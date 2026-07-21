Венесуэладаги зилзиладан сўнг Starlink 700 мингдан ортиқ кишини интернет билан таъминлади

·1·Техно
Венесуэладаги зилзиладан сўнг Starlink 700 мингдан ортиқ кишини интернет билан таъминлади

Венесуэлада содир бўлган вайронкор зилзилалар оқибатида алоқа тизимлари бутунлай издан чиққан бир шароитда, Илон Маскка тегишли Starlink компанияси минтақада интернет алоқасини тиклаш бўйича кенг кўламли лойиҳани амалга оширди. Компания ҳисоботига кўра, сунъий йўлдош технологиялари ёрдамида 700 мингдан ортиқ аҳоли яна тармоққа уланиш имкониятига эга бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

2026-йилнинг июн ойида мамлакат шимолида юз берган 7,2 ва 7,5 магнитудали кучли ер силкинишлари нафақат турар жой биноларини, балки ҳаётий муҳим телекоммуникация инфратузилмасини ҳам вайрон қилган эди. Расмий маълумотларга кўра, табиий офат оқибатида 5200 дан ортиқ киши ҳалок бўлган, 17 мингга яқин фуқаро эса бошпанасиз қолган. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) етказилган умумий зарарни 6,7 миллиард доллардан ортиқ деб баҳоламоқда.

Инфратузилмани тиклаш ва Starlink ёрдами

Анъанавий мобил алоқа миноралари ишдан чиққан ҳудудларда Starlink ягона алоқа воситасига айланди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Starlink ушбу лойиҳани АҚШ Давлат департаменти билан ҳамкорликда амалга оширмоқда. Жабрланган ҳудудларга қисқа вақт ичида 1600 тадан ортиқ сунъий йўлдош терминаллари етказиб берилди ва ўрнатилди.

Ушбу терминаллар биринчи навбатда ҳаётий муҳим объектларни алоқа билан таъминлашга йўналтирилди. Ҳозирда 100 га яқин ташкилот, жумладан, фавқулодда вазиятлар хизматлари, шифохоналар ва гуманитар миссиялар Starlink тармоғидан фаол фойдаланмоқда. Бу қутқарув ишларини мувофиқлаштириш ва тиббий ёрдам кўрсатиш тезлигини сезиларли даражада оширди.

Мобил ечимлар ва бепул хизматлар

Аҳоли учун Starlink Мобиле ечими алоҳида аҳамият касб этди. Мазкур технология ёрдамида мобил алоқа операторларининг станциялари ишламаётган жойларда 700 мингдан ортиқ одам интернетга уланди. Бу эса одамларга нафақат ахборот олиш, балки қидирув-қутқарув ишларида иштирок этиш имконини ҳам берди.

Бундан ташқари, компания ижтимоий масъулият доирасида қуйидаги ёрдамларни кўрсатди:

  • Вақтинчалик сунъий йўлдош тармоғи орқали 240 мингдан ортиқ бепул СМС-хабарлар юборилди;
  • Қутқарув хизматлари учун махсус юқори тезликдаги каналлар ажратилди;
  • Гуманитар ташкилотлар учун алоқа нуқталари ташкил этилди.
Ушбу вазият замонавий сунъий йўлдош технологияларининг табиий офатлар вақтида нақадар муҳимлигини яна бир бор исботлади. Ўзбекистон каби сейсмик фаол ҳудудларда ҳам бундай муқобил алоқа тизимларининг мавжудлиги фавқулодда ҳолатларда инсонлар ҳаётини сақлаб қолишда ҳал қилувчи омил бўлиши мумкин.

Ҳозирда Венесуэлада тикланиш ишлари давом этмоқда ва Starlink ҳудудда ўз фаолиятини тўхтатгани йўқ. Компания вакилларининг сўзларига кўра, сунъий йўлдош тармоғи ҳудудда барқарор ер усти алоқа инфратузилмаси тўлиқ тиклангунига қадар хизмат кўрсатишда давом этади.

StarlinkВенесуэлаЗилзилаТехнологияИнтернет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Спацех Канаверал бурнида дунёдаги энг баланд Мечазилла минорасини тикламоқдаСпацех Канаверал бурнида дунёдаги энг баланд Мечазилла минорасини тикламоқдаБугун, 11:24SpaceX коинотни забт этишда давом этмоқда: Super Heavy Booster 21 синовдан ўтказилдиSpaceX коинотни забт этишда давом этмоқда: Super Heavy Booster 21 синовдан ўтказилдиБугун, 10:52Япония компаниялари одамлар учун махсус «совутгич» кабинасини тақдим этдиЯпония компаниялари одамлар учун махсус «совутгич» кабинасини тақдим этдиБугун, 10:24Илон Маскнинг xAI компанияси Эхсел учун Grok сунъий интеллектини тақдим этдиИлон Маскнинг xAI компанияси Эхсел учун Grok сунъий интеллектини тақдим этдиБугун, 09:56Samsung ва КРИСО атом энергияси билан ишлайдиган улкан контейнер кемасини яратмоқдаSamsung ва КРИСО атом энергияси билан ишлайдиган улкан контейнер кемасини яратмоқдаБугун, 09:24Литий ўрнини босувчи технология: Хитойда суюқ синкли аккумулятор синовдан ўтказилдиЛитий ўрнини босувчи технология: Хитойда суюқ синкли аккумулятор синовдан ўтказилдиБугун, 08:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди