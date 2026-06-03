Янги заифлик веб-сайтларга ССД орқали фойдаланувчини кузатиш имконини беради

·45·Техно
Янги заифлик веб-сайтларга ССД орқали фойдаланувчини кузатиш имконини беради
Аудио версияси

Австриялик киберхавфсизлик мутахассислари фойдаланувчиларни кузатишнинг янги усулини аниқлашди. ФРОСТ (Фингерпринтинг Ремотелй усинг ОПФС-басед ССД Тиминг) деб номланган ушбу техника веб-сайтларга қаттиқ ҳолатли дисклар (ССД) орқали компьютердаги ҳаракатлар ҳақида маълумот олиш имконини беради. Энг хавфли жиҳати шундаки, ҳужумни амалга ошириш учун зарарли дастур ўрнатиш ёки шубҳали ҳаволаларга ўтиш шарт эмас — шунчаки махсус сайтга киришнинг ўзи кифоя. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳужум механизми ССД қурилмаларининг ишлаш хусусиятлари ва браузерда вақтинчалик маълумотларни сақлаш тизимига асосланган. Сайт очилганда у бир неча гигабайтлик файл яратади ва бу дискни фаол ишлашга мажбур қилади. ССД ушбу файл билан банд бўлган вақтда, сайт маълумотларга киришдаги кечикишларни ўлчайди. Ушбу вақт кўрсаткичлари дискда содир бўлаётган бошқа жараёнларга боғлиқ бўлади.

Тадқиқотчилар Мачине Леарнинг моделидан фойдаланган ҳолда ушбу кечикишларни таҳлил қилишди. Натижада фойдаланувчи қайси сайтларга кираётганини 88,95% аниқликда, қайси иловалардан фойдаланаётганини эса 95,83% аниқликда аниқлашга муваффақ бўлишди. Ҳужум браузер турига боғлиқ эмас: масалан, Google Chrome орқали очилган сайт Mozilla Firefox ёки бошқа дастурлардаги ҳаракатларни кузатиши мумкин.

Тажрибалар Линух ва macOS тизимларида ўтказилган бўлса-да, мутахассислар ушбу усул Windows фойдаланувчилари учун ҳам хавфли эканини таъкидламоқда. Тадқиқот муаллифи Ҳаннес Веисстеинернинг сўзларига кўра, моделни ССД дискига мунтазам мурожаат қиладиган ҳар қандай фаолликни танишга ўргатиш мумкин. Бу эса кузатув доираси оддий сайтлардан анча кенгроқ бўлишини англатади.

ФРОСТ анъанавий коокие-файллар ёки кузатув пикселларидан фарқли ўлароқ, қурилманинг физик хусусиятларидан фойдаланади, шунинг учун уни аниқлаш ва блоклаш анча қийин. Ҳозирча бу муаммонинг тайёр ечими йўқ. Мутахассисларнинг фикрича, заифликни бартараф этиш учун браузерлар ва веб-технологияларнинг маълумот сақлаш механизмларига жиддий ўзгартиришлар киритиш талаб этилади.

ССДКиберхавфсизликGoogle ChromeТехнологияMaxфийлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Янги заифлик веб-сайтларга ССД орқали фойдаланувчини кузатиш имконини беради – Zamin.uz, 03.06.2026