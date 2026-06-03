Perplexity Компутех 2026 кўргазмасида янги «сунъий интеллект диспетчери»ни тақдим этди

·57·Техно
Perplexity Компутех 2026 кўргазмасида янги «сунъий интеллект диспетчери»ни тақдим этди
Аудио версияси

Perplexity AI компанияси Компутех 2026 кўргазмасида вазифаларни фойдаланувчи қурилмаси ва булутли серверлар ўртасида автоматик тақсимловчи гибрид инференс тизимини намойиш этди. Мазкур технология реал вақт режимида қайси жараёнларни локал компьютерда бажариш, қайсиларини эса кучлироқ булутли моделларга юборишни мустақил ҳал қилади. Компания бош директори Аравинд Сринивас ушбу ечимни Intel раҳбари Лип-Бу Тан билан биргаликда ўтказилган тақдимотда кўрсатиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тизимнинг асосий афзаллиги шундаки, фойдаланувчи маълумотларни қаерда қайта ишлашни қўлда танлаши шарт эмас. Масалан, молиявий ҳужжатлар ёки тиббий маълумотлар каби махфий контент Intel Коре Ultra Сериес 3 процессорлари ёрдамида локал равишда қайта ишланади. Мураккаб ва ресурс талаб қиладиган ҳисоб-китоблар эса хавфсиз тарзда булутли моделларга йўналтирилади. Бу ёндашув маълумотлар махфийлигини таъминлаш билан бирга тизим тезлигини ҳам оширади.

Ушбу ишланма Perplexity компаниясининг 2026-йил бошидан буён амалга ошираётган стратегиясининг мантиқий давомидир. Феврал ойида Claude, Gemini, ГПТ ва Grok каби 19 та моделни мувофиқлаштирувчи Компутер тизими тақдим этилган эди. Янги гибрид модел эса нафақат вазифа учун энг мос моделни, балки уни жисмоний жиҳатдан қаерда — компьютернинг ўзида ёки серверда ишга туширишни ҳам белгилайди.

Компутех 2026 кўргазмасининг асосий мавзуси сунъий интеллектни бевосита фойдаланувчи қурилмаларига кўчириш бўлди. NVIDIA раҳбари Женсен Ҳуанг йирик тил моделларини шахсий компьютерларда ишга туширишга мўлжалланган RTX Spark суперчипини тақдим этган бўлса, Intel ўзининг янги процессорларини гибрид AI сценарийлари учун асос сифатида кўрсатди. Perplexity технологияси оммалашса, бу юқори унумдорликка эга процессорларга бўлган талабни янада ошириши кутилмоқда.

PerplexityКомпутех 2026IntelNVIDIAСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади