Tesla автомобилларида Grok инқилоби: Сунъий интеллект энди машинани бошқара олади

·0·Техно
Tesla автомобилларида Grok инқилоби: Сунъий интеллект энди машинани бошқара олади

Электромобиллар бозорининг етакчиси Tesla ўзининг 2026-йилги ёзги дастурий таъминот янгиланишини тақдим этди. Ушбу янгиланишнинг марказий нуқтаси xAI компанияси томонидан ишлаб чиқилган Grok сунъий интеллектининг тизимга чуқур интеграция қилинганидир. Эндиликда Grok шунчаки саволларга жавоб берувчи бот эмас, балки автомобилнинг кўплаб функцияларини тўғридан-тўғри назорат қила оладиган тўлақонли овозли ёрдамчига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Grok илк бор 2025-йилнинг ёзида Tesla интерфейсида пайдо бўлган эди, бироқ ўшанда у фақат суҳбатдош ролини ўтаб, автомобил тизимларига кириш ҳуқуқига эга эмасди. Янги янгиланиш эса ҳайдовчи ва машина ўртасидаги мулоқотни мутлақо янги босқичга олиб чиқади. Эндиликда фойдаланувчилар Grok орқали қўнғироқларни амалга ошириши, мусиқаларни қидириши ва ёқиши, иқлим назорати тизими ҳароратини созлаши, ҳатто бардачокни очиши мумкин.

Ақлли навигация ва кундалик одатлар

Tesla муҳандислари навигация тизимини ҳам сезиларли даражада такомиллаштиришди. Янги тизим автомобил эгасининг кундалик одатларини таҳлил қилиш қобилиятига эга. Масалан, у ҳайдовчининг ҳар куни маълум вақтда мактабга, спорт залига ёки ишга боришини тушунади ва маршрутни олдиндан таклиф қилади. Шунингдек, тизим энди энг тезкор йўл ўрнига фойдаланувчи ўрганиб қолган анъанавий маршрутни автоматик танлаш имконини беради.

Кўнгилочар функциялар ҳам эътибордан четда қолмаган. Хусусан, машҳур караоке режимида ижрони баҳолаш тизими жорий этилди. Қўшиқ куйлаб бўлингач, тизим ҳайдовчининг маҳоратини баллар билан баҳолайди ва энг яхши натижалар фойдаланувчи профилида сақланиб қолади. Бу эса узоқ сафарларда ҳайдовчи ва йўловчилар учун қўшимча қизиқарли машғулот бўлиши кутилмоқда.

Мобил илова ва масофавий бошқарув

Янгиланишнинг бир қисми Tesla мобил иловасига ҳам тааллуқлидир. Эндиликда фойдаланувчилар ўз смартфонлари орқали қуйидаги амалларни бажаришлари мумкин:

  • Автопилот тизимидан фойдаланиш статистикасини кўриш ва улашиш;
  • Белгиланган манзилга етиб борганда аккумуляторнинг қанча қувватда бўлишини олдиндан созлаш;
  • USB-ташувчилардан фойдаланмасдан, автомобил экрани учун янги фон расмларини (валлпапер) юклаб олиш.
Ўзбекистонлик Tesla ишқибозлари учун ҳам ушбу янгиланиш муҳим аҳамиятга эга. Мамлакатимизда ушбу русумдаги электромобиллар сони ортиб бораётганини ҳисобга олсак, Grok каби илғор сунъий интеллект ёрдамчиларининг пайдо бўлиши ҳайдаш хавфсизлиги ва қулайлигини оширади. Айниқса, овозли бошқарув орқали иқлим тизимини созлаш ҳайдовчининг диққатини йўлдан чалғитмасликка ёрдам беради.

Хулоса қилиб айтганда, Elon Musk бошчилигидаги компания ўз автомобилларини шунчаки транспорт воситаси эмас, балки ғилдиракли смартфонга айлантиришда давом этмоқда. Grok тизимининг автомобил ички функцияларига кириши — сунъий интеллектнинг кундалик ҳаётимизга қанчалик чуқур кириб бораётганининг яна бир исботидир.

TeslaGrokСунъий ИнтеллектElon MuskТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google iPhone фойдаланувчиларини Android экотизимига ўтказишни осонлаштирмоқдаGoogle iPhone фойдаланувчиларини Android экотизимига ўтказишни осонлаштирмоқдаБугун, 22:30OpenAI сунъий интеллект инфратузилмаси учун 750 миллиард доллар сарфлайдиOpenAI сунъий интеллект инфратузилмаси учун 750 миллиард доллар сарфлайдиБугун, 21:57Xiaomi, Redmi ва Поко смартфонлари учун HyperOS июль янгиланиши эълон қилиндиXiaomi, Redmi ва Поко смартфонлари учун HyperOS июль янгиланиши эълон қилиндиБугун, 21:56Microsoft харажатларни камайтириш учун Copilot тизимига Хитойнинг Кими K3 моделини жорий этмоқдаMicrosoft харажатларни камайтириш учун Copilot тизимига Хитойнинг Кими K3 моделини жорий этмоқдаБугун, 21:25Субстакк матнларни сунъий интеллект ёзганини аниқлайдиган янги воситани ишга туширдиСубстакк матнларни сунъий интеллект ёзганини аниқлайдиган янги воситани ишга туширдиБугун, 21:24Арсее: Хитойнинг очиқ сунъий интеллект моделлари хавфсизликка таҳдид солмайдиАрсее: Хитойнинг очиқ сунъий интеллект моделлари хавфсизликка таҳдид солмайдиБугун, 21:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда