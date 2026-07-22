Субстакк матнларни сунъий интеллект ёзганини аниқлайдиган янги воситани ишга туширди

·0·Техно
Субстакк матнларни сунъий интеллект ёзганини аниқлайдиган янги воситани ишга туширди

Мустақил журналистика ва муаллифлик блоглари учун дунёдаги энг йирик платформалардан бири бўлган Субстакк ўз фойдаланувчилари учун кутилмаган янгиликни тақдим этди. Эндиликда ўқувчилар ўзлари кузатиб борадиган муаллифларнинг мақолалари инсон томонидан ёзилганми ёки ChatGPT каби сунъий интеллект (AI) маҳсулими эканини аниқлаш имкониятига эга бўладилар. Мазкур қадам платформадаги контент сифатини сақлаб қолиш ва ўқувчилар ишончини оширишга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Субстакк ушбу янгиликни Панграм дастурий таъминоти билан интеграция қилиш орқали амалга оширди. TechCrunch нашри хабарига кўра, янги восита платформадаги постлар, шарҳлар ва жавобларни сканерлаб, матннинг неча фоизи инсон томонидан, қанча қисми эса сунъий интеллект ёрдамида яратилганини тахминий кўрсатиб беради. Бу функция 100 тадан ортиқ белгидан иборат бўлган ҳар қандай матн учун амал қилади.

Шаффофлик ва муаллифлик масъулияти

Қисқа муддатли истиқболда бу янгилик Субстакк бизнесига бироз салбий таъсир кўрсатиши мумкин, чунки у кўплаб машҳур бюллетенларнинг аслида роботлар томонидан ёзилаётганини фош қилиб қўяди. Бироқ узоқ муддатда бу чора платформани "AI слоп" (сунъий интеллект томонидан яратилган сифатсиз контент)дан тозалашга ва ўқувчиларда ўзлари ўқиётган маълумотга нисбатан ишончни шакллантиришга хизмат қилади.

Субстакк бош директори Чрис Бест ушбу технологиядан фойдаланишни ижобий баҳолади. Унинг сўзларига кўра, дастурий таъминот барча техник ишларни бажариши мумкин, аммо ўқишга арзийдиган ғоя ва ҳис-туйғуни фақат инсон бера олади. "Мен ёзувчиларга Субстаккни таклиф қилганимда, биз сиз учун энг қийин қисмдан ташқари ҳамма нарсани қиламиз, деб айтардим. Ўша қийин қисм — бу инсоннинг фикри ва ғоясидир", — дея таъкидлади Бест.

Тақиқ эмас, балки маълумот бериш

Шуни таъкидлаш керакки, Субстакк сунъий интеллектдан фойдаланишни тақиқламоқчи эмас. Аксинча, компания муаллифларга ўз матнларига махсус "AI Ауторъс ноте" (Муаллифнинг AI ҳақидаги эслатмаси) қўшиш имкониятини беради. Бу орқали ижодкорлар ўз иш жараёнида технологиялардан қандай фойдаланганликларини очиқ тушунтиришлари мумкин бўлади. Нашриётчилар ўз қораламаларини чоп этишдан олдин Панграм орқали текширишлари ва хатоликларни бартараф этишлари ҳам мумкин.

Ушбу тенденция бугунги кунда глобал технология оламида кенг тарқалмоқда. Масалан, ижтимоий тармоқларда AI ёрдамида яратилган сурат ва видеолар белгилаб қўйилмоқда, мусиқа стриминг хизматлари эса нейротармоқлар яратган трекларга нисбатан чекловлар ўрнатмоқда. Субстакк ҳам ушбу оқимга қўшилиб, матнли контент соҳасида ҳақиқийликни биринчи ўринга қўймоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва муаллифлар учун ҳам бу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Маҳаллий контент яратувчилар орасида ҳам сунъий интеллект воситаларидан фойдаланиш оммалашиб бораётган бир пайтда, бундай шаффофлик воситалари сифатли ва оригинал ўзбек тили контентини ажратиб олишга ёрдам беради.

СубстаккСунъий ИнтеллектТехнологияПанграмChatGPT
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft харажатларни камайтириш учун Copilot тизимига Хитойнинг Кими K3 моделини жорий этмоқдаMicrosoft харажатларни камайтириш учун Copilot тизимига Хитойнинг Кими K3 моделини жорий этмоқдаБугун, 21:25Арсее: Хитойнинг очиқ сунъий интеллект моделлари хавфсизликка таҳдид солмайдиАрсее: Хитойнинг очиқ сунъий интеллект моделлари хавфсизликка таҳдид солмайдиБугун, 21:23Google Техасда янги маълумотлар марказларини қуриш учун 1 миллиард доллар ажратадиGoogle Техасда янги маълумотлар марказларини қуриш учун 1 миллиард доллар ажратадиБугун, 20:58Apple'дан кутилмаган янгилик: iPhone'ни сотиб олиш шарт эмасApple'дан кутилмаган янгилик: iPhone'ни сотиб олиш шарт эмасБугун, 20:33Технология оламида катта сана: Афсонавий Зилог Z80 процессори 50 ёшга тўлдиТехнология оламида катта сана: Афсонавий Зилог Z80 процессори 50 ёшга тўлдиБугун, 20:25Хакерларга тўлов қилиш киберҳужумларни тўхтатмайди: Янги тадқиқот натижалариХакерларга тўлов қилиш киберҳужумларни тўхтатмайди: Янги тадқиқот натижалариБугун, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда