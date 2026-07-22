Ферран Торрес: Жаҳон чемпионати қаҳрамонидан Барселона учун жумбоққа қадар

·37·Спорт
Ферран Торрес: Жаҳон чемпионати қаҳрамонидан Барселона учун жумбоққа қадар

Испания терма жамоасининг 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги ғалабаси нафақат мамлакат футболи тарихида янги саҳифа очди, балки ҳужумчи Ферран Торреснинг фаолиятида ҳам кескин бурилиш ясади. Аргентина терма жамоасига қарши кечган финал учрашувининг 106-дақиқасида киритилган ягона гол Торресни миллий қаҳрамон даражасига кўтарди. Бироқ, бу муваффақият унинг клубдаги келажаги борасидаги баҳсларни янада қизитиб юборди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Узоқ вақт давомида мутахассислар ва мухлислар томонидан танқидлар остида қолиб келган 26 ёшли ҳужумчи, эндиликда Испания учун иккинчи жаҳон чемпионлиги юлдузини тақдим этган шахс сифатида кўрилмоқда. Унинг финалдаги қаҳрамонлиги ўтмишдаги барча омадсизликларни ювиб кетгандек гўё. Аммо Барселона клуби раҳбарияти ва мураббийлар штаби учун бу вазият кутилмаган трансфер муаммоларини келтириб чиқарди.

Каталония клубидаги мураккаб вазият

Ферран Торреснинг Барселона билан амалдаги шартномаси 2027-йилнинг 30-июнига қадар давом этади. Ўтган мавсумдан буён унинг жамоада қолиш-қолмаслиги борасидаги мунозаралар тинмаётган эди. Жаҳон чемпионатидаги зафарли юришдан сўнг, футболчининг трансфер қиймати сезиларли даражада ошди, бу эса клуб учун ҳам иқтисодий, ҳам спорт нуқтаи назаридан қийин танловни юзага келтирди.

Барселона раҳбарияти айни дамда икки ўт орасида қолган: бир томондан, жаҳон даражасидаги қаҳрамонга айланган футболчини таркибда сақлаб қолиш жамоа нуфузи учун муҳим, иккинчи томондан эса, унинг юқори нархда сотилиши клубнинг молиявий ҳолатини яхшилашга хизмат қилиши мумкин. Ixbt.com нашри хабарига кўра, футболчига Европанинг бир қатор гранд жамоалари томонидан жиддий қизиқиш билдирилмоқда.

Луис Энрике ва янги лойиҳа

Шу билан бирга, футбол оламида Ферран Торреснинг келажаги борасида янги тахминлар пайдо бўлмоқда. Хусусан, Луис Энрике бошчилигидаги лойиҳалар доирасида Торресни янги амплуада, балки Усман Дембеле каби креатив ва портловчи қанот ҳужумчиси сифатида шакллантириш режалари борлиги айтилмоқда. Бу эса футболчининг нафақат Испания терма жамоасида, балки клуб миқёсида ҳам янги қирраларини очишга ёрдам бериши мумкин.

Ҳозирда трансфер бозорида икки йирик клуб Торрес учун курашга киришган. Барселона раҳбарияти эса якуний қарорни қабул қилишдан олдин барча хавф-хатарларни ва имкониятларни чамалаб кўрмоқда. Футболчининг ўзи эса айни дамда жаҳон чемпиони сифатидаги мақомидан баҳра олмоқда ва фаолиятидаги энг юқори чўққида турибди.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Ферран Торреснинг тақдири яқин ойларда ҳал бўлади. У Барселона таркибида ўз ўрнини мустаҳкамлайдими ёки жаҳон чемпиони сифатида янги чақириқларни қабул қиладими, буни вақт кўрсатади. Бироқ шубҳасизки, унинг Аргентина дарвозасига урган голи нафақат Испания футболи, балки унинг шахсий карьераси учун ҳам энг муҳим бурилиш нуқтаси бўлиб қолади.

ФутболБарселонаИспанияФерран ТорресТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОКМКдан 4 та гол, «Андижон»дан камбек: 13-тур якунлари...ОКМКдан 4 та гол, «Андижон»дан камбек: 13-тур якунлари...Бугун, 22:39Реал Мадрид ёзги режаларида 5 та ҳал қилувчи масала: Винисиус Жуниор ва янги трансферларРеал Мадрид ёзги режаларида 5 та ҳал қилувчи масала: Винисиус Жуниор ва янги трансферларБугун, 21:39Ал-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқда: Крйсенсио Суммервилле Саудия йўлидаАл-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқда: Крйсенсио Суммервилле Саудия йўлидаБугун, 21:14Лотар Маттеус Майкл Олисе ва Реал Мадрид ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйдиЛотар Маттеус Майкл Олисе ва Реал Мадрид ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйдиБугун, 21:12Ферран Торрес Испания қаҳрамонига айланди: Барселона ҳужумчисининг тақдири ҳал бўлмоқдаФерран Торрес Испания қаҳрамонига айланди: Барселона ҳужумчисининг тақдири ҳал бўлмоқдаБугун, 20:10Ал-Ҳилал Рафинья трансферидан воз кечиб, Крйсенсио Суммервилле учун рекорд маблағ сарфладиАл-Ҳилал Рафинья трансферидан воз кечиб, Крйсенсио Суммервилле учун рекорд маблағ сарфладиБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"