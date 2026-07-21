Венесуэладаги зилзиладан сўнг Starlink 700 мингдан ортиқ кишини интернет билан таъминлади
Венесуэлада содир бўлган вайронкор зилзилалар оқибатида алоқа тизимлари бутунлай издан чиққан бир шароитда, Илон Маскка тегишли Starlink компанияси минтақада интернет алоқасини тиклаш бўйича кенг кўламли лойиҳани амалга оширди. Компания ҳисоботига кўра, сунъий йўлдош технологиялари ёрдамида 700 мингдан ортиқ аҳоли яна тармоққа уланиш имкониятига эга бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
2026-йилнинг июн ойида мамлакат шимолида юз берган 7,2 ва 7,5 магнитудали кучли ер силкинишлари нафақат турар жой биноларини, балки ҳаётий муҳим телекоммуникация инфратузилмасини ҳам вайрон қилган эди. Расмий маълумотларга кўра, табиий офат оқибатида 5200 дан ортиқ киши ҳалок бўлган, 17 мингга яқин фуқаро эса бошпанасиз қолган. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) етказилган умумий зарарни 6,7 миллиард доллардан ортиқ деб баҳоламоқда.
Инфратузилмани тиклаш ва Starlink ёрдамиАнъанавий мобил алоқа миноралари ишдан чиққан ҳудудларда Starlink ягона алоқа воситасига айланди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Starlink ушбу лойиҳани АҚШ Давлат департаменти билан ҳамкорликда амалга оширмоқда. Жабрланган ҳудудларга қисқа вақт ичида 1600 тадан ортиқ сунъий йўлдош терминаллари етказиб берилди ва ўрнатилди.
Ушбу терминаллар биринчи навбатда ҳаётий муҳим объектларни алоқа билан таъминлашга йўналтирилди. Ҳозирда 100 га яқин ташкилот, жумладан, фавқулодда вазиятлар хизматлари, шифохоналар ва гуманитар миссиялар Starlink тармоғидан фаол фойдаланмоқда. Бу қутқарув ишларини мувофиқлаштириш ва тиббий ёрдам кўрсатиш тезлигини сезиларли даражада оширди.
Мобил ечимлар ва бепул хизматларАҳоли учун Starlink Мобиле ечими алоҳида аҳамият касб этди. Мазкур технология ёрдамида мобил алоқа операторларининг станциялари ишламаётган жойларда 700 мингдан ортиқ одам интернетга уланди. Бу эса одамларга нафақат ахборот олиш, балки қидирув-қутқарув ишларида иштирок этиш имконини ҳам берди.
Бундан ташқари, компания ижтимоий масъулият доирасида қуйидаги ёрдамларни кўрсатди:
- Вақтинчалик сунъий йўлдош тармоғи орқали 240 мингдан ортиқ бепул СМС-хабарлар юборилди;
- Қутқарув хизматлари учун махсус юқори тезликдаги каналлар ажратилди;
- Гуманитар ташкилотлар учун алоқа нуқталари ташкил этилди.
Ҳозирда Венесуэлада тикланиш ишлари давом этмоқда ва Starlink ҳудудда ўз фаолиятини тўхтатгани йўқ. Компания вакилларининг сўзларига кўра, сунъий йўлдош тармоғи ҳудудда барқарор ер усти алоқа инфратузилмаси тўлиқ тиклангунига қадар хизмат кўрсатишда давом этади.
…