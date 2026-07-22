Tesla автомобилларида Grok инқилоби: Сунъий интеллект энди машинани бошқара олади
Электромобиллар бозорининг етакчиси Tesla ўзининг 2026-йилги ёзги дастурий таъминот янгиланишини тақдим этди. Ушбу янгиланишнинг марказий нуқтаси xAI компанияси томонидан ишлаб чиқилган Grok сунъий интеллектининг тизимга чуқур интеграция қилинганидир. Эндиликда Grok шунчаки саволларга жавоб берувчи бот эмас, балки автомобилнинг кўплаб функцияларини тўғридан-тўғри назорат қила оладиган тўлақонли овозли ёрдамчига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Grok илк бор 2025-йилнинг ёзида Tesla интерфейсида пайдо бўлган эди, бироқ ўшанда у фақат суҳбатдош ролини ўтаб, автомобил тизимларига кириш ҳуқуқига эга эмасди. Янги янгиланиш эса ҳайдовчи ва машина ўртасидаги мулоқотни мутлақо янги босқичга олиб чиқади. Эндиликда фойдаланувчилар Grok орқали қўнғироқларни амалга ошириши, мусиқаларни қидириши ва ёқиши, иқлим назорати тизими ҳароратини созлаши, ҳатто бардачокни очиши мумкин.
Ақлли навигация ва кундалик одатларTesla муҳандислари навигация тизимини ҳам сезиларли даражада такомиллаштиришди. Янги тизим автомобил эгасининг кундалик одатларини таҳлил қилиш қобилиятига эга. Масалан, у ҳайдовчининг ҳар куни маълум вақтда мактабга, спорт залига ёки ишга боришини тушунади ва маршрутни олдиндан таклиф қилади. Шунингдек, тизим энди энг тезкор йўл ўрнига фойдаланувчи ўрганиб қолган анъанавий маршрутни автоматик танлаш имконини беради.
Кўнгилочар функциялар ҳам эътибордан четда қолмаган. Хусусан, машҳур караоке режимида ижрони баҳолаш тизими жорий этилди. Қўшиқ куйлаб бўлингач, тизим ҳайдовчининг маҳоратини баллар билан баҳолайди ва энг яхши натижалар фойдаланувчи профилида сақланиб қолади. Бу эса узоқ сафарларда ҳайдовчи ва йўловчилар учун қўшимча қизиқарли машғулот бўлиши кутилмоқда.
Мобил илова ва масофавий бошқарувЯнгиланишнинг бир қисми Tesla мобил иловасига ҳам тааллуқлидир. Эндиликда фойдаланувчилар ўз смартфонлари орқали қуйидаги амалларни бажаришлари мумкин:
- Автопилот тизимидан фойдаланиш статистикасини кўриш ва улашиш;
- Белгиланган манзилга етиб борганда аккумуляторнинг қанча қувватда бўлишини олдиндан созлаш;
- USB-ташувчилардан фойдаланмасдан, автомобил экрани учун янги фон расмларини (валлпапер) юклаб олиш.
Хулоса қилиб айтганда, Elon Musk бошчилигидаги компания ўз автомобилларини шунчаки транспорт воситаси эмас, балки ғилдиракли смартфонга айлантиришда давом этмоқда. Grok тизимининг автомобил ички функцияларига кириши — сунъий интеллектнинг кундалик ҳаётимизга қанчалик чуқур кириб бораётганининг яна бир исботидир.
…