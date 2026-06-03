Россияда электр тармоқларидаги яширин нуқсонларни аниқловчи дронлар яратилди

·56·Техно
Россияда электр тармоқларидаги яширин нуқсонларни аниқловчи дронлар яратилди
Аудио версияси

Россиянинг «Аэромакс» компаниялар гуруҳи муҳандислари электр узатиш линияларини (ЭУЛ) дронлар ёрдамида диагностика қилиш технологиясини ишлаб чиқди ва патентлади. Янги тизим инсон кўзига кўринмайдиган ультрабинафша нурланишни таҳлил қилиш орқали хавфли нуқсонларни эрта босқичда аниқлаш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу усулнинг асосини «тож разряди» деб аталадиган ҳодисани қайд этиш ташкил этади. Бу сим ёки изолятор шикастланган жойда пайдо бўладиган микроскопик чақмоқ бўлиб, у ультрабинафша нурлар тарқатади. Дрон бортидаги юқори тезликда ишловчи камера ушбу чақнашларни муҳрлайди, сўнгра маълумотлар махсус математик алгоритмлар ёрдамида қайта ишланади.

Ишланманинг ўзига хослиги шундаки, тизим шунчаки ёруғлик манбаларини белгилаб қолмай, разряднинг пульсациясини таҳлил қилади. Агар чақнашлар электр тармоғининг частотасига мос равишда (50 Hz) ритмик содир бўлса, бу жиддий нуқсон борлигидан далолат беради. Тартибсиз чақнашлар эса фон шовқини сифатида қабул қилинади ва эътиборга олинмайди.

Мавжуд аналоглардан фарқли ўлароқ, «Аэромакс» тизими махсус фильтрлар ёрдамида кундуз куни ҳам самарали ишлай олади ва нуқсоннинг хавфлилик даражасини аниқ белгилайди. Келажакда ушбу технологияга сунъий интеллектни интеграция қилиш режалаштирилган бўлиб, у носозликлар ривожланишини прогноз қилиш ва таъмирлаш ишларини режалаштиришга ёрдам беради.

ДронТехнологияЭнергетикаАэромаксИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади