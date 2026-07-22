Ферран Торрес: Жаҳон чемпионати қаҳрамонидан Барселона учун жумбоққа қадар
Испания терма жамоасининг 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги ғалабаси нафақат мамлакат футболи тарихида янги саҳифа очди, балки ҳужумчи Ферран Торреснинг фаолиятида ҳам кескин бурилиш ясади. Аргентина терма жамоасига қарши кечган финал учрашувининг 106-дақиқасида киритилган ягона гол Торресни миллий қаҳрамон даражасига кўтарди. Бироқ, бу муваффақият унинг клубдаги келажаги борасидаги баҳсларни янада қизитиб юборди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Узоқ вақт давомида мутахассислар ва мухлислар томонидан танқидлар остида қолиб келган 26 ёшли ҳужумчи, эндиликда Испания учун иккинчи жаҳон чемпионлиги юлдузини тақдим этган шахс сифатида кўрилмоқда. Унинг финалдаги қаҳрамонлиги ўтмишдаги барча омадсизликларни ювиб кетгандек гўё. Аммо Барселона клуби раҳбарияти ва мураббийлар штаби учун бу вазият кутилмаган трансфер муаммоларини келтириб чиқарди.
Каталония клубидаги мураккаб вазиятФерран Торреснинг Барселона билан амалдаги шартномаси 2027-йилнинг 30-июнига қадар давом этади. Ўтган мавсумдан буён унинг жамоада қолиш-қолмаслиги борасидаги мунозаралар тинмаётган эди. Жаҳон чемпионатидаги зафарли юришдан сўнг, футболчининг трансфер қиймати сезиларли даражада ошди, бу эса клуб учун ҳам иқтисодий, ҳам спорт нуқтаи назаридан қийин танловни юзага келтирди.
Барселона раҳбарияти айни дамда икки ўт орасида қолган: бир томондан, жаҳон даражасидаги қаҳрамонга айланган футболчини таркибда сақлаб қолиш жамоа нуфузи учун муҳим, иккинчи томондан эса, унинг юқори нархда сотилиши клубнинг молиявий ҳолатини яхшилашга хизмат қилиши мумкин. Ixbt.com нашри хабарига кўра, футболчига Европанинг бир қатор гранд жамоалари томонидан жиддий қизиқиш билдирилмоқда.
Луис Энрике ва янги лойиҳаШу билан бирга, футбол оламида Ферран Торреснинг келажаги борасида янги тахминлар пайдо бўлмоқда. Хусусан, Луис Энрике бошчилигидаги лойиҳалар доирасида Торресни янги амплуада, балки Усман Дембеле каби креатив ва портловчи қанот ҳужумчиси сифатида шакллантириш режалари борлиги айтилмоқда. Бу эса футболчининг нафақат Испания терма жамоасида, балки клуб миқёсида ҳам янги қирраларини очишга ёрдам бериши мумкин.
Ҳозирда трансфер бозорида икки йирик клуб Торрес учун курашга киришган. Барселона раҳбарияти эса якуний қарорни қабул қилишдан олдин барча хавф-хатарларни ва имкониятларни чамалаб кўрмоқда. Футболчининг ўзи эса айни дамда жаҳон чемпиони сифатидаги мақомидан баҳра олмоқда ва фаолиятидаги энг юқори чўққида турибди.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Ферран Торреснинг тақдири яқин ойларда ҳал бўлади. У Барселона таркибида ўз ўрнини мустаҳкамлайдими ёки жаҳон чемпиони сифатида янги чақириқларни қабул қиладими, буни вақт кўрсатади. Бироқ шубҳасизки, унинг Аргентина дарвозасига урган голи нафақат Испания футболи, балки унинг шахсий карьераси учун ҳам энг муҳим бурилиш нуқтаси бўлиб қолади.
…