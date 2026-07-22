Субстакк матнларни сунъий интеллект ёзганини аниқлайдиган янги воситани ишга туширди
Мустақил журналистика ва муаллифлик блоглари учун дунёдаги энг йирик платформалардан бири бўлган Субстакк ўз фойдаланувчилари учун кутилмаган янгиликни тақдим этди. Эндиликда ўқувчилар ўзлари кузатиб борадиган муаллифларнинг мақолалари инсон томонидан ёзилганми ёки ChatGPT каби сунъий интеллект (AI) маҳсулими эканини аниқлаш имкониятига эга бўладилар. Мазкур қадам платформадаги контент сифатини сақлаб қолиш ва ўқувчилар ишончини оширишга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Субстакк ушбу янгиликни Панграм дастурий таъминоти билан интеграция қилиш орқали амалга оширди. TechCrunch нашри хабарига кўра, янги восита платформадаги постлар, шарҳлар ва жавобларни сканерлаб, матннинг неча фоизи инсон томонидан, қанча қисми эса сунъий интеллект ёрдамида яратилганини тахминий кўрсатиб беради. Бу функция 100 тадан ортиқ белгидан иборат бўлган ҳар қандай матн учун амал қилади.
Шаффофлик ва муаллифлик масъулиятиҚисқа муддатли истиқболда бу янгилик Субстакк бизнесига бироз салбий таъсир кўрсатиши мумкин, чунки у кўплаб машҳур бюллетенларнинг аслида роботлар томонидан ёзилаётганини фош қилиб қўяди. Бироқ узоқ муддатда бу чора платформани "AI слоп" (сунъий интеллект томонидан яратилган сифатсиз контент)дан тозалашга ва ўқувчиларда ўзлари ўқиётган маълумотга нисбатан ишончни шакллантиришга хизмат қилади.
Субстакк бош директори Чрис Бест ушбу технологиядан фойдаланишни ижобий баҳолади. Унинг сўзларига кўра, дастурий таъминот барча техник ишларни бажариши мумкин, аммо ўқишга арзийдиган ғоя ва ҳис-туйғуни фақат инсон бера олади. "Мен ёзувчиларга Субстаккни таклиф қилганимда, биз сиз учун энг қийин қисмдан ташқари ҳамма нарсани қиламиз, деб айтардим. Ўша қийин қисм — бу инсоннинг фикри ва ғоясидир", — дея таъкидлади Бест.
Тақиқ эмас, балки маълумот беришШуни таъкидлаш керакки, Субстакк сунъий интеллектдан фойдаланишни тақиқламоқчи эмас. Аксинча, компания муаллифларга ўз матнларига махсус "AI Ауторъс ноте" (Муаллифнинг AI ҳақидаги эслатмаси) қўшиш имкониятини беради. Бу орқали ижодкорлар ўз иш жараёнида технологиялардан қандай фойдаланганликларини очиқ тушунтиришлари мумкин бўлади. Нашриётчилар ўз қораламаларини чоп этишдан олдин Панграм орқали текширишлари ва хатоликларни бартараф этишлари ҳам мумкин.
Ушбу тенденция бугунги кунда глобал технология оламида кенг тарқалмоқда. Масалан, ижтимоий тармоқларда AI ёрдамида яратилган сурат ва видеолар белгилаб қўйилмоқда, мусиқа стриминг хизматлари эса нейротармоқлар яратган трекларга нисбатан чекловлар ўрнатмоқда. Субстакк ҳам ушбу оқимга қўшилиб, матнли контент соҳасида ҳақиқийликни биринчи ўринга қўймоқда.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва муаллифлар учун ҳам бу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Маҳаллий контент яратувчилар орасида ҳам сунъий интеллект воситаларидан фойдаланиш оммалашиб бораётган бир пайтда, бундай шаффофлик воситалари сифатли ва оригинал ўзбек тили контентини ажратиб олишга ёрдам беради.
…