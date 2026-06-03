Perplexity Компутех 2026 кўргазмасида янги «сунъий интеллект диспетчери»ни тақдим этди
Perplexity AI компанияси Компутех 2026 кўргазмасида вазифаларни фойдаланувчи қурилмаси ва булутли серверлар ўртасида автоматик тақсимловчи гибрид инференс тизимини намойиш этди. Мазкур технология реал вақт режимида қайси жараёнларни локал компьютерда бажариш, қайсиларини эса кучлироқ булутли моделларга юборишни мустақил ҳал қилади. Компания бош директори Аравинд Сринивас ушбу ечимни Intel раҳбари Лип-Бу Тан билан биргаликда ўтказилган тақдимотда кўрсатиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тизимнинг асосий афзаллиги шундаки, фойдаланувчи маълумотларни қаерда қайта ишлашни қўлда танлаши шарт эмас. Масалан, молиявий ҳужжатлар ёки тиббий маълумотлар каби махфий контент Intel Коре Ultra Сериес 3 процессорлари ёрдамида локал равишда қайта ишланади. Мураккаб ва ресурс талаб қиладиган ҳисоб-китоблар эса хавфсиз тарзда булутли моделларга йўналтирилади. Бу ёндашув маълумотлар махфийлигини таъминлаш билан бирга тизим тезлигини ҳам оширади.
Ушбу ишланма Perplexity компаниясининг 2026-йил бошидан буён амалга ошираётган стратегиясининг мантиқий давомидир. Феврал ойида Claude, Gemini, ГПТ ва Grok каби 19 та моделни мувофиқлаштирувчи Компутер тизими тақдим этилган эди. Янги гибрид модел эса нафақат вазифа учун энг мос моделни, балки уни жисмоний жиҳатдан қаерда — компьютернинг ўзида ёки серверда ишга туширишни ҳам белгилайди.
Компутех 2026 кўргазмасининг асосий мавзуси сунъий интеллектни бевосита фойдаланувчи қурилмаларига кўчириш бўлди. NVIDIA раҳбари Женсен Ҳуанг йирик тил моделларини шахсий компьютерларда ишга туширишга мўлжалланган RTX Spark суперчипини тақдим этган бўлса, Intel ўзининг янги процессорларини гибрид AI сценарийлари учун асос сифатида кўрсатди. Perplexity технологияси оммалашса, бу юқори унумдорликка эга процессорларга бўлган талабни янада ошириши кутилмоқда.
…