлиши мумкин. Лойиҳанинг қолган қисми қуёш панеллари ва йирик аккумулятор тизимлари ҳисобига қопланиши айтилмоқда.

Стратежи ўзгаришлар ва кадрлар сиёсати

OpenAI инфратузилма пойгасида ғолиб чиқиш учун тажрибали мутахассисларни ҳам жалб қилмоқда. Хусусан, яқинда Бретт Маё компаниянинг маълумотлар марказлари қурилиши бўлимига раҳбар этиб тайинланди. У аввалроқ Илон Маскнинг xAI компаниясида ишлаган ва Мемфисдаги машҳур Колоссус суперкомпьютер марказини рекорд даражадаги қисқа муддатда барпо этишга бош-қош бўлган эди.

Экспертларнинг фикрича, OpenAI томонидан харажатларнинг кескин оширилиши Microsoft билан ҳамкорликдаги "Старгате" лойиҳасининг секинлашгани билан боғлиқ бўлиши мумкин. Эндиликда компания ўзининг мустақил ҳисоблаш қувватларига эга бўлишга кўпроқ урғу бермоқда. Бу каби қадамлар ChatGPT ва бошқа илғор AI моделларининг келажакдаги имкониятларини белгилаб беради.

Ўзбекистон ва Марказий Осиё минтақаси учун ҳам ушбу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Глобал технологик гигантларнинг инфратузилма учун сарфлаётган маблағлари сунъий интеллект хизматларининг нархи ва уларнинг бутун дунё бўйлаб, жумладан, бизнинг минтақамизда ҳам қанчалик тез оммалашишига бевосита таъсир кўрсатади.

OpenAIChatGPTСунъий ИнтеллектТехнологияИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google iPhone фойдаланувчиларини Android экотизимига ўтказишни осонлаштирмоқдаGoogle iPhone фойдаланувчиларини Android экотизимига ўтказишни осонлаштирмоқдаБугун, 22:30Tesla автомобилларида Grok инқилоби: Сунъий интеллект энди машинани бошқара оладиTesla автомобилларида Grok инқилоби: Сунъий интеллект энди машинани бошқара оладиБугун, 22:26Xiaomi, Redmi ва Поко смартфонлари учун HyperOS июль янгиланиши эълон қилиндиXiaomi, Redmi ва Поко смартфонлари учун HyperOS июль янгиланиши эълон қилиндиБугун, 21:56Microsoft харажатларни камайтириш учун Copilot тизимига Хитойнинг Кими K3 моделини жорий этмоқдаMicrosoft харажатларни камайтириш учун Copilot тизимига Хитойнинг Кими K3 моделини жорий этмоқдаБугун, 21:25Субстакк матнларни сунъий интеллект ёзганини аниқлайдиган янги воситани ишга туширдиСубстакк матнларни сунъий интеллект ёзганини аниқлайдиган янги воситани ишга туширдиБугун, 21:24Арсее: Хитойнинг очиқ сунъий интеллект моделлари хавфсизликка таҳдид солмайдиАрсее: Хитойнинг очиқ сунъий интеллект моделлари хавфсизликка таҳдид солмайдиБугун, 21:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда